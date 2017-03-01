Правильное питание против осенней депрессии

Ошибочно полагать, что осенняя депрессия возникает только у людей, склонных к аффективным расстройствам. На самом деле каждый может «подхватить» этот неприятный недуг, особенно, если обстоятельства к тому располагают: стрессы на работе, нелады в семье, конфликты со знакомыми или коллегами. Если уровень стресса низкий, в каком-то роде он может быть даже полезен для организма, тренируя его защитные функции. Но, если проблема ложится одна на одну, а напряжение копится и постоянно растёт - следует срочно предпринять меры по борьбе с осенней депрессией.

Питание является одним из важнейших факторов, на что в первую очередь стоит обратить внимание, заметив первые признаки сезонной хандры. И не удивительно, ведь некоторые продукты положительно влияют на работу нервной системы, делая её более устойчивой к стрессу, а некоторые приводят к агрессии и нервозности.

Важная роль серотонина и триптофана

Многие наверняка уже слышали о таком гормоне, как серотонин. Он «заботится» о хорошем моральном и физическом самочувствии человека, а также влияет на продолжительность его жизни. Несложно догадаться, что чем его в организме больше, тем ниже вероятность обзавестись осенней депрессией.

Где же взять этот полезный гормон? Известно, что он не содержится непосредственно в продуктах питания. Но в них есть триптофан - аминокислота, участвующая в синтезе серотонина. Соответственно, взяв на вооружение полезные продукты, содержащие триптофан, вы сможете планомерно обогащать им свой организм, а он в свою очередь будет синтезировать серотонин.

Список антистрессовых продуктов

1. На первом и почётном месте, конечно же, расположился тёмный шоколад. Это королевское угощение может всего за несколько минут «раскачать» ваше настроение, даже если оно было на нуле. А всё потому, что в нём содержится триптофан. Конечно, злоупотреблять удовольствием тоже не стоит. Рекомендуется есть не более 30 грамм этого лакомства в день.

2. Далее следует морская рыба. Стоит оговориться, что особенно полезны её жирные сорта, обогащённые витамином В и полиненасыщенными жирными кислотами. Сёмгу, треску, лосось и т.п. стоит чаще употреблять в пищу, желая противостоять нападкам плохого настроения. В рыбе тоже содержится триптофан. Что интересно, он не разрушается при термической обработке продукта.



3. Йогурт и твёрдые сорта сыра так же заслужили право находиться в этом списке, поскольку они опять-таки способствуют заметному повышению серотонина в организме. Например, в йогурте имеется тирозин, тогда как в твёрдых сырах - фенилэтиламин и триптофан. Наверняка вы уже догадались, на что направлено их действие.



4. Апельсины и бананы не менее эффективны в борьбе с сезонной хандрой. Цитрусовые обогащают организм витамином С и природным сахаром, имеют яркий, заряжающий энергией цвет и бодрящий аромат. Бананы же, богатые триптофаном, калием и витаминами группы В, давно уже известны как натуральные антидепрессанты. К тому же, они могут служить не только перекусом, но и полноценным завтраком или ужином.



5. Очень хорошо борются с осенней депрессией овощи яркой окраски. Причём, их эстетичный вид к делу совершенно не относится. Биофлавоноиды - вот что действительно играет немаловажную роль. Они в большом количестве содержатся в «красочных» овощах и фруктах. Их действие направлено на улучшение работы кровеносной системы, а также на стимуляцию работы головного мозга.



6. Кто-то, возможно, удивится, узнав, что чеснок помогает бороться со стрессом. Однако, это действительно так. В его составе есть специальные ферменты, способные значительным образом снизить уровень пагубного влияния на нервную систему со стороны окружающей среды. Кроме того, чеснок отлично защищает от всевозможных вирусов, что в осеннюю пору будет как нельзя кстати.



7. Орехи, в частности миндаль, тоже заслуживают вашего внимания. Ведь ежедневное их употребление позволяет обогатить организм магнием, калием и кальцием, а также необходимыми полиненасыщенными жирными кислотами. Безусловно, этот продукт способствует выработке серотонина, поэтому он тоже занимает место в этом списке вкусных антидепрессантов.



8. Травяные настои - превосходная альтернатива чёрному и зелёному чаю. К тому же, если правильно подобрать травяной сбор, можно получить отличный антистрессовый напиток. Седативным действием обладают мята, аралия, зверобой, мелисса, ромашка, душица. Причём, такие настои не только полезные, но и вкусные.

Продукты, вызывающие агрессию

Перечисленные ниже продукты являются антиподами антистрессовых яств. Их потребление замедляет метаболизм, негативно отражается на сердечно-сосудистой и пищеварительной системе, может спровоцировать возникновение болезней сердца и даже диабета. От таких продуктов следует отказаться вообще, а не только в период возможного наступления осенней депрессии.

Вероятно, вы уже догадались, что речь идёт о продуктах, содержащих трансжиры. В основном это еда а-ля Макдональдс, определённые кондитерские изделия, полуфабрикаты (особенно те, где присутствует панировка), бульонные кубики. Учёные зафиксировали, что употребление этих продуктов действительно может вызывать агрессию. Поэтому от такой еды действительно следует воздерживаться, ведь она не несёт никакой пользы.





В целом, если вы возьмёте во внимание предложенные советы, выполняя хотя бы большую их часть, вы сами заметите, как улучшится качество жизни, ваше здоровье, самочувствие и настроение. В таком случае ни у какой хандры не останется никаких шансов.