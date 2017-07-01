Контрастный вечерний макияж для голубых глаз: урок с фото

Если вы любите насыщенные оттенки в макияже глаз и находитесь в поисках идеального вечернего макияжа, то этот мастер-класс для вас. Идея будет немного напоминать восточные мотивы, так как будет построена на цветовых контрастах и активных стрелках.

Для создания контрастного вечернего макияжа вам понадобятся:

чёрные тени;

тени в сливовых оттенках;

бирюзовые или голубые тени;

чёрная подводка;

матовые нейтральные тени;

кисти;

тушь;

накладные ресницы.

Урок контрастного вечернего макияжа для голубых глаз:

1) Как всегда, перед созданием макияжа лучше всего подготовить кожу век, чтобы предотвратить скатывание и обеспечить стойкость. Снимите верхний слой при помощи тоника и нанесите базу под тени и специальную базу на кожу лица. После того, как она впитается, распределите тональную основу, легко затрагивая кожу век. Это необходимо закрепить пудрой.

2) Начнём с прорисовки верхней детали при помощи простых линий или стрелок. Рисуем от внешнего уголка глаза стрелку по направлению к виску и соединяем её с линией, которую уводим в складку. Нижняя стрелка должна быть будто продолжением нижнего века. Затем уводим верхнюю линию ко внутреннему уголку глаза.

3) Тушуем эту деталь к концу брови по направлению стрелки. При этом кисть укладываем под углом 45 градусов.

4) Заполните уголок глаза и зону под бровью светлым перламутровым оттенком, чтобы придать взгляду дополнительное сияние.

5) В мастер-классе будут использованы рассыпчатые тени от Тамми Танука «Дочь ледяного дракона» и под такие тени нужна специальная подложка для их дополнительной фиксации. Это может быть Duraline от Inglot или очень стойкая база под тени. Подчищаем зону подвижного века и наносим тонким слоем одно из выбранных средств. Работаем очень быстро, пока средство не высохло, и широкой кистью наносим перламутровые тени.

6) Начинаем вбивать чёрные тени в веко во внешнем уголке глаза от ресниц по направлению к брови. Продлеваем чёрную тушёвку по хвостику. Эту тушёвку не заводим дальше зрачка. Рисуем по верхнему веку широкую активную стрелку. Уводим её хвостик в чёрную дымку.

7) Нижнее веко необходимо очистить от осыпавшихся теней и немного высветлить при помощи базовых теней, накладывая их впритык к краю тушёвки. Если этого не сделать, то нижняя деталь может смотреться немного грязновато.

8) От верхней стрелки рисуем продолжение во внутреннем уголке глаза. Затем в таком же направлении начинаем рисовать нижнюю деталь, которую проводим подводкой впритык к ресничному ряду. Хвостик этой детали будет идти параллельно верхней детали. Соответственно, между ними будет расстояние в несколько миллиметров.

9) Пока подводка свежая, немного тушуем её вниз небольшой кистью.

10) Покрываем тушёвку лёгким сливовым оттенком, который уводим на дымку, а затем дублируем подводку чёрными тенями поверх сливовых.

Окрашиваем ресницы и получаем шикарный вечерний макияж в контрастных оттенках.