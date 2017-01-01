Макияж с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой: урок с фото

Сегодня мы выполним макияж глаз, в котором главный акцент будет на стрелке. Цветовое решение подойдёт практически к любому цвету глаз, так как в макияже присутствуют коричневый и изумрудный оттенки, которые на контрасте смотрятся очень гармонично. Следуйте за пошаговым уроком с фотографиями.

Для создания макияжа со стрелкой вам будут необходимы:

коричневые, чёрные и изумрудные тени;

базовые и нейтральные тени в цвет кожи;

чёрная подводка;

тушь;

кисти.

Урок макияжа с изумрудно-коричневыми тенями и стрелкой

1) Оттенок теней вы можете подобрать абсолютно любой. Таким же образом можно подобрать холодный коричневый или тёплый, что зависит от вашего цветотипа и цвета глаз.



Если у вас кожа век жирная, то предварительно лучше воспользоваться базой под тени. После её высыхания нанести лёгким слоем тональную основу и зафиксировать тенями или пудрой. Не забудьте прокрасить брови, подчеркнув их естественную красоту.

2) Так как мы начнём макияж с прорисовки складки и создания натуральной тени на неподвижном веке, нам нужно его как следует подготовить, чтобы тени тушевались как следует. Наносим базовый оттенок теней под бровь, а в зону складки бежевый нейтральный оттенок и тушуем его к виску. Таким образом создаём еле заметную естественную тень.

3) Коричневым оттенком задаём направление верхней детали. Обратите внимание, что нижняя граница этой детали будет чёткой. Приблизительно эта линия будет начинаться там, где заканчивается верхняя складка, и заканчиваться на уровне конца брови. Направление строго к виску.

4) Набираем коричневые тени на пушистую растушёвочную кисть и вбиваем их в зону складки, равномерно создавая тень от края до края складки.

5) На всё подвижное веко наносим изумрудный оттенок теней. Этот цвет может быть абсолютно любым, исходя из ваших предпочтений.

6) Коричневыми тенями подводим нижнее веко от уголка глаза и сразу задаём направление к виску. Оставляем пробел без теней, в котором будет хвостик стрелки.

7) Уголок украшаем каким-либо светлым перламутром для того, чтобы придать глазу сияние.

8) Подводку для такого макияжа лучше всего выбрать водостойкую. Так как стрелка активная и на ней акцент, она может отпечататься в течение дня или вечера. Ведём стрелку от внутреннего уголка глаза по всему ресничному ряду. Стрелка будет повторять направление к виску, но хвостик мы прорисуем немного ниже, чтобы оставить небольшой пробел.

Стрелка начинает расширяться приблизительно с середины века, и этот переход с тонкой в широкую линию должен быть плавным.

9) Также полностью прокрашиваем уголок глаза, повторяя подводкой его форму.

10) Слизистую прокрашиваем изумрудными тенями и растушёвываем с подводкой, выполняя плавный переход из цвета в цвет.

11) Для более насыщенного цвета добавим чёрный цвет в уголок глаза по нижнему веку. Аккуратно тушуем его на коричневый.

12) Красим ресницы и макияж со стрелкой готов!