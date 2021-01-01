Вы намного привлекательнее, чем думаете! 7 признаков, что это так

Привлекательность не заключается в красивой внешности и обалденной фигуре. Она намного глубже – в искренней улыбке, отзывчивости, сияющих глазах и многом другом, не всегда заметном глазу. Сколько есть физически красивых людей, но отталкивающих из-за своего характера, поведения или манеры говорить свысока. Поэтому хватит себя недооценивать, тем более если вы замечаете 7 признаков того, что вы намного привлекательнее, чем думаете.

7 признаков привлекательности

Двойной взгляд. Вы подмечаете, что люди, когда вы проходите мимо них, смотрят два раза. Объяснить это можно тем, что они чувствуют необходимость дважды посмотреть на вас, чтобы полностью оценить вашу красоту. И об этом не стоит забывать, когда в очередной раз будете критиковать свою внешность. Если люди хотят снова и снова на вас смотреть, то это означает одно – вы привлекательны. Молчание. Вам не говорят о вашей красоте. На самом деле, многие думают, что вы и сами об этом знаете, или же вам настолько часто об этом повторяют, что для вас это не комплимент. И, кстати, если даже все вокруг будут кричать о вашей привлекательности, но внутри вы её не ощущаете, то никто и ничто не сможет вас переубедить в обратном. В первую очередь вы должны сами себе нравиться. Удивление. Всякий раз, когда вы говорите о неуверенности в своей привлекательности, окружающих это может сильно удивлять. Им непонятно, как может так быть, что у такой очаровательной личности есть проблемы с самооценкой. Обратите внимание, как часто вы удивляете окружающих своими словами, и сделайте соответствующие выводы о своей внешности. Заинтересованность. Вспомните, как часто вы встречаете людей, обращающих на вас внимание, например, в течение одного вечера. Или же во время вечеринки вокруг вас образуется несколько кавалеров, готовых угостить вас спиртным, пригласить на танец или же посвятить песню. Кстати, если мужчина, после того, как вы показали свою незаинтересованность им, не перестаёт вам посылать сообщения или звонить, то это означает одно – вы привлекательная девушка. Неформальные комплименты. Ваша красота для окружающих является очевидной, если они о ней не говорят напрямую, а, например, посылают цветы или же засыпают хвалебными комментариями под фотографиями в социальных сетях. То есть вы случайно узнаёте о том, что очаровательны. Остальные же об этом знают давно. Прекрасная жизнь. Вы очень привлекательны, когда живёте жизнью, которой можете гордиться. Вы свободны и живёте в соответствии со своими целями и желаниями. Ведь нет ничего более привлекательного, чем целеустремлённый человек, готовый на многое ради своей мечты. Счастье. Привлекательный человек несёт окружающим счастье и радость, поэтому рядом с ним всегда весело, тепло и дружелюбно. Если к вам тянутся окружающие и у вас очень много друзей, приятелей и хороших знакомых, то это первый признак, что вы очаровательны.

Пришло время задуматься, есть ли у вас эти 7 признаков того, что вы намного привлекательнее, чем думаете? Если даже нашли немного меньше, то это означает одно – вы обесцениваете своё очарование и красоту. На самом деле вы прекрасны. И об этом все знают!