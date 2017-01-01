Макияж для голубых глаз со стрелкой в стиле ретро и белыми тенями: урок с фото

Подчеркнуть глубину и выразительность голубых глаз поможет макияж со стрелкой в стиле ретро и белыми тенями. В этом уроке с пошаговыми фотографиями мы рассмотрим очень красивый и модный вариант макияжа для обладательниц голубых глаз, в котором главный акцент сделан на верхней стрелке.

Для создания макияжа для голубых глаз со стрелкой в стиле ретро понадобятся:

базовые тени;

тени пастельных оттенков;

чёрная подводка;

коричневый карандаш или подводка;

цветной карандаш или подводка;

тушь;

кисти.

Урок макияжа для голубых глаз со стрелкой в стиле ретро и белыми тенями:

1) Перед выполнением макияжа лучше всего как следует подготовить ваше веко. Нанести базу под тени, подождать пока впитается, а затем покрыть лёгким слоем тональной основы и базовых теней телесного цвета. Подводим красивую бровь.

Такой макияж не подойдёт обладательницам нависшего века. Если всё-таки подвижное веко немного выглядывает, то вы можете выполнить макияж, в котором будет очень тонкая стрелка, чтобы она ни в коем случае не заняла всё пространство. Также в таком случае лучше всего использовать водостойкую подводку, чтобы ни в коем случае ничего не отпечаталось.

2) Покрываем всё подвижное веко светлым оттенком теней до складки. Лучше это сделать большой плоской кистью и похлопывающими движениями. В таком случае мы создадим плотный слой, а не тушёванный тонкий.

3) При открытом глазе будем рисовать дымку коричневыми тенями. Исходя из ваших пожеланий и цветотипа, подберите для себя идеальный коричневый оттенок. Маленькой плоской кистью набираем тени и наносим их из глубины складки.

Тушуем тени концом кисти к виску. Постарайтесь, чтобы форма тушёвки повторяла изгиб брови, а конец её был направлен к виску.



Если у вас близко посажены глаза, то не уводите дымку дальше внутренней радужки глаза.

4) Подчищаем подвижное веко, если осыпались коричневые тени, и снова покрываем его светлым оттенком.

5) Базовый оттенок теней телесного цвета наносим под бровь и аккуратно миксуем с тушёвкой. При необходимости дублируем тушёвку той кистью, которой набирали коричневый цвет.

6) В уголок глаза наносим перламутровые тени для красивого сияния.

7) Подходим к самому главному элементу в этом макияже. Сперва нарисуем конец стрелки, который поможет нам задать правильное направление.

Этот хвостик будет повторять направление нижнего века. Его мы рисуем при открытом глазе и смотрим прямо в зеркало, не поворачивая и не поднимая голову.

8) Рисуем стрелку по верхнему ряду ресниц, начиная со внутреннего уголка глаза. Обратите внимание, что тушёвка теней и хвостик стрелки движутся в одном направлении – к виску.



Выполняем плавный переход в хвостик и наша стрелочка готова. При нависшем веке стрелка всегда будет отпечатываться, поэтому простая рекомендация с водостойкой подводкой спасёт ситуацию.

9) Подводим нижнее веко плотно к нижней границе стрелки и тушуем цвет ко внутреннему уголку глаза. Выполняем плавный переход с коричневого на светлый оттенок. Соединяем тушёвку на верхнем веке и нижнем в форму лепестка, где в центре будет хвостик стрелочки.

10) Слизистую по центру прокрасим бирюзовым карандашом, а в зоне уголков коричневым, и выполним плавные переходы между ними.

11) Красим ресницы, чем и завершаем макияж глаз.

Такой макияж смотрится очень эффектно. Его насыщенность можно регулировать, тем самым подстраивая его под нужное вам время суток.