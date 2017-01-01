Насыщенный фиолетово-чёрный смоки айс. Пошаговый урок вечернего макияжа

В этом уроке с пошаговыми фотографиями мы создадим яркий насыщенный макияж в технике смоки айс (Smoky eyes). Такой шикарный вечерний макияж прекрасно подойдёт на новогоднюю вечеринку. Макияж будет выполнен в чёрном и фиолетовом оттенках, но можно выбрать любой, который вам нравится или больше подходит.

Для создания насыщенного фиолетово-чёрного макияжа вам понадобятся:

базовые тени под цвет кожи;

чёрные тени;

рассыпчатые цветные тени (или прессованные);

чёрная подводка;

чёрный каял;

светлый сиреневый оттенок теней;

тушь;

кисти.

Урок вечернего макияжа «Насыщенный фиолетово-чёрный смоки айс»

1) Перед выполнением макияжа глаз стоит уделить внимание коже лица. После нанесения базы под макияж необходимо как следует проработать зону вокруг глаз консилером, скрыть недостатки корректором и нанести лёгкий тонкий слой тональной основы. Легко пройдитесь кистью по веку и хорошенько зафиксируйте всё базовыми тенями. В этом случае уместно сделать бровь более яркой и насыщенной.

2) Начнём с прорисовки верхней детали, которая будет идти от складки века вверх к виску. Маленькой кистью набираем чёрный цвет теней и прорисовываем эту складку очень интенсивно. Укладывая кисть на веко, тушуем цвет к виску. Эта тушёвка должна повторять изгиб брови.

3) Светлым сиреневым оттенком украшаем уголок глаза, хорошо растушёвывая. Так как основной цвет выбран в фиолетовом оттенке, переход на сиреневый цвет будет очень выигрышно смотреться.

4) На этом этапе работаем быстро и очень аккуратно. Гелевую или жидкую подводку чёрного цвета наносим на всё подвижное веко, при этом не моргая глазом, чтобы слой был равномерным. Границу подводки нужно растушевать, чтобы был плавный переход на чёрный цвет. Плоской широкой кистью наносим яркие тени прихлопывающими движениями, будто вбивая тени в кожу. Это нужно сделать, пока подводка ещё влажная. Так как мы тушевали её, то немного задели тушёвку по верхнему веку. Снова наносим немного теней, чтобы цвет лежал равномерно.

5) По верхнему веку рисуем чёрную стрелку и выводим её к виску по тушёвке. Постепенно стрелка будет расширяться, начиная с середины века. Обратите внимание, что хвостик стрелки будет стремиться к виску и продолжать линию изгиба нижнего века.

6) Слизистую подводим чёрным каялом и прорисовываем межресничный ряд. Если у вас чувствительные глаза, лучше всего воспользоваться водостойкой косметикой (подводка, карандаш и т.д.) Прорисовка слизистой автоматически превратит ваш макияж в насыщенный вечерний смоки.

7) Постепенно стушёвываем карандаш по нижнему веку и соединяем со стрелкой. Затем покрываем нижнее веко чёрным оттенком теней, сохраняя лёгкую дымку.

8) Интенсивно прокрашиваем ресницы тушью и таким образом завершаем новогодний макияж глаз.

Насыщенный фиолетово-чёрный смоки айс готов! Благодаря такому вечернему макияжу ваш взгляд станет томным и загадочным.