Как правильно накрасить губы красной помадой: урок с фото

В этом мастер-классе мы рассмотрим очень актуальную тему для каждой девушки – как правильно накрасить губы красной помадой, так как многие боятся использовать в своём макияже красную помаду, а также другие яркие и тёмные оттенки. В этом уроке вы узнаете, как избавиться от этого страха и сделать ваш образ привлекательным и обращать на себя все взгляды.

Чтобы правильно накрасить губы, вам понадобятся:

красный оттенок помады;

бордовый или более тёмный оттенок помады;

красный карандаш для губ;

бальзам для губ;

кисть для губ;

кисть для консилера;

тональная основа;

пудра;

хайлайтер.

Урок, как правильно накрасить губы красной помадой:

1) Сперва раскроем небольшие секреты. Первый и самый главный – красные оттенки помад любят чистую и ухоженную кожу. Если яркие и тёмные оттенки наносить на кожу лица с явными недостатками (тёмные круги под глазами, прыщи, пигментные пятна и т.д.), то они только сделают их более явными и именно из-за этого многим женщинам кажется, что они выглядят вульгарно.



Второй секрет заключается в том, что красная помада идёт абсолютно каждой. Нужно только подобрать свой оттенок, что зависит от вашего цветотипа. Если у вас рыжий оттенок волос и есть веснушки, то подберите помаду с выраженным коралловым оттенком. Если вы обладательница холодного цвета кожи, то вам подойдут красные помады с синеватым холодным подтоном. Исходя из такой простой рекомендации можно подобрать ваш индивидуальный оттенок.



Третий секрет, который любит красная помада – это ухоженные и увлажнённые губы. Перед тем, как наносить помаду, увлажните кожу бальзамом и оставьте на несколько минут. Лишнее снимите при помощи салфетки. Если кожа шелушится, то сделайте предварительно лёгкий скраб.

2) Возвращаемся к первому секрету и покрываем кожу лёгким слоем тональной основы. Сразу же пройдитесь по коже губ и контуру, чтобы выровнять цвет лица. Этот слой тона на губах необходимо покрыть пудрой, чтобы макияж губ был более стойким.

3) Небольшой секрет, как увеличить губы в объёме. Это только визуально, но эффект смотрится очень естественно и модно. Покройте хайлайтером ямочку над губой и зону под нижней губой.

4) Последним секретом является то, что красная помада любит чёткий и ровный контур. Начинаем с верхних уголков губ. Цвет карандаша может быть под тон помады или немного темнее. Карандаш не обязательно должен быть очень острым, так как нанесение контура зависит от его качества. Симметрично прокрашиваем контур губ.

5) Для того, чтобы помада была более стойкой, покрываем губы полностью карандашом.

6) Наносим помаду в том оттенке, который выбрали.

7) Если вам кажется, что контур неровный или есть какие-либо недостатки, то их можно убрать при помощи кисти в том тоне, который вы наносили на кожу. При помощи ребра кисти можно легко сделать линию чёткой и плавной.

8) Чтобы сделать губы более объёмными, а помаду более эффектной, можно нанести в уголки губ более тёмный оттенок и стушевать его к середине.

С такими простыми рекомендациями вы сможете наносить красную помаду с идеальным контуром и это будет смотреться красиво!