20 продуктов, которые сделают вас счастливыми

Всем известно, что пища способна принести счастье, ведь связь между ней и комфортом – на поверхности. Младенец счастлив, когда рядом с ним есть материнская грудь или бутылочка с молоком, взрослых радует пиво и пицца, а конфеты вообще приводят в восторг. Безусловно, все они приносят временный эффект, но и этого хватает, чтобы на жизнь посмотреть сквозь розовые очки. Диетологи даже выявили продукты, приносящие счастье.

Топ-20 продуктов счастья

Морепродукты. Устрицы, омары, морские гребешки и креветки могут добавить радости даже в самые грустные моменты, тем более если к ним добавить повышающие уровень серотонина и триптофана бананы, финики или авокадо. Мясо с картофелем. Кто-то в восторге от такого простого сочетания продуктов, но если добавить к нему чеснок, грибы и лук, то это подарит такое ощущение счастья, о котором даже и не мечталось. Кстати, посыпанный сверху сыр доведёт до кулинарного оргазма. Яйца. В них есть омега-3 жирные кислоты, а также витамины группы В, которые отвечают за хорошее настроение. Поэтому, чтобы получить не только заряд энергии, но и великолепный настрой, нужно есть по одному сваренному яйцу. Красная свекла. В ней изобилует бетанин, который отвечает за вырабатывание серотонина, а значит, и за счастье. К тому же в свекле есть фолиевая кислота, стабилизирующая психическое и эмоциональное здоровье. Палтус. В этой рыбе, приготовленной на пару, содержится огромное количество полезных веществ, но самое главное – качественный белок, который самым благоприятным образом отражается на количестве серотонина в организме. Морские водоросли. Хотите счастья? Съешьте суши, в состав которых входят морские водоросли, содержащие йод. Именно он помогает избавиться от депрессии, а его нехватка ведёт к разбитости и подавленности. Ромашковый чай. Его можно пить как вечером, потому что помогает лучшему засыпанию, так и утром, так как повышает когнитивные функции. К тому же, обладая противовоспалительными и антибактериальными свойствами, избавляет от боли на фоне заболеваний, что самым благоприятным образом отражается на настроении. С ромашкой чувствуешь себя счастливым! Финики и инжир. Они не только зарядят энергией, но и подарят заряд бодрости, улучшив настроение и подарив веру в хорошее. Поэтому их нужно использовать каждый день в качестве перекуса. Красный болгарский перец. В нём в два раза больше витамина С и в восемь раз витамина А, чем у его бледных собратьев. А такое сочетание витаминов навсегда избавит от плохого настроения, придав чувство уверенности и счастья. Горький шоколад. Не только приятный вкус этого продукта дарит чувство счастья, но и его свойство – улучшать приток крови к мозгу, благодаря чему приходит огромный прилив энергии. Однако с ним нужно быть аккуратным – много шоколада может лишить чувства счастья, подняв артериальное давление. Его нужно есть не более 50 г в день. Тыквенные семечки. В них есть триптофан, который отвечает за выработку серотонина. К тому же он успокаивает и помогает быстрее засыпать и просыпаться в хорошем настроении. Греческий йогурт. В нём очень много кальция, который помогает избавиться от депрессии и раздражительности. Поэтому этот продукт всегда дарит чувство спокойствия и счастья. Мёд. В нём соединены кемпферол и кверцетин, уменьшающие воспаление в организме и улучшающие здоровье мозга. К тому же этот вкуснейший продукт помогает в борьбе с простудой, так как обладает антибактериальными свойствами. Всё это способствует хорошему настроению. Зелёный чай. Не только чай из ромашки дарит чувство счастья и радости, но и зелёный. В нём есть антиоксиданты, борющиеся со свободными радикалами и помогающие сохранить здоровье, а также присутствует галлат эпигаллокатехина, улучшающий настроение. Ягоды. В них содержится антиоксидант, который благоприятствует естественной выработке серотонина. К тому же, в них есть сахара, стимулирующие повышение уровня инсулина, который дарит энергию и повышает настроение. Красные ягоды даже на цветовом уровне помогают получить чувство счастья. Бананы. Это продукт, который содержит невероятное количество триптофана, который превращается в организме в гормон счастья – серотонин. Он поднимает настроение, улучшает сон, а также убирает тревогу и чувство упадка. Но и это ещё не всё. В бананах есть витамин В6, защищающий нервную систему от отрицательного воздействия. Поэтому и не удивительно, что он дарит счастье. Морская капуста. Гормон адреналин отвечает за прекрасное настроение, а вот его нехватка в организме приведёт к усталости и депрессии. Поэтому ежедневное употребление морской капусты подарит огромное счастье и радость. Гречневая каша. В ней в обилии есть триптофан, при переработке в организме способствующий появлению серотонина. К тому же, гречневая каша помогает регулировать в крови уровень сахара, который отвечает за хорошее настроение. Куриное мясо. В нём есть тирозин – аминокислота, увеличивающая уровень гормона счастья, поэтому любители курятины всегда счастливы. К тому же, это мясо повышает внимание и положительно влияет на память. Макаронные изделия. Они усваиваются постепенно, поэтому плавно повышают сахар в крови, благодаря чему вырабатывается обильно инсулин, помогающий поднять настроение.

Хорошо поесть – это большое счастье! Но нужно правильно подбирать пищу, так вот эти 20 продуктов точно сделают вас счастливыми, тем более если их есть ежедневно, соблюдая норму.