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Макияж смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой: урок с пошаговыми фото

Сегодня мы рассмотрим очень интересный вариант макияжа смоки айс (smokey eyes) с коричневыми тенями и голубой стрелкой. Интерпретация смоки может быть разной. Главное − сохранить дымчатый эффект, чего мы и добьёмся.

 

Макияж смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой: фото

 

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Для создания макияжа смоки айс с коричневыми тенями вам понадобятся:

  • чёрный каял;
  • бирюзовый и коричневый карандаш (Cascade of Colours);
  • матовый шоколадный оттенок теней;
  • коричневые рассыпчатые тени (или прессованные);
  • тушь;
  • матовый светлый оттенок теней под бровь;
  • перламутровые золотистые тени в уголок глаза.

Урок с пошаговыми фото «Макияж смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой»

1) Этот макияж больше относится к вечернему варианту, поэтому позволительно прокрасить бровь интенсивней, чем в дневном. Единственное правило: чтобы цвет бровей совпадал с цветом ваших волос. Предварительно подготовьте кожу перед работой с тенями. База под макияж выровняет тон лица и увлажнит кожу. После её полного впитывания нанесите тональную основу и проработайте зону под глазами консилером. Легко пройдитесь кистью в тоне по веку и зафиксируйте всё светлыми тенями аж под бровь.

 

Мастер-класс по созданию макияжа смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой: фото 1

 

2) Для смоки мы используем карандаш для глаз коричневого цвета, который послужит нам в качестве подложки. На данном этапе работаем именно с верхним подвижным веком. Рисуем по ресничному ряду корректирующую стрелку, хвост которой будет направлен к виску. Визуально нижний изгиб этой стрелки будет повторять направление нижнего ресничного ряда.

 

Мастер-класс по созданию макияжа смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой: фото 2

 

3) Прокрашиваем веко вверх до складки и немного заходя за внутреннюю радужку глаза. Обратите внимание, что новый скос лежит в таком же положении, в котором изначально лежала стрелка.

 

Мастер-класс по созданию макияжа смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой: фото 3

 

4) Аккуратно растушёвываем эту деталь максимум на 0,5 см и удерживаем направление к виску. Такая тушёвка отлично скорректирует объёмное веко и подойдёт для обладательниц большой зоны неподвижного века.

 

Мастер-класс по созданию макияжа смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой: фото 4

 

5) В уголок глаза наносим перламутровые тени с лёгким сиянием.

 

Мастер-класс по созданию макияжа смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой: фото 5

 

6) Перламутровыми рассыпчатыми или прессованными тенями коричневого цвета украшаем веко по внутренней тушёвке до середины века при помощи плоской кисти. Плавно переходим на верхнюю тушёвку, где с лёгкостью наносим тени при помощи пушистой кисти. Тушуем по форме и уводим хвостик к виску.

 

Мастер-класс по созданию макияжа смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой: фото 6

 

Мастер-класс по созданию макияжа смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой: фото 7

 

7) У нас осталось свободное место без теней на подвижном веке, которое мы заполним шоколадным оттенком. Набираем тени, укладываем кисть на веко впритык к ресницам и тушуем в сторону головки брови. За счёт того, что сверху уже есть перламутровые тени, будет проще сделать переход из тёмного оттенка. Таким образом, мы будто прорисовали тёмно-коричневую стрелочку.

 

Мастер-класс по созданию макияжа смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой: фото 8

 

Мастер-класс по созданию макияжа смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой: фото 9

 

8) Бирюзовым карандашом рисуем стрелку по всему верхнему веку и по нижней границе тушёвки. Хвостик стрелки должен быть тонким и плавно растворяться. Вы можете воспользоваться подводкой вместо карандаша.

 

Мастер-класс по созданию макияжа смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой: фото 10

 

9) В таком макияже нельзя оставить нижнее веко без внимания. Поэтому подводим слизистую чёрным каялом и прокрашиваем межресничный ряд. Затем совсем немного тушуем карандаш на нижнее веко.

 

Мастер-класс по созданию макияжа смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой: фото 11

 

Мастер-класс по созданию макияжа смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой: фото 12

 

10) Завершаем макияж окрашиванием ресниц.

 

Мастер-класс по созданию макияжа смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой: фото 13

 

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Сдержанный красивый смоки с цветной стрелкой готов!

 

Макияж смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой: фото

 

Макияж смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой: фото

 

Макияж смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой: фото

 

 

 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Вчера, 08:03
Фото: Антонина Мазур

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