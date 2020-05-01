Какая женщина не мечтает о том, чтобы всегда выглядеть молодо и свежо. Это возможно, если отказаться от курения, длительного лежания на пляже под палящими солнечными лучами и пересмотреть свой рацион питания. Диетологи предложили придерживаться 5 правил в еде, которые позволят оставаться всегда молодой и красивой.

Питание для вечной молодости

Нет сахару! Даже использование дорогостоящих средств за кожей не смогут противостоять старению, если не перестать употреблять пищу, богатую сахаром, которая ускоряет процесс увядания кожи. Избыток сахара и обработанных углеводов провоцируют резкое повышение уровня сахара и инсулина, что и приводит к увеличению тестостерона, а следовательно и частому появлению прыщей. Сахар также негативно влияет на эластичность и упругость кожи, так как запускает процесс гликозилирования, который не дает вырабатываться коллагену и эластину. Полезные жиры. Жирные кислоты 3 и 6 играют важнейшую роль в организме, так как они, соединяясь с клеточной мембраной кожи, образуют своеобразный щит, который защищает от потери влаги. В более же глубоких кожных слоях эти жиры контролируют воспаление и ограничивают потерю коллагена на фоне солнечного ультрафиолетового излучения. Основные источники полезных жиров - лосось, скумбрия, сардина, грецкие орехи и авокадо. Антиоксиданты. Они защищают кожу, блокируют выработку свободных радикалов, повреждающих клетки кожи и приводящих к видимым признакам старения. Главнейший антиоксидант – это витамин С, поэтому в ежедневном рационе должны быть в обязательном порядке продукты, содержащие его, - цитрусовые, болгарский перец, малина, киви, огурцы, помидоры и облепиха. Цинк. Он участвует во многих биопроцессах, поэтому его нехватка и приводит к старению кожи и ее воспалению. Цинк нужен для роста клеток и борьбы с кожными заболеваниями. Найти его можно в таких продуктах, как овес, яйца, устрицы и горох. Белки. Они - строительный материл здоровой кожи, который необходим для регенерации ее слоев. Высчитать необходимую норму белка довольно просто – на один килограмм веса нужен грамм белка, соответственно женщине весом 70 кг надо 70 г белка, которые она может получить из двух порций куриной грудки, четырех яиц или трех чашек чечевицы.

Придерживаясь 5 правил в еде, которые позволят оставаться всегда молодой, каждая женщина сможет иметь здоровый и ухоженный вид, до преклонных лет привлекая к себе заинтересованные мужские взгляды.