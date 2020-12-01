5 шагов, чтобы защитить себя от отрицательной энергии

Люди друг для друга являются своеобразной эмоциональной губкой, которая впитывает в себя настроение, как положительное, так и отрицательное. Но если одни спокойно реагируют на полученный негатив, тут же оттолкнув его от себя, то для других постоянное влияние отрицательной энергии может закончиться печальными последствиями – падает трудоспособность, приходят болезни, жизнь окрашивается в тёмные тона. Поэтому так важно научиться перестать впитывать негатив, которым наполнен наш мир.

5 шагов, чтобы перестать поглощать отрицательную энергию

Не ждите чужого одобрения. Уважайте себя и будьте добры к себе. Когда кто-то критикует вас или недоволен вами, не принимайте это на свой счёт. Людям свойственно критиковать окружающих. Многие это делают для самоутверждения. Вы же должны помнить, что до тех пор, пока вы будете позволять себя контролировать, о счастливой жизни останется только мечтать. Разрешать себе чувствовать вину - равно отдавать свою энергию. Будьте осторожны с людьми, которых вы впускаете в свою жизнь. В большинстве своём люди заботятся только о своём благополучии, часто используя для этого окружающих. «Паразиты», питающиеся вашей любовью и добротой, легко выкачивают из вас энергию. И вы просто обязаны это предотвратить – помните, что вы не несёте ответственности за чужие проблемы, поэтому и не должны их решать. И тут дело не том, чтобы быть эгоистом, не думая о других, тут вопрос в том, чтобы начать думать о себе. Нужно срочно прекращать общение, если вдруг появляется ощущение, что оно давит на вас. Научитесь говорить «нет». Избегайте пессимистичных и эмоционально нестабильных людей. То же самое и с людьми, которые вторгаются в вашу личную жизнь без вашего разрешения. Вы не должны бояться говорить «нет», повторяя его снова и снова, когда вам это хочется сделать. Принимайте решения, улучшающие качество вашей жизни, выбирайте людей, с которыми вам комфортно, а всем остальным научитесь отказывать. Умение это делать поможет контролировать свою жизнь, управляя ею так, как хочется именно вам. Укрепляйте связь с природой. Найдите минутку, чтобы уехать подальше от городского хаоса и поближе к природе. Побудьте сам на сам, глубоко вдохнув чистый воздух. Ваш моральный дух улучшится, вы почувствуете себя лучше и избавитесь от негативной энергии. Перезарядка на природе не только поможет обнулить все свои проблемы, но и найти решение о правильном пути к светлому будущему. Возьмите на себя ответственность за свой выбор. Вы единственный человек, который может решить, как жить дальше. Если вы несчастны, то только вы можете это исправить. Возьмите на себя ответственность за свой выбор и не бойтесь рискнуть. Возможно, причина ваших неудач именно в вашей излишней терпимости к окружающим, сочувствии им и пренебрежении своими интересами. Начните любить себя, тогда и остальные начнут делать то же самое, перестав вас использовать в своих интересах.

Негативная энергия проникает в нашу повседневную жизнь со всех сторон - работа, семья, любовные отношения. Но важно отдавать предпочтение положительным энергиям и устранять отрицательные. Начните со своего дома, очистите его от негатива и создайте в нём мирную семейную атмосферу. После этого уже можно будет приняться и за другие сферы жизни.