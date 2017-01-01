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Макияж от тёмного к светлому для широко посаженных глаз

Макияж для широко посаженных глаз с переходом от тёмного к светлому позволяет выполнить визуальную коррекцию. В этом пошаговом уроке с фотографиями вы узнаете, как скорректировать широко посаженные глаза и, одновременно, выполнить макияж с оригинальным градиентом, который кардинально отличается от классического.

 

Макияж от тёмного к светлому для широко посаженных глаз: фото

 

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Чтобы создать макияж для широко посаженных глаз, вам понадобятся:

  • палитра подходящих оттенков, где есть светлые и тёмные цвета;
  • перламутровые рассыпчатые тени (Cinecitta 66);
  • чёрный каял;
  • тушь;
  • кисти.

Материалы для создания макияжа от тёмного к светлому: фото 1

Урок макияжа для широко посаженных глаз с переходом от тёмного к светлому:

1) Как всегда перед работой с глазами, необходимо подготовить кожу лица и век. Очищаем кожу, наносим базу и покрываем тонким слоем тональной основы. Фиксируем поверхность пудрой. Подводим такую бровь, которая будет уместна в данном виде макияжа.

 

Мастер-класс по созданию макияжа от тёмного к светлому для широко посаженных глаз: фото 2

 

2) Этот макияж начнём с работы с тёмными оттенками теней, которые будут находиться во внутреннем уголке глаза, а не как обычно во внешнем. Такой макияж позволит уменьшить расстояние между широко посаженными глазами за счёт затемнения. Ни в коем случае не усугубляйте ситуацию, если глаза близко посажены. Тогда лучше всего будет начать работу со светлого оттенка.


Берём сперва средний по насыщенности оттенок и наносим его на подвижное веко, от уголка глаза направляясь к центру.

 

Мастер-класс по созданию макияжа от тёмного к светлому для широко посаженных глаз: фото 3

 

Мастер-класс по созданию макияжа от тёмного к светлому для широко посаженных глаз: фото 4

 

3) Теперь наберите на кисть более тёмный оттенок и нанесите его чётко в уголок глаза, тем самым растушёвывая средний цвет.

 

Мастер-класс по созданию макияжа от тёмного к светлому для широко посаженных глаз: фото 5

 

4) Дальше подбираем более светлые оттенки и соединяем их с предыдущим более тёмным. На данном этапе работаем, только накладывая тени, чтобы получить градиент, то есть, без внешней тушёвки.

 

Мастер-класс по созданию макияжа от тёмного к светлому для широко посаженных глаз: фото 6

 

5) Замыкаем уголок самым светлым оттенком из подобранной вами палитры.

 

Мастер-класс по созданию макияжа от тёмного к светлому для широко посаженных глаз: фото 7

 

6) Для того, чтобы граница не была такой чёткой, пройдёмся по краю пушистой кистью. Наберём на неё последний светлый цвет и тушуем границу как на верхнем, так и на нижнем веке.

 

Мастер-класс по созданию макияжа от тёмного к светлому для широко посаженных глаз: фото 8

 

7) Под бровь и вниз до тушёвки нанесите светлый оттенок теней, чтобы придать веку объём.

 

Мастер-класс по созданию макияжа от тёмного к светлому для широко посаженных глаз: фото 9

 

8) С тенями мы закончили и на этом этапе кажется, что чего-то не хватает. Вы можете нарисовать чёткую красивую стрелку по верхнему веку, а можно сделать растушёванную стрелку, чтобы всего лишь подчеркнуть ресничный ряд. Поэтому чёрным каялом прорисовываем сперва межресничный ряд по верхнему веку, а затем делаем более чёткую стрелку, немного подтушёвывая её.

 

Мастер-класс по созданию макияжа от тёмного к светлому для широко посаженных глаз: фото 10

 

9) Аккуратно подводим нижнее веко по слизистой. Так же прокрашиваем межресничный ряд и соединяем стрелки во внешнем уголке глаза.

 

Мастер-класс по созданию макияжа от тёмного к светлому для широко посаженных глаз: фото 11

 

10) Интенсивно прокрашиваем ресницы и оригинальный макияж для широко посаженных глаз готов!

 

Мастер-класс по созданию макияжа от тёмного к светлому для широко посаженных глаз: фото 12

 

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Макияж от тёмного к светлому для широко посаженных глаз: фото

 

Макияж от тёмного к светлому для широко посаженных глаз: фото

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Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:00
Фото: Антонина Мазур

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