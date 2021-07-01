Всем известна теория, что сильный пол спустился на Землю с Марса, а прекрасный – с Венеры, поэтому они такие разные, что и создаёт некоторые проблемы в отношениях. Однако для достижения гармонии всё-таки лучше знать 15 вещей, которые мужчины терпеть не могут в женщинах, и наоборот.

15 раздражающих вещей, которые мужчины не переносят в женщинах

Вторжение в личное пространство. И об этом знают все женщины, но при этом продолжают лезть в телефон, записную книжку или же портмоне любимого. И на этом прекрасный пол не останавливается. Они считают, что вторая половинка должна быть всегда рядом, притом круглые сутки. Поэтому так важно давать мужчинам свободу, не заполняя собой всю вселенную. Ревность. Мужчины менее склонны к ревности и часто не понимают, почему некоторые вещи так беспокоят женщину. Притом речь идёт не о необоснованной ревности, когда барышня сама себя накручивает. Довольно часто парни начинают уделять внимание, например, коллеге или же бывшей однокласснице, при этом сильно удивляясь, почему злится вторая половинка. Хотя среди мужчин ревнивцев тоже хватает, правда, в намного меньшем количестве, чем среди дам. Долгие сборы. Парни не понимают, почему им хватает 10 минут, чтобы собраться, а прекрасному полу и часа мало. Женщин же сильно раздражает, когда их начинают торопить и постоянно задавать вопрос, как скоро они будут готовы. Это самая часто встречающаяся проблема в отношениях, которая нервирует обоих. Недомолвки. Мужчины не понимают, что от них ждёт женщина, если она ничего не просила. А её в свою очередь раздражает, что её не понимают. Неужели парень сам не может додуматься, что ему говорить и делать, без её подсказок? Болтовня. Женщины могут говорить без умолку, чем сильно раздражают мужчин, а те в свою очередь нервируют прекрасный пол тем, что их не слушают и не слышат. Хотя мужчины и сами не прочь рассказать о своём прошедшем дне, но, по женскому мнению, делают они это сухо и неинтересно. Также девушек может раздражать, когда вторая половинка кивает, соглашается или угукает, но при этом ни слова не слышит из сказанного. Критика в чужой адрес. Парням не понятно, почему девушки критикуют вид или поведение другой женщины, но никогда себя, хотя стоило бы. Женщинам же не нравится, что мужчины не поддерживают их в «перемывании костей». Ведь это нереально, чтобы у них не было собственного мнения о внешности или действиях человека. Нелюбовь к друзьям. Парни не видят причину, по которым их вторые половинки недолюбливают их друзей, поэтому они не готовы слушать критику в их адрес, защищая их до смерти. Конечно, девушке не нравятся приятели её парня, тем более, когда он их так защищает, как будто они важнее её. «Я же тебе говорила». Парни не понимают, почему девушки всегда делают всё правильно, и ненавидят признавать свои ошибки. Женщины, в свою очередь, обожают момент, когда они могут сказать: «Я же тебе говорила». Но при этом сами не любят, когда им указывают на ошибки. Контроль. Мужчинам нравится быть свободными, иметь возможность делать что угодно, никому ничего не объясняя, и, самое главное, они терпеть не могут, чтобы кто-то их контролировал! Женщины же ненавидят, что парни всегда «забывают» сказать, куда они идут или что они делают, и не предупреждают о том, что вернутся поздно. Походы по магазинам. Редко встретишь мужчину, который любит ходить по магазинам, обычно он предпочитает другие развлечения, не связанные с выбором одежды. Так как обычно прекрасный пол идёт за одним, а покупает совершенно другое, перемерив массу вещей. Женщины ненавидят, когда вторая половинка начинает спорить и отлынивать от сопровождения её по магазинам, ведь его совет так важен. Вечная диета. Мужчинам не понятно, почему женщина, придя в ресторан, ограничивается лишь небольшой порцией салатика и десертом, когда можно съесть жаркое с гарниром, всё это закусить вкусным мясным салатом и запить спиртным. Новости из прошлого. Мужчинам не понятно, почему женщин злит, когда они начинают рассказывать неуместные истории из прошлого или о бывших девушках. Даже если вторая половинка сама задаёт такие вопросы, не стоит с ней откровенничать. На самом деле она не хочет ничего знать. Романтические мелодрамы. Парни предпочитают боевики, где главный герой – любимый актёр. Но если женщина предлагает пойти в кино на слезливую мелодраму, то их это начинает раздражать. Ведь это глупо платить деньги за такую глупость. Лучше посидеть дома и поиграть в игры. Прекрасный пол ненавидит боевики и не понимает, как мужчины могут предпочесть их красивой и романтической истории любви. Телепрограммы. Конечно, все мужчины терпеть не могут реалити-шоу, где все сплетничают, как и женщины - их любимый и бесполезный футбол. Перепады настроения. Мужчинам не понять постоянные смены настроения, связанные с менструальным циклом. Их безумно раздражают слёзы и психи второй половинки, а её в свою очередь - его недопонимание. Почему он не может войти в её положение, обнять и пожалеть?

Мужчины и женщины – две планеты, которые так сильно притягиваются, что не представляют своей жизни друг без друга, поэтому так важно найти компромисс в общении. А для этого стоит побороться с раздражающими аспектами и принять безобидные.