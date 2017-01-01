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Омолаживающая маска для лица из дыни в домашних условиях

В сезон созревания ароматных сочных дынь побаловать свою кожу косметическими процедурами с участием сладкой мякоти одно удовольствие. Для самых ленивых или занятых дам, у которых совсем нет времени, можно порекомендовать ежедневные протирания лица кусочком спелой дыни, или же приготовленным заранее льдом из дынного сока. А вот любительницы более радикальных способов ухода за кожей наверняка оценят омолаживающую маску для лица из дыни в домашних условиях. Причем маски из сладких плодов подойдут для любого типа кожи.

 

Омолаживающая маска для лица из дыни: фото

 

Чем же так полезна дыня? Витамины и микроэлементы, содержащиеся в дынной мякоти, предупреждают старение, улучшают цвет лица, освежают кожу. Полисахариды защищают и питают , а минералы нормализуют обменные процессы кожи лица. В дынную маску для лица можно добавить жирную сметану, которая обладает питательными и осветляющими свойствами. А придать более густую консистенцию маске поможет ржаная мука, которая великолепно  повышает  эластичность кожи, устраняет мелкие морщины, подтягивает контур лица.

 

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Дынная маска состоит из скоропортящихся продуктов, поэтому применять ее необходимо сразу же после изготовления.

Ингредиенты для омолаживающей маски в домашних условиях:

  • Дыня – 1 небольшой ломтик
  • Сметана – 1 ст.л.
  • Ржаная мука – 1,5 -2 ст.л.

Ингредиенты для приготовления омолаживающей маски: фото 1

Как сделать омолаживающую маску из дыни в домашних условиях:

1) С ломтика спелой дыни снимите грубую кожицу, а саму мякоть тщательно разомните вилкой.

 

Мякоть дыни: фото 2

 

2) Добавьте ложку жирной сметаны. Ингредиенты перемешайте.

 

Мякоть дыни со сметаной: фото 3

 

3) Ржаную муку подсыпайте небольшими порциями, непрерывно помешивая. Должна получиться ароматная маска, по консистенции похожа на густую сметану.

 

Добавление в маску ржаной муки: фото 4

 

4) На кожу лица, предварительно очищенную от декоративной косметики, специальной кистью или лопаткой нанесите дынную маску тонким слоем. Полученный состав старайтесь наносить снизу вверх, продвигаясь по массажным линиям.

 

Омолаживающая маска для лица из дыни: фото

 

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Питательная маска из дыни по своему составу очень мягкая, поэтому ее полезно использовать и под глаза. Через 15 минут смойте маску теплой водой, промокните лицо полотенцем. Кожа после средства нежная, бархатистая, сияющая.

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Автор: Алина Аристократова
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Фото: Алина Аристократова

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