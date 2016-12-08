Вечерний макияж Смоки айс с ярко-розовыми тенями: урок пошагово

Сегодня мы выполним шикарный вечерний макияж с ярко-розовыми тенями. Техника Смоки айс сделает ваш взгляд необыкновенно выразительным. Такой макияж можно с лёгкостью выполнить, даже если у вас есть только чёрные и розовые тени, таким образом добившись необходимого оттенка.

Для создания вечернего макияжа Смоки айс вам понадобятся:

чёрные и яркие тени (в мастер-классе ярко-розовый);

белые тени;

перламутровые рассыпчатые тени с персиковым переливом;

чёрный каял;

бирюзовая подводка или карандаш;

тушь;

кисти.

Урок вечернего макияжа Смоки айс с ярко-розовыми тенями

1) Перед тем как приступить к созданию шикарного образа с вечерним макияжем, убедитесь, что ваша кожа подготовлена как следует. Сначала очистите кожу тоником и нанесите базу под тональную основу и базу под тени. Оба средства должны впитаться как следует. После этого нанесите тональный крем, который подходит именно вам. Скройте тёмные круги консилером, если это нужно. Также очень тонким слоем нанесите на веко тональную основу и припудрите.

Обязательно прокрасьте бровь, подобрав оттенок под цвет волос.

2) Начнём выполнять макияж глаз с чёрного цвета. Сначала мы выстроим форму, которую будем растушёвывать при помощи яркого оттенка. Рисуем стрелку от внешней радужки глаза и направляем её к виску. Работаем маленькой плоской кистью.

3) Продолжаем построение небольшой конструкции. Подводим нижнее веко и соединяем со стрелкой. Уже формируется внешний уголок, который будет немного выше внешнего уголка глаза. Затем от этого уголка ведём линию в складку.

4) Полностью заполняем тенями уголок. Слой должен быть очень интенсивным, так как из него мы будем вытягивать цвет для смешивания с яркими тенями.

5) Набираем на кисть яркие тени и начинаем тушевать их с подвижного века. Просто практически укладываем кисть и тянем её концом к головке брови. Выполняем такие движения, пока не получим нужный нам цвет в тушёвке. При необходимости другой кистью наберите чёрный цвет и снова стушуйте два оттенка для более насыщенного результата.

6) Аналогичным образом выполняем тушёвку к виску и по нижнему веку, направляя кисть к середине уха.

7) В уголок глаза и под бровь нанесите белый или кремовый оттенок теней. Цвет не должен лечь очень интенсивно, а всего лишь создать светлую подложку для перламутра.



Затем поверх светлого оттенка наносим перламутровые тени с персиковым или розовым переливом. Цвет этих теней вы можете подобрать самостоятельно, исходя из того, какого цвета вы выбрали основные яркие тени.

8) Интенсивно прокрасьте слизистую бирюзовым карандашом или подводкой. Если у вас чувствительные глаза и часто слезятся, или вы ожидаете стойкости от макияжа, то воспользуйтесь водостойкими текстурами.

9) В этом макияже обойдёмся без подводки, а просто растушуем чёрный карандаш по всему веку. Подводим его очень близко к ресничному ряду и прокрашиваем линию штриховыми движениями очень аккуратно. Ведём карандаш до конца роста ресниц.

10) Интенсивно прокрашиваем ресницы. Можно приклеить пучковые реснички для более насыщенного эффекта.

Вот мы и выполнили цветной макияж на основе ярких теней.