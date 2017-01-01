Макияж от тёмного к светлому для широко посаженных глаз

Макияж для широко посаженных глаз с переходом от тёмного к светлому позволяет выполнить визуальную коррекцию. В этом пошаговом уроке с фотографиями вы узнаете, как скорректировать широко посаженные глаза и, одновременно, выполнить макияж с оригинальным градиентом, который кардинально отличается от классического.

Чтобы создать макияж для широко посаженных глаз, вам понадобятся:

палитра подходящих оттенков, где есть светлые и тёмные цвета;

перламутровые рассыпчатые тени (Cinecitta 66);

чёрный каял;

тушь;

кисти.

Урок макияжа для широко посаженных глаз с переходом от тёмного к светлому:

1) Как всегда перед работой с глазами, необходимо подготовить кожу лица и век. Очищаем кожу, наносим базу и покрываем тонким слоем тональной основы. Фиксируем поверхность пудрой. Подводим такую бровь, которая будет уместна в данном виде макияжа.

2) Этот макияж начнём с работы с тёмными оттенками теней, которые будут находиться во внутреннем уголке глаза, а не как обычно во внешнем. Такой макияж позволит уменьшить расстояние между широко посаженными глазами за счёт затемнения. Ни в коем случае не усугубляйте ситуацию, если глаза близко посажены. Тогда лучше всего будет начать работу со светлого оттенка.



Берём сперва средний по насыщенности оттенок и наносим его на подвижное веко, от уголка глаза направляясь к центру.

3) Теперь наберите на кисть более тёмный оттенок и нанесите его чётко в уголок глаза, тем самым растушёвывая средний цвет.

4) Дальше подбираем более светлые оттенки и соединяем их с предыдущим более тёмным. На данном этапе работаем, только накладывая тени, чтобы получить градиент, то есть, без внешней тушёвки.

5) Замыкаем уголок самым светлым оттенком из подобранной вами палитры.

6) Для того, чтобы граница не была такой чёткой, пройдёмся по краю пушистой кистью. Наберём на неё последний светлый цвет и тушуем границу как на верхнем, так и на нижнем веке.

7) Под бровь и вниз до тушёвки нанесите светлый оттенок теней, чтобы придать веку объём.

8) С тенями мы закончили и на этом этапе кажется, что чего-то не хватает. Вы можете нарисовать чёткую красивую стрелку по верхнему веку, а можно сделать растушёванную стрелку, чтобы всего лишь подчеркнуть ресничный ряд. Поэтому чёрным каялом прорисовываем сперва межресничный ряд по верхнему веку, а затем делаем более чёткую стрелку, немного подтушёвывая её.

9) Аккуратно подводим нижнее веко по слизистой. Так же прокрашиваем межресничный ряд и соединяем стрелки во внешнем уголке глаза.

10) Интенсивно прокрашиваем ресницы и оригинальный макияж для широко посаженных глаз готов!