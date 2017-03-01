Как избавиться от осенней депрессии самостоятельно

Наступление осенней поры многие воспринимают по-разному. Кто-то ждёт от неё новых впечатлений, судьбоносных изменений или просто приятных приключений, а для кого-то утренняя прохлада и шорох золотой листвы под ногами становятся символами затяжного уныния и грусти. Доктора называют это осенней депрессией и избавиться от этой напасти порой не так просто.

Если вы не хотите оказаться в ловушке сезонной хандры, нужно уметь вовремя идентифицировать её признаки, знать причины её появления и факторы, воздействующие на организм как катализатор негативных эмоций. Только так вы сможете правильно справиться со сложившейся ситуацией. В этой статье вы узнаете, как избавиться от осенней депрессии.

Признаки осенней депрессии

Сезонная хандра - весьма хитрый недуг, отражающийся как на физическом, так и на эмоциональном состоянии. Он подкрадывается очень тактично, практически незаметно. Сначала это могут быть лёгкие приступы апатии, небольшой «заторможенности» и рассеянного внимания, дурного настроения и беспричинного нежелания чем-либо заниматься, обжорства или, напротив, потери аппетита. Как правило, поначалу мало кто обращает внимание на эти аспекты, списывая всё на тяжёлую работу или непростые отношения в семье.

Но, если продолжать упорно не замечать сложившуюся проблему и не бороться с ней, она может усугубиться вплоть до полной потери интереса к жизни. Конечно, такой малоприятный сценарий грозит далеко не каждому, кто переживает осеннюю депрессию. Но это подчёркивает тот факт, что игнорировать её нельзя.

Почему возникает сезонная хандра?

Многие убеждены, что природные метаморфозы осенней поры как раз и являются причиной этого неприятного недуга. Солнышко светит всё реже, над головой нависает серое небо, постоянно моросит противный дождь, жухлые листья ужасно раздражают, равно как и «кислые» лица прохожих. Безусловно, всё это никак не вяжется с хорошим настроением и положительными эмоциями. Тем не менее, нужно понимать, что появление сезонной хандры не на все сто процентов связано только с визуальным ухудшением погодных условий.

Тут всё-таки стоит прибегнуть к научному обоснованию, которое говорит, что причину возникновения осенней депрессии стоит искать внутри организма человека. И кроется она в недостатке такого вещества, как серотонин. Он регулирует многочисленные процессы в организме человека, в частности работоспособность нервной системы. Его выработка происходит под воздействием ультрафиолета. Соответственно, осенью, испытывая недостаток солнечного света, наш организм недополучает необходимый для хорошего самочувствия серотонин. Более того, гормон мелатонин, вырабатывающийся нашим организмом в темноте, как раз и способствует так называемому спаду нервной системы и сонливости, которую многие испытывают в серые осенние дни.

Кроме того, фактор наследственности тоже играет немаловажную роль. Имея наследственную предрасположенность к аффективным расстройствам, любая стрессовая ситуация или неприятность может вызвать депрессивный настрой. В таком случае, дабы избежать нежеланных последствий, стоит сразу обращаться к специалисту, который пропишет необходимые медикаментозные препараты.

Методы избавления от осенней депрессии

Нужно ли идти к врачу, заметив симптомы осенней депрессии, или можно избавиться от неё самостоятельно? Наверное, это самый распространённый вопрос, на который нет однозначного ответа. Если недуг отнимает последние силы, как физические, так и моральные, и не позволяет вести полноценный образ жизни, наверняка помощь толкового психотерапевта не помешает. Он подберёт оптимальное медикаментозное лечение, которое поможет выбраться из эмоциональной дыры.

Если же признаки сезонной хандры проявляются в достаточно слабой форме, можно попробовать избавиться от неё самостоятельно. Самый хороший антидепрессант - положительные эмоции, которых так часто не хватает скучными осенними буднями. Поэтому старайтесь использовать последние солнечные деньки на полную. Например, можно отправиться на пикник или просто на прогулку в парк, чтобы максимально «напитать» свой организм солнечным светом.

Если у вас есть возможность отправиться в отпуск - замечательно. Это позволит вам получить массу новых впечатлений и приятных эмоций, которые заставят вас напрочь забыть о депрессии. Даже если поездка продлится не более 2-3 дней, смена обстановки гарантированно сыграет вам на руку.

Общение - ещё один аспект, хорошо помогающий бороться с хандрой. Социальная активность не даст вам окончательно закрыться в себе или зациклиться на возникших проблемах, которые зачастую лишь в тот момент кажутся такими неразрешимыми. Поэтому не отказывайтесь от общения с друзьями и родными. Они всегда вам помогут, морально поддержат и развлекут, когда это необходимо. Единственное, с кем стоит ограничить контакты - с так называемыми приятелями-нытиками. У каждого есть друг или подруга, которые звонят только для того, чтобы пожаловаться на жизнь и поделиться своими проблемами. В период сезонной хандры вам такие разговоры совсем ни к чему, потому их стоит свести к минимуму.

А ещё очень полезно уделить время своему внешнему виду и заняться собой. Никто не говорит, что надо кардинально менять свою внешность или гардероб. Но вот стильная причёска, красивый маникюр, парочка новых платьев, несколько сеансов массажа или обертываний точно принесут вам массу положительных эмоций.

Физическая активность - ключ к здоровью и хорошему настроению. Записавшись на фитнесс или йогу, вы откроете для себя удовольствие здорового образа жизни. Более того, занятия спортом опять-таки способствуют выработке серотонина, обеспечивающего отличное настроение. Поэтому те, кто постоянно выполняет физические нагрузки, просто не знают, что такое осенняя депрессия.

Можно пойти дальше и заняться преображением собственного жилья. Конечно, ремонт - вариант не из дешёвых, но его пользу невозможно переоценить. В итоге ваша квартира начнёт источать комфорт и уют. А там, где царит гармония, жизнь становится приятной и счастливой. Если пока нет возможности заняться капитальным ремонтом, можно сделать перестановку.

А как насчёт того, чтобы найти занятие для души? Ведь каждый из нас по сути своей творец. Так почему бы не найти выход своей творческой энергии, например, посредством рисования, вязания, шитья игрушек, написания историй или сказок для детей и т.д.? Многие недооценивают важную роль хобби, которое очень часто работает получше антидепрессантов. А всё потому, что творческий процесс не только не отнимает энергию, а, напротив, даёт её в огромном количестве.

Итак, следует помнить, что осенняя депрессия - не приговор. Зная признаки и причины её появления, можно заблаговременно предупредить её или своевременно задавить на корню. Ведь при правильном подходе и позитивном отношении безвыходных ситуаций не бывает.