Макияж смоки айс с бронзовыми тенями для голубых глаз: урок с фото

Макияж смоки айс (Smoky eyes) с бронзовыми тенями прекрасно подойдёт для голубых глаз. В этом уроке с пошаговыми фотографиями вы узнаете, как сделать стильный дымчатый макияж в бронзовых оттенках, подчёркивающих красоту ваших глаз.

Для того, чтобы сделать макияж смоки айс с брозовыми тенями, вам понадобятся:

карандаш для глаз коричневого цвета (Cascade of colors 201);

коричневые тени для век (MAP PR93);

бронзовые тени для век с глиттером (Colourpop Nillionaire);

рассыпчатые перламутровые тени бронзового оттенка (Cinnecitta Film 8);

тени в оттенке белое золото;

коричневая восковая акварель;

тушь для ресниц.

Урок макияжа смоки айс для голубых глаз с бронзовыми тенями

1) Такой макияж подойдёт практически всем, особенно обладательницам карих, зелёных и голубых глаз. Сперва подготавливаем кожу к выполнению макияжа глаз. Делаем безупречный тон, скрываем тёмные круги и прорисовываем бровь. Наносим на веко лёгкий слой тональной основы и фиксируем пудрой.

2) Для этого макияжа сделаем подложку из коричневого карандаша. Это будет подложка как для смоки, чтобы наши бронзовые оттенки проявили себя как можно лучше. Прорисовываем уголок глаза и начинаем со стрелки по верхнему веку. Конец стрелки будет направлен к виску и должен быть чуть выше внешнего уголка глаза, чтобы не завалить его.

3) Соединяем стрелку с нижним веком и уводим карандаш в складку. Должна получиться форма лепестка. Теперь карандашом очень интенсивно прокрашиваем как нижнее, так и верхнее веко, не доходя до внутреннего уголка.

4) Тушуем карандаш на веке и выполняем плавные переходы, чтобы не было чётких границ. При этом стараемся сохранить внешнюю форму лепестка.

5) Во внутренний уголок и под бровь наносим тени в оттенке белое золото. Они должны очень легко покрыть карандашную тушёвку.

6) До внешней радужки глаза покроем коричневыми тенями веко и тушёвку карандаша. Это будет наш основной цвет. Работаем небольшой плоской кистью. Очень интенсивно забиваем тенями уголок и тушуем подвижное веко к головке брови, нижнее к уху и на неподвижном веке уводим дымку к виску. Тушуем концом кисти, практически её укладывая на веко.

7) Если вы не зайдёте дальше внешней радужки глаза, то между золотистым оттенком и коричневым останется видна подложка из карандаша, на которую нам нужно нанести бронзовый оттенок со слюдой.

8) Лучше всего такие тени нанести влажной кистью будто вбивая, а не тушуя. Таким же образом украшаем нижнее веко.

9) Завершим оформление бронзовым оттенком теней в рассыпчатом виде. Набираем немного теней при помощи пушистой кисти и быстрыми лёгкими движениями наносим на тушёвку. Вы сразу увидите, как переходы станут более плавными и красивыми.

10) По верхнему ресничному ряду проводим стрелку коричневой акварелью и украшаем ею внутренний уголок глаза, полностью прорисовав его форму. Уводим стрелку на слизистую, которую так же прокрасим коричневым карандашом. Тушуем карандаш с акварелью, чтобы не было чёткого перехода.

11) Прокрашиваем ресницы.

Вот так просто можно выполнить красивейший бронзовый макияж самостоятельно!