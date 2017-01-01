Хлебная маска для волос на травах в домашних условиях

Применение ржаного хлеба для укрепления и оздоровления волос проверено не одним поколением красавиц. Хлебная маска для волос прекрасно помогает от их выпадения. Благодаря высокому содержанию витаминов группы B, А, Е, а так же цинка, марганца, магния, калия, маски из ржаного хлеба эффективно питают волосы, придают локонам блеск и упругость, бережно очищают. А самое главное – такие маски укрепляют волосяные луковицы, тем самым предотвращая выпадение волос.

Чаще всего хлебные маски делают из ржаного мякиша и родниковой (минеральной воды). Мы же предлагаем сделать ещё более полезное косметическое средство в домашних условиях, приготовив его на отваре трав. В состав чудодейственной травяной смеси входит ароматная ромашка, обладающая противовоспалительными и успокаивающими свойствами, придающая ослепительный блеск душистая липа, укрепляющий корни волос хмель.

Ингредиенты для хлебной маски в домашних условиях:

Ржаной хлеб – 150 г

Ромашка – 1 ст.л.

Липа – 1 ст.л.

Хмель – 1 ст.л.

Как приготовить хлебную маску от выпадения волос:

1) Сначала приготовим отвар из свежих или сушёных трав. В литровую банку поместите ромашку, хмель и липу, залейте крутым кипятком. Оберните ёмкость салфеткой или кухонным полотенцем, оставьте на 10 минут для настаивания.

Полностью охлаждать настой не следует, для приготовления маски нам нужна тёплая, комфортная для кожи жидкость.



2) Отвар процедите через марлю или сито, травяную жижу отожмите.

3) С хлебных ломтиков срежьте грубую корку, а сам мякиш раскрошите в стеклянной или фарфоровой пиале. Залейте тёплым травяным настоем, чтобы он только покрыл хлеб, оставьте на 5-10 минут.

4) Хлебно-травяную смесь тщательно перемешайте до однородной кашицеобразной массы.

Как наносить хлебную маску на волосы?

Кашицу из ржаного хлеба нанесите руками на сухие волосы, тщательно обрабатывая каждую прядь от корней до кончиков. Затем бережно помассируйте кожу головы. Обработанные волосы покройте полиэтиленовой шапочкой, сверху оберните махровым полотенцем. Хлебную маску оставьте на волосах на 30-40 минут. После чего смойте маску большим количеством тёплой проточной воды. Для сухих и нормальных волос шампунь можно не использовать, ржаной хлеб прекрасно убирает грязь и кожный жир с волос. В заключение ополосните локоны оставшимся отваром трав.



Маску из ржаного хлеба на травах можно применять 1-2 раза в неделю, заменяя мытьё обычным шампунем.