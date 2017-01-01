Красота и здоровье » Красивый макияж » Насыщенный фиолетово-чёрный смоки айс. Пошаговый урок вечернего макияжа

Насыщенный фиолетово-чёрный смоки айс. Пошаговый урок вечернего макияжа

В этом уроке с пошаговыми фотографиями мы создадим яркий насыщенный макияж в технике смоки айс (Smoky eyes). Такой шикарный вечерний макияж прекрасно подойдёт на новогоднюю вечеринку. Макияж будет выполнен в чёрном и фиолетовом оттенках, но можно выбрать любой, который вам нравится или больше подходит.

 

Насыщенный фиолетово-черный смоки айс: фото

 

Смотрите также: Глубокий синий смоки айс. Урок вечернего макияжа пошагово.

Для создания насыщенного фиолетово-чёрного макияжа вам понадобятся:

  • базовые тени под цвет кожи;
  • чёрные тени;
  • рассыпчатые цветные тени (или прессованные);
  • чёрная подводка;
  • чёрный каял;
  • светлый сиреневый оттенок теней;
  • тушь;
  • кисти.

Урок вечернего макияжа «Насыщенный фиолетово-чёрный смоки айс»

1) Перед выполнением макияжа глаз стоит уделить внимание коже лица. После нанесения базы под макияж необходимо как следует проработать зону вокруг глаз консилером, скрыть недостатки корректором и нанести лёгкий тонкий слой тональной основы. Легко пройдитесь кистью по веку и хорошенько зафиксируйте всё базовыми тенями. В этом случае уместно сделать бровь более яркой и насыщенной.

 

Мастер-класс по созданию насыщенного фиолетово-черного смоки айс: фото 1

 

2) Начнём с прорисовки верхней детали, которая будет идти от складки века вверх к виску. Маленькой кистью набираем чёрный цвет теней и прорисовываем эту складку очень интенсивно. Укладывая кисть на веко, тушуем цвет к виску. Эта тушёвка должна повторять изгиб брови.

 

Мастер-класс по созданию насыщенного фиолетово-черного смоки айс: фото 2

 

Мастер-класс по созданию насыщенного фиолетово-черного смоки айс: фото 3

 

3) Светлым сиреневым оттенком украшаем уголок глаза, хорошо растушёвывая. Так как основной цвет выбран в фиолетовом оттенке, переход на сиреневый цвет будет очень выигрышно смотреться.

 

Мастер-класс по созданию насыщенного фиолетово-черного смоки айс: фото 4

 

4) На этом этапе работаем быстро и очень аккуратно. Гелевую или жидкую подводку чёрного цвета наносим на всё подвижное веко, при этом не моргая глазом, чтобы слой был равномерным. Границу подводки нужно растушевать, чтобы был плавный переход на чёрный цвет. Плоской широкой кистью наносим яркие тени прихлопывающими движениями, будто вбивая тени в кожу. Это нужно сделать, пока подводка ещё влажная. Так как мы тушевали её, то немного задели тушёвку по верхнему веку. Снова наносим немного теней, чтобы цвет лежал равномерно.

 

Мастер-класс по созданию насыщенного фиолетово-черного смоки айс: фото 5

 

Мастер-класс по созданию насыщенного фиолетово-черного смоки айс: фото 6

 

5) По верхнему веку рисуем чёрную стрелку и выводим её к виску по тушёвке. Постепенно стрелка будет расширяться, начиная с середины века. Обратите внимание, что хвостик стрелки будет стремиться к виску и продолжать линию изгиба нижнего века.

 

Мастер-класс по созданию насыщенного фиолетово-черного смоки айс: фото 7

 

Мастер-класс по созданию насыщенного фиолетово-черного смоки айс: фото 8

 

6) Слизистую подводим чёрным каялом и прорисовываем межресничный ряд. Если у вас чувствительные глаза, лучше всего воспользоваться водостойкой косметикой (подводка, карандаш и т.д.) Прорисовка слизистой автоматически превратит ваш макияж в насыщенный вечерний смоки.

 

Мастер-класс по созданию насыщенного фиолетово-черного смоки айс: фото 9

 

7) Постепенно стушёвываем карандаш по нижнему веку и соединяем со стрелкой. Затем покрываем нижнее веко чёрным оттенком теней, сохраняя лёгкую дымку.

 

Мастер-класс по созданию насыщенного фиолетово-черного смоки айс: фото 10

 

8) Интенсивно прокрашиваем ресницы тушью и таким образом завершаем новогодний макияж глаз.

 

Мастер-класс по созданию насыщенного фиолетово-черного смоки айс: фото 11

 

Насыщенный фиолетово-чёрный смоки айс готов! Благодаря такому вечернему макияжу ваш взгляд станет томным и загадочным.

 

Смотрите также: Вечерний макияж Смоки айс с ярко-розовыми тенями: урок пошагово.

 

Насыщенный фиолетово-черный смоки айс: фото

 

Насыщенный фиолетово-черный смоки айс: фото

 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:00
Фото: Антонина Мазур

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Постные рецепты Постные рецепты
Поделки на Пасху Поделки на Пасху
Пасхальные рецепты Пасхальные рецепты
9 мая - День Победы 9 мая - День Победы

Красота и здоровье:

» Целлюлит

» Свадебные причёски

» Стрижки и прически

» Диеты и фитнес

» Красивый макияж

» Секреты красоты

» Здоровье женщины

» Уход за телом

» Уход за кожей лица

» Новинки парфюмерии

» Уход за волосами

» Уроки маникюра