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Макияж с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой: урок с фото

Сегодня мы выполним макияж глаз, в котором главный акцент будет на стрелке. Цветовое решение подойдёт практически к любому цвету глаз, так как в макияже присутствуют коричневый и изумрудный оттенки, которые на контрасте смотрятся очень гармонично. Следуйте за пошаговым уроком с фотографиями.

 

Макияж с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой: фото

 

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Для создания макияжа со стрелкой вам будут необходимы:

  • коричневые, чёрные и изумрудные тени;
  • базовые и нейтральные тени в цвет кожи;
  • чёрная подводка;
  • тушь;
  • кисти.

Урок макияжа с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой

1) Оттенок теней вы можете подобрать абсолютно любой. Таким же образом можно подобрать холодный коричневый или тёплый, что зависит от вашего цветотипа и цвета глаз.


Если у вас кожа век жирная, то предварительно лучше воспользоваться базой под тени. После её высыхания нанести лёгким слоем тональную основу и зафиксировать тенями или пудрой. Не забудьте прокрасить брови, подчеркнув их естественную красоту.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой: фото 1

 

2) Так как мы начнём макияж с прорисовки складки и создания натуральной тени на неподвижном веке, нам нужно его как следует подготовить, чтобы тени тушевались как следует. Наносим базовый оттенок теней под бровь, а в зону складки бежевый нейтральный оттенок и тушуем его к виску. Таким образом создаём еле заметную естественную тень.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой: фото 2

 

Мастер-класс по созданию макияжа с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой: фото 3

 

3) Коричневым оттенком задаём направление верхней детали. Обратите внимание, что нижняя граница этой детали будет чёткой. Приблизительно эта линия будет начинаться там, где заканчивается верхняя складка, и заканчиваться на уровне конца брови. Направление строго к виску.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой: фото 4

 

4) Набираем коричневые тени на пушистую растушёвочную кисть и вбиваем их в зону складки, равномерно создавая тень от края до края складки.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой: фото 5

 

Мастер-класс по созданию макияжа с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой: фото 6

 

5) На всё подвижное веко наносим изумрудный оттенок теней. Этот цвет может быть абсолютно любым, исходя из ваших предпочтений.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой: фото 7

 

Мастер-класс по созданию макияжа с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой: фото 8

 

6) Коричневыми тенями подводим нижнее веко от уголка глаза и сразу задаём направление к виску. Оставляем пробел без теней, в котором будет хвостик стрелки.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой: фото 9

 

7) Уголок украшаем каким-либо светлым перламутром для того, чтобы придать глазу сияние.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой: фото 10

 

8) Подводку для такого макияжа лучше всего выбрать водостойкую. Так как стрелка активная и на ней акцент, она может отпечататься в течение дня или вечера. Ведём стрелку от внутреннего уголка глаза по всему ресничному ряду. Стрелка будет повторять направление к виску, но хвостик мы прорисуем немного ниже, чтобы оставить небольшой пробел.

 

Стрелка начинает расширяться приблизительно с середины века, и этот переход с тонкой в широкую линию должен быть плавным.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой: фото 11

 

Мастер-класс по созданию макияжа с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой: фото 12

 

9) Также полностью прокрашиваем уголок глаза, повторяя подводкой его форму.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой: фото 13

 

10) Слизистую прокрашиваем изумрудными тенями и растушёвываем с подводкой, выполняя плавный переход из цвета в цвет.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой: фото 14

 

11) Для более насыщенного цвета добавим чёрный цвет в уголок глаза по нижнему веку. Аккуратно тушуем его на коричневый.

 

Мастер-класс по созданию макияжа с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой: фото 15

 

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12) Красим ресницы и макияж со стрелкой готов!

 

Макияж с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой: фото

 

Макияж с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой: фото

 

Макияж с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой: фото

 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Вчера, 08:02
Фото: Антонина Мазур

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