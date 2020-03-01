Так бывает, ещё ничего толком не сделано, а сил уже нет. И дело не в болезни, и не в физическом переутомлении. В голове одно желание – отдохнуть, хотя объективных причин для усталости будто и нет. Понять, куда делся жизненный тонус, легче, если запомнить 10 вещей, которые воруют вашу энергию. Да, этот список далеко не полный, но его достаточно для старта и построения защитной стратегии. Хотите восстановить здоровье на всех уровнях? Научитесь создавать психологические барьеры. Меняйтесь и играйте по собственным правилам.

Куда деваются наши силы? 10 вещей, которые воруют энергию

1. Люди-нытики

Их жизнь – сплошная катастрофа. Близкие огорчают, любимые не понимают и, вообще, всё вокруг плохо. Существует такая категория энергетических вампиров, которые подпитываются, выкидывая душевный мусор на других. 10 минут общения с ними приводят к полному моральному истощению. Зачем вам чужие помои? Освобождайте жизнь от лишних проблем, не принимайте близко к сердцу пустое нытьё.

2. Неоплаченные счета

Долги сжигают душевное спокойствие. Вот почему своевременная и полная оплата счетов так важна. Когда дела финансовые в порядке, нет повода стыдиться и, тем более, прятаться от рассерженных кредиторов или коллекторов. Закрывайте непогашенные счета как можно скорее, они воруют вашу энергию.

3. Несдержанные обещания

Умение сопровождать слова делами – личностное качество, которое высоко ценят близкие, друзья, коллеги. Жаль, не всем оно доступно. Несдержанные обещания мелким противным червячком выедают мозг, опустошают душу. Даже те, что вырвались случайно, и те, которые вроде как забыты. А рецепт счастья прост: не уверены – не обещайте, сказали – делайте.

4. Обиды

Научитесь прощать. Отпускайте зло на обидчиков и ситуации, причиняющие боль. Это не просто, но стоит преодолеть барьер и внутри воцарится гармония. Обиды не просто воруют энергию, они вредят здоровью. Замещайте их светлыми чувствами, например, любовью. Любовью к миру, к жизни, к другому человеку и, конечно, к себе.

5. Упрямство

Некоторые вещи в жизни нужно просто принимать такими, какие они есть. И это будет не поражение, а мудрое решение вопроса. Упрямая борьба с ветряными мельницами – бесполезная трата внутренней энергии. Прекратите сопротивляться тому, что изменить нельзя. Примите ситуацию, оберните её в выгодную сторону. Такая победа – метровый шаг к эмоциональному благополучию.

6. Уклонение от трудностей

Решайте проблемы, разруливайте токсичные ситуации, не бойтесь ответственности. Ожидание, что всё определится чудесным образом без вашего вмешательства, нервирует и мешает спать. Серьёзное отношение к трудностям делает нас мудрее, учит стратегическому планированию. Да, возникает стресс, но он кратковременный. А при намеренном игнорировании сложной ситуации спокойствие сменяет постоянный кошмар.

7. Жизнь в прошлом

Наслаждайтесь настоящим. Ничто не ворует столько энергии, как грязное внутреннее пространство, наполненное ненужными вещами и воспоминаниями. Сделайте генеральную уборку в мыслях и в доме. Нещадно избавляйтесь от лишнего. В прямом и переносном смысле удаляйте на помойку всё, что тянет назад, в прошлое.

8. Хаос в мыслях и действиях

Успешные люди планируют, неудачники жалеют об упущенных выгодах и возможностях. Вторые просто ленятся определить приоритеты, составить расписание для работы и отдыха. Отсюда и появляется хаос, влекущий за собой бездействие и сожаления. Прямо сейчас берите ручку и сформулируйте 3 важные цели. Готово? Теперь составляйте план для достижения каждой.

9. Отсутствие полноценного отдыха

Ни работа, ни деньги, ни творчество не в кайф, если не хватает здоровья это добро нормально освоить. Телу и мозгу нужен отдых и забота, иначе наступает момент, когда они перестают функционировать. Физическое переутомление не просто ворует энергию, из-за него развиваются болезни. Не жалейте времени для себя. Займитесь спортом, распланируйте досуг, а заодно пройдите профосмотр.

10. Заниженная самооценка

Этот монстр не ворует, он пожирает энергию. Неоправданные ожидания одобрения или признания перерастают в комплекс. Обвинения других в своих прошлых бедах не дают развиваться в настоящем. Да, кто-то может выполнить конкретное действие лучше вас, но это – не повод останавливаться. Пробуйте. Развивайтесь. Становитесь лучше.

Восстанавливаем баланс. 10 простых способов быстрой регенерации

Без лишних рассуждений. Просто шпаргалка из десяти пунктов, каждый из которых помогает восстановить силы.

Йога. Общение с позитивными людьми. Уборка. Путешествие или прогулка. Пикник. Творческое занятие. Плаванье. Объятия любимого человека. Массаж. Любое дело, приносящее радость.

Не попадайтесь в опустошающие ловушки. Избавляйтесь от вещей, которые воруют энергию. Берите фокус на позитив!