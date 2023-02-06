5 черт характера у женщин, которые сводят с ума мужчин (и красота здесь ни при чём)

Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые девушки влюбляют в себя парней гораздо легче, чем другие? И красота тут ни при чём. Объяснить это можно тем, что есть 5 черт женской личности, которые делают её гораздо привлекательнее и обворожительнее в мужских глазах. Согласно опросу, что сводит с ума мужчин в женщинах, кроме выдающейся внешности — это интеллект, хорошее образование, а также высокий пост на работе и статус в обществе.

5 черт женского характера, которые влюбляют мужчин

Независимость. Независимые дамы особенно привлекательны тем, что они такие же целеустремлённые, сильные, твёрдые в своих решениях, как и их партнёры. К тому же, они без проблем понимают потребности мужчины – спокойно реагируют на его задержки на работе с коллегами и бизнес-партнёрами, внезапные командировки и ненормированный рабочий день. Одним словом, независимая женщина — это обладательница свободы и предприимчивости, которая не боится и не нуждается ни в чём и ни в ком. Как не влюбиться в такую? Интеллект. Мужчин, как и женщин, естественным образом привлекают люди, которых они считают похожими, и это может быть связано с их внешностью, их личностными особенностями или типом юмора. Поэтому умный мужчина захочет иметь в качестве своей спутницы жизни интеллектуалку. По данным опроса Абердинского университета, брак с умной женщиной может защитить мужчину не только от скуки современной жизни, но и от старческого слабоумия, часто проявляющегося с возрастом. Разве всё это не невероятно? Коммуникабельность. Привлекательная женщина — это женщина, которая умеет общаться и в разговоре всегда использует правильные термины, чётко и ясно. С такой девушкой невозможны недопонимания, потому что она всё понимает и всё сама объясняет, тем самым сводя к минимуму все те бесполезные дискуссии, где один говорит об одном, а другой понимает совсем по-другому. Организаторские способности. Девушка, умеющая добиваться желаемого, безусловно, способна организовать свою жизнь (работу и прочее), планируя с определённой дотошностью и скрупулёзностью все задачи, подлежащие достижению, из недели в неделю, чтобы добиться желаемого вовремя. Рядом с женщиной этого типа мужчина чувствует постоянную поддержку и защиту, так как знает, что всегда может рассчитывать на стабильность своей партнёрши, на её последовательность и умение держать курс к достижению цели. Хорошее настроение. Это самый важный пункт, потому что какой бы ни была женщина красоткой, интеллектуалкой, умеющей ставить цели и умело их достигать, если она постоянно в угрюмом настроении, с ней очень тяжело общаться. Парней притягивают девушки с открытой и добродушной улыбкой, так как они постоянно находятся в стрессовом состоянии, поэтому и хотят видеть рядом с собой весёлую партнёршу, а не вечно жалующуюся на жизнь, подруг, здоровье, нехватку денег и т.п. Парни ищут ту, с которой они будут чувствовать расслабление и покой.

Зная, что сводит мужчин с ума, каждая девушка сможет привлечь любого понравившегося парня. Ведь если природа не наградила идеальной внешностью, всегда можно взять своей харизмой и обаянием. Истинная красота не даётся сразу, её нужно и можно создать!