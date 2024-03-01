Красота и здоровье » Диеты и фитнес » 20 продуктов, которые сделают вас счастливыми

20 продуктов, которые сделают вас счастливыми

Всем известно, что пища способна принести счастье, ведь связь между ней и комфортом – на поверхности. Младенец счастлив, когда рядом с ним есть материнская грудь или бутылочка с молоком, взрослых радует пиво и пицца, а конфеты вообще приводят в восторг. Безусловно, все они приносят временный эффект, но и этого хватает, чтобы на жизнь посмотреть сквозь розовые очки. Диетологи даже выявили продукты, приносящие счастье.

 

20 продуктов, которые сделают вас счастливыми

 

Смотрите также: 5 правил в еде, которые позволят оставаться всегда молодой и красивой.

Топ-20 продуктов счастья

  1. Морепродукты. Устрицы, омары, морские гребешки и креветки могут добавить радости даже в самые грустные моменты, тем более если к ним добавить повышающие уровень серотонина и триптофана бананы, финики или авокадо.
  2. Мясо с картофелем. Кто-то в восторге от такого простого сочетания продуктов, но если добавить к нему чеснок, грибы и лук, то это подарит такое ощущение счастья, о котором даже и не мечталось. Кстати, посыпанный сверху сыр доведёт до кулинарного оргазма.
  3. Яйца. В них есть омега-3 жирные кислоты, а также витамины группы В, которые отвечают за хорошее настроение. Поэтому, чтобы получить не только заряд энергии, но и великолепный настрой, нужно есть по одному сваренному яйцу.
  4. Красная свекла. В ней изобилует бетанин, который отвечает за вырабатывание серотонина, а значит, и за счастье. К тому же в свекле есть фолиевая кислота, стабилизирующая психическое и эмоциональное здоровье.
  5. Палтус. В этой рыбе, приготовленной на пару, содержится огромное количество полезных веществ, но самое главное – качественный белок, который самым благоприятным образом отражается на количестве серотонина в организме.
  6. Морские водоросли. Хотите счастья? Съешьте суши, в состав которых входят морские водоросли, содержащие йод. Именно он помогает избавиться от депрессии, а его нехватка ведёт к разбитости и подавленности.
  7. Ромашковый чай. Его можно пить как вечером, потому что помогает лучшему засыпанию, так и утром, так как повышает когнитивные функции. К тому же, обладая противовоспалительными и антибактериальными свойствами, избавляет от боли на фоне заболеваний, что самым благоприятным образом отражается на настроении. С ромашкой чувствуешь себя счастливым!
  8. Финики и инжир. Они не только зарядят энергией, но и подарят заряд бодрости, улучшив настроение и подарив веру в хорошее. Поэтому их нужно использовать каждый день в качестве перекуса.
  9. Красный болгарский перец. В нём в два раза больше витамина С и в восемь раз витамина А, чем у его бледных собратьев. А такое сочетание витаминов навсегда избавит от плохого настроения, придав чувство уверенности и счастья.
  10. Горький шоколад. Не только приятный вкус этого продукта дарит чувство счастья, но и его свойство – улучшать приток крови к мозгу, благодаря чему приходит огромный прилив энергии. Однако с ним нужно быть аккуратным – много шоколада может лишить чувства счастья, подняв артериальное давление. Его нужно есть не более 50 г в день.
  11. Тыквенные семечки. В них есть триптофан, который отвечает за выработку серотонина. К тому же он успокаивает и помогает быстрее засыпать и просыпаться в хорошем настроении.
  12. Греческий йогурт. В нём очень много кальция, который помогает избавиться от депрессии и раздражительности. Поэтому этот продукт всегда дарит чувство спокойствия и счастья.
  13. Мёд. В нём соединены кемпферол и кверцетин, уменьшающие воспаление в организме и улучшающие здоровье мозга. К тому же этот вкуснейший продукт помогает в борьбе с простудой, так как обладает антибактериальными свойствами. Всё это способствует хорошему настроению.
  14. Зелёный чай. Не только чай из ромашки дарит чувство счастья и радости, но и зелёный. В нём есть антиоксиданты, борющиеся со свободными радикалами и помогающие сохранить здоровье, а также присутствует галлат эпигаллокатехина, улучшающий настроение.
  15. Ягоды. В них содержится антиоксидант, который благоприятствует естественной выработке серотонина. К тому же, в них есть сахара, стимулирующие повышение уровня инсулина, который дарит энергию и повышает настроение. Красные ягоды даже на цветовом уровне помогают получить чувство счастья.
  16. Бананы. Это продукт, который содержит невероятное количество триптофана, который превращается в организме в гормон счастья – серотонин. Он поднимает настроение, улучшает сон, а также убирает тревогу и чувство упадка. Но и это ещё не всё. В бананах есть витамин В6, защищающий нервную систему от отрицательного воздействия. Поэтому и не удивительно, что он дарит счастье.
  17. Морская капуста. Гормон адреналин отвечает за прекрасное настроение, а вот его нехватка в организме приведёт к усталости и депрессии. Поэтому ежедневное употребление морской капусты подарит огромное счастье и радость.
  18. Гречневая каша. В ней в обилии есть триптофан, при переработке в организме способствующий появлению серотонина. К тому же, гречневая каша помогает регулировать в крови уровень сахара, который отвечает за хорошее настроение.
  19. Куриное мясо. В нём есть тирозин – аминокислота, увеличивающая уровень гормона счастья, поэтому любители курятины всегда счастливы. К тому же, это мясо повышает внимание и положительно влияет на память.
  20. Макаронные изделия. Они усваиваются постепенно, поэтому плавно повышают сахар в крови, благодаря чему вырабатывается обильно инсулин, помогающий поднять настроение.

Смотрите также: 12 продуктов, которые нас убивают, но мы не знаем об этом.

 

Хорошо поесть – это большое счастье! Но нужно правильно подбирать пищу, так вот эти 20 продуктов точно сделают вас счастливыми, тем более если их есть ежедневно, соблюдая норму.


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 09:06
Ангельская нумерология: Видите зеркальные цифры на часах? Что значит? Откройте для себя их духовное значение. Ангельская нумерология
Прогнозы на день
Нумерология, прогноз на сегодня Нумерология, прогноз на сегодня
Прогнозы на месяц
Таро прогноз на месяц Таро прогноз на месяц
Нумерология, прогноз на месяц Нумерология, прогноз на месяц
Гороскоп стрижек и причёсок 2024 Гороскоп стрижек и причёсок на месяц
Лунный календарь покупок 2024 Лунный календарь покупок на месяц
Прогнозы на год
Гороскопы и прогнозы на 2024 год Гороскопы 2024
Нумерология, прогноз на 2024 год Нумерология, прогноз на 2024 год
Актуально
Масленица Масленица
8 марта 8 марта

Красота и здоровье:

» Целлюлит

» Свадебные причёски

» Стрижки и прически

» Диеты и фитнес

» Уроки макияжа

» Секреты красоты

» Здоровье женщины

» Уход за телом

» Уход за кожей лица

» Новинки парфюмерии

» Уход за волосами

» Уроки маникюра

Канал Синьорины в Дзене
Поиск