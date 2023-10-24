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5 недостатков, которые делают нас гораздо привлекательнее, чем мы думаем

Научиться принимать и любить себя — это долгий и мучительный путь, настолько, что иногда даже целой жизни не хватает. Часто мы сами придумываем себе недостатки, которые не видят окружающие, но которые так мешают нам жить. Однако, приветствуя и принимая свои изъяны, проживая их как можно более ответственно, можно буквально творить чудеса в сфере отношений, особенно в романтических: ведь многие несовершенства так милы и привлекательны.

 

5 недостатков, которые делают нас гораздо привлекательнее, чем мы думаем

 

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Топ-5 недостатков, которые делают привлекательными нас для окружающих

  1. Застенчивость. В подростковом возрасте эта черта характера доставляет множество хлопот, потому что человек постоянно чувствует себя неполноценным. Но ведь на самом деле застенчивость делает людей очень привлекательными, от них исходит некая загадочность. К тому же, застенчивому собеседнику легче довериться, ведь это так мило, когда слушатель краснеет и смущается. Он создаёт впечатление надёжности и ответственности. Поэтому не стоит думать, что уязвимость и чувствительность – это недостаток, скорее, наоборот. Это большое достоинство.
  2. Неуклюжесть. Люди, совершающие промахи, намного привлекательнее тех, кто привык быть идеальным, так как они вызывают сочувствие и теплоту по отношению к себе. Поэтому «любители» что-то на себя пролить, спотыкаться на ровном месте и совершать другие промахи могут расслабиться и перестать себя критиковать. Природная неловкость – основа доверительных и свободных отношений: такому человеку проще признаться в собственных ошибках, не боясь критики в свой адрес от такой неуклюжей особы.
  3. Прямолинейность. Безусловно, многие не любят прямолинейных людей, потому что они бывают довольно жестокими. К тому же, их прямота часто неуместна, так как может ранить и обидеть. Но при этом от них не ждёшь подвоха – в них нет второго дна, они не станут сплетничать, кляузничать или говорить неприятности за спиной. Они всё высказывают в лицо, даже если никому это и не нравится.
  4. Излишняя откровенность. Болтливость и раскрытие окружающим конфиденциальной информации никому не по душе. Однако в открытости есть и положительная сторона – открыто говорящий о своих чувствах человек обычно воспринимается окружающими весьма положительно и доброжелательно. Ведь он не только рассказывает о других, но ничего не скрывает и своего – он не боится быть уязвимым. Это обычно располагает окружающих к общению с ним, быстро налаживается эмоциональная связь.
  5. Просить о помощи. Есть люди, которые не могут и шага сделать самостоятельно, им все должны помогать, что безумно раздражает. Но если человек просит помощи у друзей, коллег или близких, как у профессионалов в своём деле, то это, скорее всего, будет воспринято, как достоинство. Ведь каждому приятно осознавать, что тебя считают лучшим в чём-то, поэтому именно к тебе и обращаются с просьбой помочь.

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Как видите, недостатки отыскивает в себе сам человек, все остальные их не видят или же даже воспринимают как преимущества. Поэтому не стоит нервничать при виде себя в зеркале с носом, обсыпанном веснушками, или с глубокими ямочками на щеках. Это ваше главное украшение, а не недостаток! Вы – великолепны!


 (голосов: 1)
Автор: Татьяна Арнаутова
24 октября 2023

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