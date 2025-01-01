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5 продуктов для энергии

Многие из нас довольно часто чувствуют упадок сил прямо с утра, поэтому и начинают свой день с чашечки бодрящего кофе. И потом, в случае бессилия, обращаются к этому же напитку как к спасательному кругу. Но на самом деле, кофе – не самый лучший вариант для бодрости и концентрации внимания. Специалисты пришли к выводу, что частой причиной усталости является чрезмерное употребление за столом сладостей, закусок, пиццы, выпечки, промышленных продуктов или тяжёлых и сильно приправленных соусов, которые стоит заменить всего на 5 «энергетических» продуктов.


5 продуктов для энергии

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5 продуктов, чтобы взбодриться


  1. Банан. Он идеально подходит для устранения упадка сил до и после силовой тренировки, поскольку богат быстро усваиваемыми сахарами. Также содержит много магния и калия — минералов, которые благодаря своему тонизирующему действию обеспечивают энергией мышцы и мозг и противодействуют ощущению усталости. Банан лучше есть в первой половине дня или в качестве послеобеденного перекуса, когда до ужина придётся много работать или заниматься спортом.
  2. Шпинат. Эти листья богаты минералами, которые поддерживают работу нервной системы и помогают оставаться бодрым в течение дня. В шпинате есть железо, которое борется как с физической, так и с умственной усталостью. Чтобы усилить его тонизирующий эффект, идеально приправить листья лимонным соком. Благодаря высокому содержанию витамина С усвоение полезных веществ пойдёт быстрее и лучше. Шпинат содержит большое количество витаминов группы В, полезных для обмена веществ и получения энергии. Салат со шпинатом можно есть в основные приёмы пищи или же как дополнение к бутербродам в течение дня.
  3. Яйцо. Яйца - идеальный источник триптофана и тирозина. Первый является предшественником серотонина, гормона хорошего самочувствия. А второй - тирозин - стимулирует выработку дофамина — нейромедиатора, заставляющего чувствовать себя более внимательным и мотивированным. К тому же, яйца – проверенный источник селена, который помогает бороться с усталостью и утомляемостью.
  4. Тёмный шоколад. Тёмный шоколад с содержанием какао не менее 70–80 % улучшает настроение и уровень энергии. Он содержит кофеин и теобромин — алкалоиды, которые стимулируют энергию и хорошее настроение.
  5. Лосось. Эта рыба является хорошим источником незаменимых жирных кислот. В частности, он содержит много Омега-3 — «хороших» жиров, которые способствуют выработке серотонина. Лосось также в своём составе содержит витамин D, помогающий повысить уровень мелатонина — гормона сна, который помогает расслабиться и крепко уснуть, а также борется с усталостью.

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Добавляя в своё меню данные продукты, в составе которых находятся полезные жиры, клетчатка, белки, не стоит забывать и о медленных углеводах, а также витаминах. Только в комплексе можно произвести волшебное зелье для сохранения бодрости в течение дня и в любое время года.


Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 12:02

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