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Вечерний макияж для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями: урок с фото

В сегодняшнем мастер-классе вы научитесь выполнять вечерний макияж для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями, который подойдёт для любой вечеринки.

 

Вечерний макияж для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями: фото

 

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Для создания вечернего макияжа для голубых глаз вам понадобятся:

  • чёрная водостойкая подводка;
  • коричневые тени;
  • золотистые рассыпчатые тени;
  • базовые тени, которые подходят под цвет вашей кожи;
  • чёрные тени;
  • тушь.

Урок вечернего макияжа для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями:

1) На самом деле цветовую гамму вы можете подобрать какую захотите. Главное, чтобы была соблюдена правильная форма глаза, а на яблочке был искрящийся оттенок теней, который и придаст макияжу изюминку.
Пройдитесь тональной основой по всему лицу и легко покройте веко. Затем закрепите этот слой на веке пудрой или же тенями в оттенке под цвет кожи. Обязательно прорисуйте красивую бровь по вашей форме и цвету.

 

Мастер-класс по созданию вечернего макияжа для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями: фото 1

 

2) Мы сразу будем выполнять макияж глаз на тенях без какой-либо основы. Сперва рисуем стрелочку по ресничному ряду верхнего века. Она будет начинаться с внешней радужки глаза и направляться к виску. Работаем на этом этапе плоской маленькой кистью, ребром которой удобно прорисовывать линии.

 

Мастер-класс по созданию вечернего макияжа для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями: фото 2

 

3) Затем эту стрелку соединяем с верхней складкой и нижним веком в лепестке. Обратите внимание, что уголок этого лепестка не должен быть ниже вашего внешнего уголка глаза. Линии будут плавно переходить и продолжать форму глаза, не искажая её лишними изгибами.

 

Мастер-класс по созданию вечернего макияжа для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями: фото 3

 

4) Прорисовываем верхнюю складку до внутреннего уголка глаза. Теперь ведём цвет от внутреннего уголка по ресничному ряду и формируем на подвижном веке круг без теней, который будем заполнять золотом.

 

Мастер-класс по созданию вечернего макияжа для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями: фото 4

 

5) Теперь все чёткие линии нам нужно растушевать. На яблочке тушуем все границы вовнутрь таким образом, чтобы добиться плавного перехода в естественный оттенок.

 

Мастер-класс по созданию вечернего макияжа для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями: фото 5

 

6) Нижнее веко тушуем вниз к уху. Верхнее веко тушуем к виску. Соблюдаем изначальную форму лепестка, которую мы задали.

 

Мастер-класс по созданию вечернего макияжа для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями: фото 6

 

Мастер-класс по созданию вечернего макияжа для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями: фото 7

 

7) На яблочко наносим золотистые рассыпчатые тени или прессованные. Для этого подойдёт плоская широкая кисть, и вбивать ею тени надо очень аккуратно.

 

Мастер-класс по созданию вечернего макияжа для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями: фото 8

 

8) Также украшаем уголок глаза, интенсивно вбивая в него золотистые тени. Следите, чтобы границы перехода на коричневый цвет были плавными.

 

Мастер-класс по созданию вечернего макияжа для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями: фото 9

 

9) Переходим к нанесению стрелки и работе с чёрным цветом. Лучше всего подобрать водостойкую подводку, так как вечерний макияж должен быть очень стойким и, как правило, ему надо продержаться до глубокой ночи.


По ресничному ряду рисуем чёрную стрелку и плавно утолщаем её возле внешнего уголка глаза. Интенсивно прокрашиваем слизистую чёрной подводкой и заполняем межресничное пространство для большей глубины.

 

Мастер-класс по созданию вечернего макияжа для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями: фото 10

 

Мастер-класс по созданию вечернего макияжа для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями: фото 11

 

10) Набираем кистью чёрные тени и к головке брови тушуем цвет от ресничного ряда. Таким образом мы заполняем и фиксируем чёрную подводку. Затем аналогичным образом тушем все границы на коричневый оттенок.

 

Мастер-класс по созданию вечернего макияжа для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями: фото 12

 

11) Заполняем нижнее веко, не нанося тени на слизистую, и тоже тушуем, соединяя лепесток в едином уголке.

 

Мастер-класс по созданию вечернего макияжа для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями: фото 13

 

12) Под бровь наносим базовый оттенок теней.

 

Мастер-класс по созданию вечернего макияжа для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями: фото 14

 

13) Красим ресницы и при необходимости клеим дополнительные.

 

Мастер-класс по созданию вечернего макияжа для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями: фото 15

 

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Вечерний макияж для любого мероприятия готов!

 

 

Вечерний макияж для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями: фото

 

Вечерний макияж для голубых глаз с золотисто-коричневыми тенями: фото

 

 (голосов: 2)
Автор: Антонина Мазур
1 декабря 2016
Фото: Антонина Мазур

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