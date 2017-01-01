Макияж смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой: урок с пошаговыми фото

Сегодня мы рассмотрим очень интересный вариант макияжа смоки айс (smokey eyes) с коричневыми тенями и голубой стрелкой. Интерпретация смоки может быть разной. Главное − сохранить дымчатый эффект, чего мы и добьёмся.

Для создания макияжа смоки айс с коричневыми тенями вам понадобятся:

чёрный каял;

бирюзовый и коричневый карандаш (Cascade of Colours);

матовый шоколадный оттенок теней;

коричневые рассыпчатые тени (или прессованные);

тушь;

матовый светлый оттенок теней под бровь;

перламутровые золотистые тени в уголок глаза.

Урок с пошаговыми фото «Макияж смоки айс с коричневыми тенями и голубой стрелкой»

1) Этот макияж больше относится к вечернему варианту, поэтому позволительно прокрасить бровь интенсивней, чем в дневном. Единственное правило: чтобы цвет бровей совпадал с цветом ваших волос. Предварительно подготовьте кожу перед работой с тенями. База под макияж выровняет тон лица и увлажнит кожу. После её полного впитывания нанесите тональную основу и проработайте зону под глазами консилером. Легко пройдитесь кистью в тоне по веку и зафиксируйте всё светлыми тенями аж под бровь.

2) Для смоки мы используем карандаш для глаз коричневого цвета, который послужит нам в качестве подложки. На данном этапе работаем именно с верхним подвижным веком. Рисуем по ресничному ряду корректирующую стрелку, хвост которой будет направлен к виску. Визуально нижний изгиб этой стрелки будет повторять направление нижнего ресничного ряда.

3) Прокрашиваем веко вверх до складки и немного заходя за внутреннюю радужку глаза. Обратите внимание, что новый скос лежит в таком же положении, в котором изначально лежала стрелка.

4) Аккуратно растушёвываем эту деталь максимум на 0,5 см и удерживаем направление к виску. Такая тушёвка отлично скорректирует объёмное веко и подойдёт для обладательниц большой зоны неподвижного века.

5) В уголок глаза наносим перламутровые тени с лёгким сиянием.

6) Перламутровыми рассыпчатыми или прессованными тенями коричневого цвета украшаем веко по внутренней тушёвке до середины века при помощи плоской кисти. Плавно переходим на верхнюю тушёвку, где с лёгкостью наносим тени при помощи пушистой кисти. Тушуем по форме и уводим хвостик к виску.

7) У нас осталось свободное место без теней на подвижном веке, которое мы заполним шоколадным оттенком. Набираем тени, укладываем кисть на веко впритык к ресницам и тушуем в сторону головки брови. За счёт того, что сверху уже есть перламутровые тени, будет проще сделать переход из тёмного оттенка. Таким образом, мы будто прорисовали тёмно-коричневую стрелочку.

8) Бирюзовым карандашом рисуем стрелку по всему верхнему веку и по нижней границе тушёвки. Хвостик стрелки должен быть тонким и плавно растворяться. Вы можете воспользоваться подводкой вместо карандаша.

9) В таком макияже нельзя оставить нижнее веко без внимания. Поэтому подводим слизистую чёрным каялом и прокрашиваем межресничный ряд. Затем совсем немного тушуем карандаш на нижнее веко.

10) Завершаем макияж окрашиванием ресниц.

Сдержанный красивый смоки с цветной стрелкой готов!