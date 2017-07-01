Как правильно накрасить брови и придать им форму. Урок с пошаговыми фото

Натуральные брови не зря сейчас на пике популярности, ведь естественная красота всегда будет востребована. Не смотря на то, какой густоты, толщины и формы ваша бровь, всегда можно преобразить её при помощи косметических средств. Не стоит прибегать к крайним мерам в виде татуажа. В этом уроке вы узнаете, как правильно накрасить брови и придать им форму. Пошаговые фотографии помогут вам повторить нехитрые приемы макияжа в домашних условиях.

Для того чтобы преобразить вашу бровь в натуральную вам понадобятся:

тени, карандаш или гель для бровей;

консилер или любое другое тональное средство;

фиксатор для бровей;

кисть для консилера;

скошенная кисть для бровей;

ёршик для бровей при необходимости.

Пошаговый урок макияжа, как правильно накрасить брови и придать им форму:

1) При создании формы брови мы будем руководствоваться общепринятыми правилами, которые подойдут абсолютно любой девушке. Если вы хотите натуральную и красивую бровь, то стоит обратить так же своё внимание, что для блондинок допустим оттенок на два тона темнее, а для шатенок на два тона светлее. Даже для ярко-выраженных брюнеток профессионал всегда сделает брови на тон светлее в тёмно-коричневой гамме с добавлением чёрного в хвостики. Поэтому, подберите тени, карандаши или гель для бровей в соответствии с этими рекомендациями. Возможно, вы подберёте оттенок, который идеально подходит вашему цвету волос.

2) Пройдёмся по основным аспектам построения идеальной брови. Первым правилом является то, что верхняя и нижняя линии головки и тельца брови должны быть параллельны. Верхняя линия головки всегда начинается позже на несколько миллиметров, чем нижняя.



Чтобы определить место сгиба брови, проведите линию от центра верхней губы по внешней радужке глаза. Чтобы определить конец брови, проведите визуальную линию от носогубной складки по краю нижней слизистой. В идеале начало головки брови и конец хвостика должны лежать на одной прямой.



Исключения могут составлять индивидуальные особенности брови и характера, когда, к примеру, хвостик брови вздёрнут или бровь закруглённая. Если вы хотите что-то изменить во внешности или в восприятии вас окружающими, то можно поэкспериментировать, соблюдая все основные правила построения брови.

3) Если вы выбрали тени или гель для бровей для прорисовки формы, то удобнее будет рисовать чёткие линии при помощи тонкой скошенной кисти для бровей. Визуально определяем где будет находится изгиб и конец брови. Начинаем выводить форму, прорисовывая две параллельные линии. Сперва можно взять светлый или средний по насыщенности оттенок, чтобы заполнить им всю форму, а затем делать градиенты.

4) Полностью создаём контур брови.

5) Можно оставить бровь в одном оттенке, закрасив контур. Только растушуем головку брови до более светлого, тело и хвостик постепенно затемняем. В этом случае мы получим натуральную красивую бровь.



Если же вы захотите более вызывающий или вечерний вариант, то выполним градиентный переход из цвета в цвет. Наносим светлый оттенок в головку брови, тельце заполняем более тёмным и тёмно-коричневым закрашиваем хвостик брови. При этом все оттенки смешиваем между собой для плавного перехода.

6) Если вы случайно вышли за пределы брови тенями, карандашом, то этот изъян легко убрать при помощи консилера и плоской тонкой кисти. Ребром кисти ведём по внешним границам. Это так же способ дополнительно выделать бровь и сделать её более чёткой.

7) Густые брови требуют дополнительной фиксации. Лучше всего воспользоваться фиксатором для бровей, который может быть как прозрачным, так и с любым оттенком.