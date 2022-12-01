10 вещей, которые он терпеть не может в тебе

Женщины обожают рассказывать о невыносимых мужских привычках, которые доводят до бешенства. Но ведь представительницы прекрасного пола тоже не ангелы. У них также хватает недостатков, безумно раздражающих парней. Социологи провели исследования и выяснили 10 вещей, которые мужчины терпеть не могут в женщинах, притом во всех, начиная от любимых матерей, жён и дочерей и заканчивая коллегами по работе.

Топ-10 раздражителей для мужчин в женщинах

Извечные колебания. Женщина может буквально за 15 минут до выхода передумать надевать платье, в котором собиралась идти, потому что оно не подходит к макияжу, а макияж может не соответствовать причёске, а значит всё нужно срочно переделывать. Мужчину женское непостоянство доводит до бешенства, ведь ему приходится ждать часами, когда его вторая половинка будет готова к выходу. Болтовня. Она может сутками разговаривать по телефону с родными, подругами, коллегами или соседкой. Для парня непонятно, о чём можно так долго говорить. Ведь любую информацию можно передать парой фраз, а не тратить на болтовню вечность. Молчание. Мужчина спрашивает о причинах плохого настроения у девушки, на что она отвечает излюбленной фразой: «Ничего». Хотя заметно, что она на грани. Но на самом деле же, все представительницы прекрасного пола использует «ничего» для того, чтобы начать «войну» со второй половинкой. И парень это понимает, поэтому и пытается пробить стену, воздвигнутую между ними. Правда, делать он это не любит, потому что чтение между строк для него пытке подобно. Лучше ему сказать всё прямо и понятно. Утилизация. Девушка может, не задумываясь, выбросить любимую футболку парня, потому что на ней, оказывается, пятна, дырки и полинявший рисунок. Но ведь это всё так не важно, потому что в ней мужчина чувствовал себя комфортно. Она же посмела поднять руку на «святое». Перестановка вещей. Для любого человека, а не только для мужчины, перестановка или перекладывание его вещей невыносимы. Да, возможно, они создавали хаос, собирали пыль или же загромождали полкомнаты, но они стояли на тех местах, где парень мог их быстро и без проблем найти. Проверка мобильного телефона. Самое ужасное, что может сделать женщина, - это прочитать сообщения в телефоне или же письма в электронной почте. Конечно, она может придумать оправдание, что таким образом в очередной раз доказывает себе, что вторая половинка ей не изменяет. Но если рассудить, то нужно себе задать вопрос, было бы девушке приятно, если бы парень «пасся» у неё в телефоне. Нарушать частную жизнь – это всегда плохо. Критика его друзей. Друзья для мужчины - всегда святое, поэтому говорить о них нужно только хорошо. Ведь они его братья, его поддержка, его опора, а значит, никто не имеет права их критиковать. Делать то, что не хочется. Заставлять парня делать то, что ему не по душе – это издевательство. Поэтому на шопинг лучше отправляться с подругами, и с ними же можно посмотреть и слезливый фильм. Это доставит всем удовольствие: и мужчине, которого не дёргают, и его второй половинке, которая проводит время так, как хочет. Комментировать других мужчин. Нельзя ничего, как плохого, так и хорошего, говорить о других мужчинах. Даже если это звезда Голливуда, ни в коем случае не нужно его нахваливать, ведь парню очень обидно и горько, ну и, конечно, такое женское поведение вызывает гнев. Обвинять его во всех грехах. Он – эгоист, он – скандалист, он – лентяй и т.п. Что только не скажет женщина, когда у неё ПМС или просто плохое настроение из-за отслоившегося ногтя. Причин обвинить своего мужчину – тысяча, да только лучше это делать по существу.

Конечно, существуют не только эти 10 вещей, которые мужчины терпеть не могут в женщинах. Список можно пополнить. Однако именно вышеперечисленные чаще всего раздражают сильный пол.