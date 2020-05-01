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5 правил в еде, которые позволят оставаться всегда молодой и красивой

Какая женщина не мечтает о том, чтобы всегда выглядеть молодо и свежо.  Это возможно, если отказаться от курения, длительного лежания на пляже под палящими солнечными лучами и пересмотреть свой рацион питания. Диетологи предложили придерживаться 5 правил в еде, которые позволят оставаться всегда молодой и красивой. 

 

5 правил в еде, которые позволят оставаться всегда молодой и красивой

 

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Питание для вечной молодости

  1. Нет сахару! Даже использование дорогостоящих средств за кожей не смогут противостоять старению, если не перестать употреблять пищу, богатую сахаром, которая ускоряет процесс увядания кожи. Избыток сахара и обработанных углеводов провоцируют резкое повышение уровня сахара и инсулина, что и приводит к увеличению тестостерона, а следовательно и частому появлению прыщей. Сахар также негативно влияет на эластичность и упругость кожи,  так как запускает процесс гликозилирования, который не дает вырабатываться коллагену и эластину. 
  2. Полезные жиры. Жирные кислоты 3 и 6 играют важнейшую роль в организме, так как они, соединяясь с клеточной мембраной кожи,  образуют своеобразный щит, который защищает от потери влаги. В более же глубоких кожных слоях эти жиры контролируют воспаление и ограничивают потерю коллагена на фоне солнечного ультрафиолетового  излучения. Основные источники полезных жиров  - лосось, скумбрия, сардина, грецкие орехи и авокадо. 
  3. Антиоксиданты. Они защищают кожу, блокируют выработку свободных радикалов, повреждающих клетки кожи и приводящих к видимым признакам старения. Главнейший антиоксидант – это витамин С, поэтому в ежедневном рационе должны быть в обязательном порядке продукты, содержащие его, - цитрусовые, болгарский перец, малина, киви, огурцы, помидоры и облепиха. 
  4. Цинк. Он участвует во многих биопроцессах, поэтому его нехватка и приводит к старению кожи и ее воспалению. Цинк нужен для роста клеток и борьбы с кожными заболеваниями. Найти его можно в таких продуктах, как овес, яйца, устрицы и горох. 
  5. Белки. Они - строительный материл здоровой кожи, который необходим для регенерации ее слоев. Высчитать необходимую норму белка довольно просто – на один килограмм веса нужен грамм белка, соответственно женщине весом 70 кг надо 70 г белка, которые она может получить из двух порций куриной грудки, четырех яиц или трех чашек чечевицы. 

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Придерживаясь 5 правил в еде, которые позволят оставаться всегда молодой, каждая женщина сможет иметь здоровый и ухоженный вид, до преклонных лет привлекая к себе заинтересованные мужские взгляды. 


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Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 07:43
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