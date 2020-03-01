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10 вещей, которые воруют вашу энергию

Так бывает, ещё ничего толком не сделано, а сил уже нет. И дело не в болезни, и не в физическом переутомлении. В голове одно желание – отдохнуть, хотя объективных причин для усталости будто и нет. Понять, куда делся жизненный тонус, легче, если запомнить 10 вещей, которые воруют вашу энергию. Да, этот список далеко не полный, но его достаточно для старта и построения защитной стратегии. Хотите восстановить здоровье на всех уровнях? Научитесь создавать психологические барьеры. Меняйтесь и играйте по собственным правилам.

 

воруют энергию

 

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Куда деваются наши силы? 10 вещей, которые воруют энергию

1. Люди-нытики

Их жизнь – сплошная катастрофа. Близкие огорчают, любимые не понимают и, вообще, всё вокруг плохо. Существует такая категория энергетических вампиров, которые подпитываются, выкидывая душевный мусор на других. 10 минут общения с ними приводят к полному моральному истощению. Зачем вам чужие помои? Освобождайте жизнь от лишних проблем, не принимайте близко к сердцу пустое нытьё.

2. Неоплаченные счета

Долги сжигают душевное спокойствие. Вот почему своевременная и полная оплата счетов так важна. Когда дела финансовые в порядке, нет повода стыдиться и, тем более, прятаться от рассерженных кредиторов или коллекторов. Закрывайте непогашенные счета как можно скорее, они воруют вашу энергию.

3. Несдержанные обещания

Умение сопровождать слова делами – личностное качество, которое высоко ценят близкие, друзья, коллеги. Жаль, не всем оно доступно. Несдержанные обещания мелким противным червячком выедают мозг, опустошают душу. Даже те, что вырвались случайно, и те, которые вроде как забыты. А рецепт счастья прост: не уверены – не обещайте, сказали – делайте.

4. Обиды

Научитесь прощать. Отпускайте зло на обидчиков и ситуации, причиняющие боль. Это не просто, но стоит преодолеть барьер и внутри воцарится гармония. Обиды не просто воруют энергию, они вредят здоровью. Замещайте их светлыми чувствами, например, любовью. Любовью к миру, к жизни, к другому человеку и, конечно, к себе.

5. Упрямство

Некоторые вещи в жизни нужно просто принимать такими, какие они есть. И это будет не поражение, а мудрое решение вопроса. Упрямая борьба с ветряными мельницами – бесполезная трата внутренней энергии. Прекратите сопротивляться тому, что изменить нельзя. Примите ситуацию, оберните её в выгодную сторону. Такая победа – метровый шаг к эмоциональному благополучию.

6. Уклонение от трудностей

Решайте проблемы, разруливайте токсичные ситуации, не бойтесь ответственности. Ожидание, что всё определится чудесным образом без вашего вмешательства, нервирует и мешает спать. Серьёзное отношение к трудностям делает нас мудрее, учит стратегическому планированию. Да, возникает стресс, но он кратковременный. А при намеренном игнорировании сложной ситуации спокойствие сменяет постоянный кошмар.

7. Жизнь в прошлом

Наслаждайтесь настоящим. Ничто не ворует столько энергии, как грязное внутреннее пространство, наполненное ненужными вещами и воспоминаниями. Сделайте генеральную уборку в мыслях и в доме. Нещадно избавляйтесь от лишнего. В прямом и переносном смысле удаляйте на помойку всё, что тянет назад, в прошлое.

8. Хаос в мыслях и действиях

Успешные люди планируют, неудачники жалеют об упущенных выгодах и возможностях. Вторые просто ленятся определить приоритеты, составить расписание для работы и отдыха. Отсюда и появляется хаос, влекущий за собой бездействие и сожаления. Прямо сейчас берите ручку и сформулируйте 3 важные цели. Готово? Теперь составляйте план для достижения каждой.

9. Отсутствие полноценного отдыха

Ни работа, ни деньги, ни творчество не в кайф, если не хватает здоровья это добро нормально освоить. Телу и мозгу нужен отдых и забота, иначе наступает момент, когда они перестают функционировать. Физическое переутомление не просто ворует энергию, из-за него развиваются болезни. Не жалейте времени для себя. Займитесь спортом, распланируйте досуг, а заодно пройдите профосмотр.

10. Заниженная самооценка

Этот монстр не ворует, он пожирает энергию. Неоправданные ожидания одобрения или признания перерастают в комплекс. Обвинения других в своих прошлых бедах не дают развиваться в настоящем. Да, кто-то может выполнить конкретное действие лучше вас, но это – не повод останавливаться. Пробуйте. Развивайтесь. Становитесь лучше.

Восстанавливаем баланс. 10 простых способов быстрой регенерации

Без лишних рассуждений. Просто шпаргалка из десяти пунктов, каждый из которых помогает восстановить силы.

  1. Йога.
  2. Общение с позитивными людьми.
  3. Уборка.
  4. Путешествие или прогулка.
  5. Пикник.
  6. Творческое занятие.
  7. Плаванье.
  8. Объятия любимого человека. 
  9. Массаж.
  10. Любое дело, приносящее радость.

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Не попадайтесь в опустошающие ловушки. Избавляйтесь от вещей, которые воруют энергию. Берите фокус на позитив!


 (голосов: 3)
Автор: Анастасия Педич
Вчера, 08:24

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