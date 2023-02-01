10 продуктов, которые помогают долго чувствовать сытость

С помощью голода организм сигнализирует, что ему необходимы питательные вещества и энергия. Однако нередко еда превращается из необходимости в сопровождение интересной передачи, увлекательного разговора с другом или в способ заесть проблемы. Также многие неправильно выбирают еду, которая не просто не утоляет голод, а скорее, наоборот, способствует его увеличению. Поэтому лучший способ избавиться от этого чувства – это включить в каждый приём пищи и в закуску продукты с высоким содержанием питательных макроэлементов: белка, клетчатки и здоровых жиров.

10 продуктов, помогающих сохранить надолго чувство сытости

Цельнозерновые продукты. В них содержатся клетчатка, питательные вещества, растительные соединения, которые усиливают чувство сытости, тем самым помогают потреблять меньше калорий за один приём пищи. К тому же, они способствуют уменьшению веса, поэтому так важно, чтобы в ежедневном рационе были коричневый рис, цельнозерновые макароны и хлеб. Греческий йогурт. В нём заметно больше белка, чем в обычном йогурте, поэтому при его употреблении сохраняется дольше чувство сытости. Немаловажно выбирать сорта, в которые по минимуму добавлено сахара, но есть такие фрукты, как клубника, персики, обеспечивающие йогурт сладостью, а также витаминами, минералами, клетчаткой. Также можно выбирать с добавлением мюсли или орехов. Эффект будет тот же. Авокадо. Он богат питательными веществами и полезными для работы сердечнососудистой системы жирами, клетчаткой и другими микроэлементами, которые помогают утолить чувство голода на длительный срок. Овсянка. В ней много растворимой клетчатки, прекрасно впитывающей воду и тем самым помогающей утолять чувство голода надолго. Только нужно выбирать овсянку без вкуса, иначе можно переборщить с сахаром, которого обычно производители овсянки быстрого приготовления добавляют в изобилии. Лучше в неё добавить фрукты, орехи, чтобы она была и вкуснее, и сытнее. Красный перец чили. В нём содержится капсаицин, который как раз и придаёт острый вкус перцу и уменьшает желание поесть. Его можно есть в чистом виде, но лучше всё-таки добавлять в супы, бутерброды и салаты. Рыба. Она настолько полезная и сытная, что её диетологи рекомендуют есть не менее двух раз в неделю. Рыба обеспечит белком, омега-3 жирными кислотами, которые подойдут и для улучшения работы сердца, и для снижения воспалений. Нужно выбирать скумбрию, лосось, сардины, сельдь и тунца, так как в них большое содержание омега-3. Орехи. Они идеальны для перекуса, так как являются источниками белков, клетчатки и полезных жиров – трёх усилителей сытости. Орехи поддерживают в норме уровень инсулина и глюкозы, а также в них есть минералы, витамины и антиоксиданты. Главное условие – орехи должны быть не сладкие и не солёные. В чистом виде они более полезны. Фасоль и бобовые. В них есть белок и клетчатка, что помогает их сделать сытными. Постоянное употребление их в пищу принесёт большую пользу организму, поэтому надо в обязательном порядке готовить с ними супы, салаты, тушить или делать пюре. Яйца. В них очень много белка, минералов, витаминов и антиоксидантов, помогающих сохранить здоровье глазам. Одно яйцо, съеденное на завтрак, поможет сохранить сытость до обеда без перекусов, потому что приводит к уменьшению колебаний глюкозы и инсулина, а также к снижению потребления энергии. Если же к яичнице добавить грибы, шпинат или брокколи, то голод не побеспокоит до полдника. Фрукты и овощи. В них в изобилии содержатся витамины, минералы и фитонутриенты, а также клетчатка и вода, но минимум калорий. Эти продукты уменьшают желание употреблять сладости, солёности и жирную пищу. Если же вам не очень по душе вкус овощей или фруктов, то можно сделать смузи. Пользы будет максимум!

Включая в рацион более питательную и сытную пищу, не только подавляется чувство голода и поддерживается здоровый вес, но также улучшается здоровье, поэтому нужно обязательно включать в свой рацион вышеперечисленные 10 продуктов.