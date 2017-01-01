Яркий летний макияж с коралловыми тенями для голубых глаз: урок с фото

Сочный летний макияж с коралловыми тенями для голубых глаз сделает вас яркой и модной. Такой макияж дополнит созданный образ. Для него вы можете использовать любые сочные оттенки теней, которые вам только понравятся и подойдут под одежду, цвет глаз и цветотип.

Для создания яркого летнего макияжа с коралловыми тенями вам будут необходимы:

белые и чёрные тени;

коралловые тени;

синие перламутровые тени;

чёрная и синяя подводка;

базовые тени;

тушь чёрная, синяя;

чёрный карандаш каял.

Урок летнего макияжа для голубых глаз с коралловыми тенями:

1) Предварительно, перед нанесением теней, нанесите тональную основу на кожу лица и лёгким слоем на кожу век. Зафиксируйте веки пудрой или телесными тенями. Прорисуйте бровь по вашей форме.

2) Так как мы будем работать с яркими оттенками, нам нужно создать светлую подложку из белых теней. На белый цвет мы будем тушевать другие оттенки и тогда получим максимально насыщенные, ни с чем не смешанные цвета. Если тушевать синий на веке только с тональной основой и пудрой, то последние отдают жёлтый пигмент и тени могут получиться более тусклыми и зеленоватыми.



Наносим под бровь белые тени и тушуем по всему неподвижному веку вниз к складке.

3) Также белые тени наносим в уголок глаза и тушуем их по верхнему и нижнему веку, равномерно распределяя примерно до середины.

4) Мы практически выбелили глаз, создав таким образом светлую подложку.

5) Верхнее веко мы украсим коралловым оттенком теней, а нижнее - синим, чтобы создать контраст. Плоской маленькой кистью рисуем коралловую стрелку по верхнем веку. Конец этой стрелки будет направлен к виску и он не должен заходить ниже наружного уголка глаза.

6) Соединяем стрелку с верхней складкой и начинаем тушевать той же кистью по всему веку в направлении к головке брови. Укладываем кисть на веко и концом вытягиваем тушёвку. Повторяем такие движения, пока не добьёмся желаемого результата.



Из складки тушуем к виску и формируем красивый уголок. Тушёвка верхней детали повторяет изгиб брови.

7) Уводим коралловый оттенок практически до внутреннего уголка глаза. Как видите, за счёт белой подложки ближе к уголку получается нежный персиковый оттенок.

8) Синими тенями с перламутром подводим нижнее веко и соединяем с коралловым, не тушуя их вместе, чтобы не получить дополнительный оттенок.

9) Чёрным каялом прокрашиваем слизистую и заполняем пространство между ресницами.

10) Совсем немного чёрными тенями вытягиваем дымку от ресниц по нижнему веку. Таким образом создаём глубину цвета.

11) Стрелку в этом макияже мы сделаем в двух оттенках. Сначала от внутреннего уголка до середины глаза проводим стрелку синей подводкой, а затем примерно с середины глаза - чёрной. Оттенки должны плавно переходить друг в друга.

Стрелку утолщаем примерно с середины века и завершаем её хвостиком, который будет направлен к виску и продолжит линию нижнего ресничного ряда.

12) Завершаем макияж прокраской ресниц. В этом случае уместна цветная тушь для ресниц. Поэтому все ресницы красим чёрной тушью, а концы нижних также немного прокрашиваем синей.

Вот так просто мы создали сочный летний макияж с коралловыми тенями для голубых глаз!