Вечерний макияж для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями: урок с фото

В сегодняшнем мастер-классе вы научитесь выполнять вечерний макияж для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями, который подойдёт для любой вечеринки.

Для создания вечернего макияжа для голубых глаз вам понадобятся:

чёрная водостойкая подводка;

коричневые тени;

золотистые рассыпчатые тени;

базовые тени, которые подходят под цвет вашей кожи;

чёрные тени;

тушь.

Урок вечернего макияжа для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями:

1) На самом деле цветовую гамму вы можете подобрать какую захотите. Главное, чтобы была соблюдена правильная форма глаза, а на яблочке был искрящийся оттенок теней, который и придаст макияжу изюминку.

Пройдитесь тональной основой по всему лицу и легко покройте веко. Затем закрепите этот слой на веке пудрой или же тенями в оттенке под цвет кожи. Обязательно прорисуйте красивую бровь по вашей форме и цвету.

2) Мы сразу будем выполнять макияж глаз на тенях без какой-либо основы. Сперва рисуем стрелочку по ресничному ряду верхнего века. Она будет начинаться с внешней радужки глаза и направляться к виску. Работаем на этом этапе плоской маленькой кистью, ребром которой удобно прорисовывать линии.

3) Затем эту стрелку соединяем с верхней складкой и нижним веком в лепестке. Обратите внимание, что уголок этого лепестка не должен быть ниже вашего внешнего уголка глаза. Линии будут плавно переходить и продолжать форму глаза, не искажая её лишними изгибами.

4) Прорисовываем верхнюю складку до внутреннего уголка глаза. Теперь ведём цвет от внутреннего уголка по ресничному ряду и формируем на подвижном веке круг без теней, который будем заполнять золотом.

5) Теперь все чёткие линии нам нужно растушевать. На яблочке тушуем все границы вовнутрь таким образом, чтобы добиться плавного перехода в естественный оттенок.

6) Нижнее веко тушуем вниз к уху. Верхнее веко тушуем к виску. Соблюдаем изначальную форму лепестка, которую мы задали.

7) На яблочко наносим золотистые рассыпчатые тени или прессованные. Для этого подойдёт плоская широкая кисть, и вбивать ею тени надо очень аккуратно.

8) Также украшаем уголок глаза, интенсивно вбивая в него золотистые тени. Следите, чтобы границы перехода на коричневый цвет были плавными.

9) Переходим к нанесению стрелки и работе с чёрным цветом. Лучше всего подобрать водостойкую подводку, так как вечерний макияж должен быть очень стойким и, как правило, ему надо продержаться до глубокой ночи.



По ресничному ряду рисуем чёрную стрелку и плавно утолщаем её возле внешнего уголка глаза. Интенсивно прокрашиваем слизистую чёрной подводкой и заполняем межресничное пространство для большей глубины.

10) Набираем кистью чёрные тени и к головке брови тушуем цвет от ресничного ряда. Таким образом мы заполняем и фиксируем чёрную подводку. Затем аналогичным образом тушем все границы на коричневый оттенок.

11) Заполняем нижнее веко, не нанося тени на слизистую, и тоже тушуем, соединяя лепесток в едином уголке.

12) Под бровь наносим базовый оттенок теней.

13) Красим ресницы и при необходимости клеим дополнительные.

Вечерний макияж для любого мероприятия готов!