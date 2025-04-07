Пять нестандартных способов для наполнения себя энергией, которые всегда работают

В нашей жизни не всегда всё гладко, иногда чувствуется такой огромный прилив сил, что готов любые горы свернуть, но бывает и так, что энергия, словно вода, утекает сквозь пальцы, притом без видимой причины. Как считают психологи, довольно часто виновников такого бессилия очень много, начиная от банальной усталости и заканчивая общением с токсичными людьми. Важно научиться восстанавливать свой энергетический баланс. Сделать это можно 5 разными способами.

5 оригинальных способов для восстановления энергии

Ревизия. Если человек не ощущает себя счастливым, радостным и удовлетворённым собственной жизнью, то ему нужно начать её ревизию. Для начала возьмите лист бумаги и разделите его на квадраты, соответствующие жизненным сферам - любовь, родственники, образование, друзья, дети, карьера, здоровье, красота и другие. Потом выберите фломастеры или карандаши разных цветов, которые будут означать определённые чувства. Например, зелёный – спокойствие, красный – тревожность, жёлтый – счастье, серый – усталость и т.п. Ими надо закрасить сферу жизни, как вы в ней себя чувствуете. Даже если все вокруг завидуют вашему семейному счастью, а у вас ощущения радости или взаимопонимания нет, то закрасьте нужным цветом, как вариант, красным. И так каждую область вашей жизни. Таким способом вы оцените, где есть проблемы, чтобы именно на них обратить внимание в первую очередь и начать действовать, чтобы исправить ситуацию.

Альтернативность. Довольно часто к людям не приходит энергия, так как они занимаются не своим делом. Однако не все могут понять, где их дорога, чтобы идти по ней полным сил. Чтобы выяснить это, нужно представить альтернативные жизни: какая была бы семья, работа, животные, место проживания и т.п. Главное – включить фантазию на максимум. Затем подумать, что можно было бы взять из этих придуманных жизней в реальную. Так, если в фантазии вы живёте в собственном домике, то снимите на лето дачу и переедьте из квартиры многоэтажного дома туда. И наслаждайтесь своей мечтой. Это точно даст всплеск энергии и большое удовольствие от каждого прожитого дня.

Список достижений. Энергией человека наполняет самооценка, и если она заниженная, то желание действовать точно пропадёт. Поэтому нужно составить список своих сильных сторон и достижений, начиная прямо с детства, например, золотая медаль в школе, и заканчивая похвалой супруга ваших кулинарных способностей. Как только возникает сомнение в своих силах, необходимо достать этот список успеха и начать читать его. Хорошо, вслух и как можно громче. Второй вариант составить перечень своих достоинств – спросить у родных, друзей или других близких, с каким вопросом или с какой просьбой обратились бы к вам в первую очередь, чему бы хотели у вас научиться? Их ответы не только удивят, но и подскажут, какие ваши сильные стороны. Хвалите себя в течение 10 дней за все достижения, даже самые маленькие. Так вы натренируете свой мозг фиксироваться на хорошем и тем самым перестанете думать о плохом, отнимающем огромные силы.

Чувство счастья. Не зря же говорят, что каждый человек – кузнец своего счастья. Именно от нас зависит, как мы себя чувствуем – счастливыми или же, наоборот, несчастливыми. А внешние обстоятельства – ни при чём. Возможно, кого-то этот факт удивит, но именно в наших силах развить в себе способность ощущать себя счастливыми. Можно вспомнить в подробностях день, когда вы были счастливы, например, это был Новый год, ваше бракосочетание, долгожданная покупка или же путешествие. Зафиксируйте это чувство и постарайтесь представить, как вы вдвойне счастливы. Какие эмоции вызывает это чувство? Изменилась ли ваша походка, поза или дыхание? Так нужно делать несколько минут в день. Важно, чтобы была полная тишина и одиночество. Присутствие других людей помешает данному упражнению, которое должно приносить всплеск энергии и огромный прилив сил.

Нетворкинг. Это, конечно, больше применимо к деловым отношениям, когда вы стараетесь окружить себя профессионалами и успешными людьми, чтобы напитаться их энергетикой и опытом, который даёт толчок к карьерному росту и профессиональному развитию. В личной жизни тоже можно применить этот метод – строить общение только с позитивными, интеллектуальными и духовно развитыми людьми. Нужно отыскать тех, у кого будут сходные интересы и взгляды с вами на мир. Создав такой круг единомышленников, у вас получится расслабиться и учиться у них чему-то новому. Токсичные же люди тянут из вас энергию, даже просто разговаривая ни о чём. Самое неприятное, что «токсиками» бывают именно близкие, с кем отношения невозможно разорвать. Но можно свести к минимуму общение и научиться абстрагироваться от их провокаций.



Эти пять нестандартных способов для наполнения себя энергией, которые всегда работают, помогут самостоятельно достичь счастья в своей жизни. Главное, использовать их регулярно.