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Контрастный вечерний макияж для голубых глаз: урок с фото

Если вы любите насыщенные оттенки в макияже глаз и находитесь в поисках идеального вечернего макияжа, то этот мастер-класс для вас. Идея будет немного напоминать восточные мотивы, так как будет построена на цветовых контрастах и активных стрелках.

 

Контрастный вечерний макияж для голубых глаз: фото

 

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Для создания контрастного вечернего макияжа вам понадобятся:

  • чёрные тени;
  • тени в сливовых оттенках;
  • бирюзовые или голубые тени;
  • чёрная подводка;
  • матовые нейтральные тени;
  • кисти;
  • тушь;
  • накладные ресницы.

Урок контрастного вечернего макияжа для голубых глаз: фото 1

Урок контрастного  вечернего макияжа для голубых глаз:

1) Как всегда, перед созданием макияжа лучше всего подготовить кожу век, чтобы предотвратить скатывание и обеспечить стойкость. Снимите верхний слой при помощи тоника и нанесите базу под тени и специальную базу на кожу лица. После того, как она впитается, распределите тональную основу, легко затрагивая кожу век. Это необходимо закрепить пудрой.

 

Урок контрастного вечернего макияжа для голубых глаз: фото 2

 

2) Начнём с прорисовки верхней детали при помощи простых линий или стрелок. Рисуем от внешнего уголка глаза стрелку по направлению к виску и соединяем её с линией, которую уводим в складку. Нижняя стрелка должна быть будто продолжением нижнего века. Затем уводим верхнюю линию ко внутреннему уголку глаза.

 

Урок контрастного вечернего макияжа для голубых глаз: фото 3

 

Урок контрастного вечернего макияжа для голубых глаз: фото 4

 

3) Тушуем эту деталь к концу брови по направлению стрелки. При этом кисть укладываем под углом 45 градусов.

 

Урок контрастного вечернего макияжа для голубых глаз: фото 5

 

4) Заполните уголок глаза и зону под бровью светлым перламутровым оттенком, чтобы придать взгляду дополнительное сияние.

 

Урок контрастного вечернего макияжа для голубых глаз: фото 6

 

5) В мастер-классе будут использованы рассыпчатые тени от Тамми Танука «Дочь ледяного дракона» и под такие тени нужна специальная подложка для их дополнительной фиксации. Это может быть Duraline от Inglot или очень стойкая база под тени. Подчищаем зону подвижного века и наносим тонким слоем одно из выбранных средств. Работаем очень быстро, пока средство не высохло, и широкой кистью наносим перламутровые тени.

 

Урок контрастного вечернего макияжа для голубых глаз: фото 7

 

6) Начинаем вбивать чёрные тени в веко во внешнем уголке глаза от ресниц по направлению к брови. Продлеваем чёрную тушёвку по хвостику. Эту тушёвку не заводим дальше зрачка. Рисуем по верхнему веку широкую активную стрелку. Уводим её хвостик в чёрную дымку.

 

Урок контрастного вечернего макияжа для голубых глаз: фото 8

 

Урок контрастного вечернего макияжа для голубых глаз: фото 9

 

Урок контрастного вечернего макияжа для голубых глаз: фото 10

 

7) Нижнее веко необходимо очистить от осыпавшихся теней и немного высветлить при помощи базовых теней, накладывая их впритык к краю тушёвки. Если этого не сделать, то нижняя деталь может смотреться немного грязновато.

 

Урок контрастного вечернего макияжа для голубых глаз: фото 11

 

8) От верхней стрелки рисуем продолжение во внутреннем уголке глаза. Затем в таком же направлении начинаем рисовать нижнюю деталь, которую проводим подводкой впритык к ресничному ряду. Хвостик этой детали будет идти параллельно верхней детали. Соответственно, между ними будет расстояние в несколько миллиметров.

 

Урок контрастного вечернего макияжа для голубых глаз: фото 12

 

9) Пока подводка свежая, немного тушуем её вниз небольшой кистью.

 

Урок контрастного вечернего макияжа для голубых глаз: фото 13

 

10) Покрываем тушёвку лёгким сливовым оттенком, который уводим на дымку, а затем дублируем подводку чёрными тенями поверх сливовых.

 

Урок контрастного вечернего макияжа для голубых глаз: фото 14

 

Урок контрастного вечернего макияжа для голубых глаз: фото 15

 

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Окрашиваем ресницы и получаем шикарный вечерний макияж в контрастных оттенках.

 

Урок контрастного вечернего макияжа для голубых глаз: фото 16

 

Контрастный вечерний макияж для голубых глаз: фото

 

Контрастный вечерний макияж для голубых глаз: фото

 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:00
Фото: Антонина Мазур

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