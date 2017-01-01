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Макияж для голубых глаз со стрелкой в стиле ретро и белыми тенями: урок с фото

Подчеркнуть глубину и выразительность голубых глаз поможет макияж со стрелкой в стиле ретро и белыми тенями. В этом уроке с пошаговыми фотографиями мы рассмотрим очень красивый и модный вариант макияжа для обладательниц голубых глаз, в котором главный акцент сделан на верхней стрелке.

 

Макияж для голубых глаз со стрелкой: фото

 

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Для создания макияжа для голубых глаз со стрелкой в стиле ретро понадобятся:

  • базовые тени;
  • тени пастельных оттенков;
  • чёрная подводка;
  • коричневый карандаш или подводка;
  • цветной карандаш или подводка;
  • тушь;
  • кисти.

Урок макияжа для голубых глаз со стрелкой в стиле ретро и белыми тенями:

1) Перед выполнением макияжа лучше всего как следует подготовить ваше веко. Нанести базу под тени, подождать пока впитается, а затем покрыть лёгким слоем тональной основы и базовых теней телесного цвета. Подводим красивую бровь.
Такой макияж не подойдёт обладательницам нависшего века. Если всё-таки подвижное веко немного выглядывает, то вы можете выполнить макияж, в котором будет очень тонкая стрелка, чтобы она ни в коем случае не заняла всё пространство. Также в таком случае лучше всего использовать водостойкую подводку, чтобы ни в коем случае ничего не отпечаталось.

 

Мастер-класс по созданию макияжа для голубых глаз со стрелкой: фото 1

 

2) Покрываем всё подвижное веко светлым оттенком теней до складки. Лучше это сделать большой плоской кистью и похлопывающими движениями. В таком случае мы создадим плотный слой, а не тушёванный тонкий.

 

Мастер-класс по созданию макияжа для голубых глаз со стрелкой: фото 2

 

3) При открытом глазе будем рисовать дымку коричневыми тенями. Исходя из ваших пожеланий и цветотипа, подберите для себя идеальный коричневый оттенок. Маленькой плоской кистью набираем тени и наносим их из глубины складки.

 

Тушуем тени концом кисти к виску. Постарайтесь, чтобы форма тушёвки повторяла изгиб брови, а конец её был направлен к виску.


Если у вас близко посажены глаза, то не уводите дымку дальше внутренней радужки глаза.

 

Мастер-класс по созданию макияжа для голубых глаз со стрелкой: фото 3

 

Мастер-класс по созданию макияжа для голубых глаз со стрелкой: фото 4

 

4) Подчищаем подвижное веко, если осыпались коричневые тени, и снова покрываем его светлым оттенком.

 

Мастер-класс по созданию макияжа для голубых глаз со стрелкой: фото 5

 

5) Базовый оттенок теней телесного цвета наносим под бровь и аккуратно миксуем с тушёвкой. При необходимости дублируем тушёвку той кистью, которой набирали коричневый цвет.

 

Мастер-класс по созданию макияжа для голубых глаз со стрелкой: фото 6

 

6) В уголок глаза наносим перламутровые тени для красивого сияния.

 

Мастер-класс по созданию макияжа для голубых глаз со стрелкой: фото 7

 

7) Подходим к самому главному элементу в этом макияже. Сперва нарисуем конец стрелки, который поможет нам задать правильное направление.

 

Этот хвостик будет повторять направление нижнего века. Его мы рисуем при открытом глазе и смотрим прямо в зеркало, не поворачивая и не поднимая голову.

 

Мастер-класс по созданию макияжа для голубых глаз со стрелкой: фото 8

 

8) Рисуем стрелку по верхнему ряду ресниц, начиная со внутреннего уголка глаза. Обратите внимание, что тушёвка теней и хвостик стрелки движутся в одном направлении – к виску.


Выполняем плавный переход в хвостик и наша стрелочка готова. При нависшем веке стрелка всегда будет отпечатываться, поэтому простая рекомендация с водостойкой подводкой спасёт ситуацию.

 

Мастер-класс по созданию макияжа для голубых глаз со стрелкой: фото 9

 

Мастер-класс по созданию макияжа для голубых глаз со стрелкой: фото 10

 

9) Подводим нижнее веко плотно к нижней границе стрелки и тушуем цвет ко внутреннему уголку глаза. Выполняем плавный переход с коричневого на светлый оттенок. Соединяем тушёвку на верхнем веке и нижнем в форму лепестка, где в центре будет хвостик стрелочки.

 

Мастер-класс по созданию макияжа для голубых глаз со стрелкой: фото 11

 

10) Слизистую по центру прокрасим бирюзовым карандашом, а в зоне уголков коричневым, и выполним плавные переходы между ними.

 

Мастер-класс по созданию макияжа для голубых глаз со стрелкой: фото 12

 

11) Красим ресницы, чем и завершаем макияж глаз.

 

Мастер-класс по созданию макияжа для голубых глаз со стрелкой: фото 13

 

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Такой макияж смотрится очень эффектно. Его насыщенность можно регулировать, тем самым подстраивая его под нужное вам время суток.

 

Макияж для голубых глаз со стрелкой: фото

 

Макияж для голубых глаз со стрелкой: фото

 

Макияж для голубых глаз со стрелкой: фото

 

 

 

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Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:00
Фото: Антонина Мазур

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