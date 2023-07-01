11 продуктов с низким гликемическим индексом, которые помогут понизить сахар в крови

Даже те, кто не любит сладости, иногда позволяют себе полакомиться углеводами в виде конфет, булочек или тортиков. Однако есть люди, страдающие диабетом или преддиабетом, которым очень важно следить за своим питанием, не допуская, чтобы уровень сахара доходил до опасных значений. Именно им, а также и всем остальным не помешает знать, что существует 11 продуктов с низким гликемическим индексом (ГИ), которые помогут понизить сахар в крови и при этом порадовать своим вкусом.

11 продуктов для понижения сахара в крови

Авокадо. В его состав входит «хороший жир», который представляет собой полиненасыщенные и мононасыщенные жирные кислоты, улучшающие инсулиночувствительность и кровяное давление. Они уменьшают воспаление и притупляют чувство голода. Авокадо способен снизить развитие метаболического синдрома, указывающего на факторы риска развития диабета. Именно поэтому в рационе каждого человека, а не только страдающего диабетом и преддиабетом, должен быть этот плод. Рыба с омега-3 жирными кислотами. Белок – это основной элемент клеток, который помогает поддерживать и восстанавливать организм, но при этом он не влияет на уровень сахара в крови. Он намного больше насыщает тело энергией и силой, чем углеводы, поэтому продукты, в состав которых входит белок, способны контролировать сахар в крови, что притупляет чувство голода. Рыба – это не только источник белка, но и омега-3 жирных кислот, что делает её идеальной едой для тех, кто следит за своим сахаром в крови. Больше всего полезных составляющих в таких видах рыбы, как тунец, лосось, форель, скумбрия и палтус. Чеснок. Вкусная овощная культура, в которой нет углеводов, поэтому её можно использовать как специю к блюдам, не боясь повышения уровня сахара в крови. К тому же, учёные выявили, что чеснок, как обладатель аллицина – соединения, придающего ему специфический вкус, съеденный натощак, снижает уровень глюкозы. Вишня. В ней есть натуральный сахар, который повышает уровень глюкозы в крови, но при этом она имеет невысокий гликемический индекс, поэтому её можно есть при диабете. В этой ягоде содержится антоцианин, защищающий и от ожирения, и от диабета. Кроме вишни такими же показателями обладает и грейпфрут, поэтому ими можно заменить груши, бананы и яблоки. Листовая зелень. Салат, капуста листовая, зелень репы, шпинат и мангольд имеют в своём составе клетчатку и питательные вещества – магний и витамин А, которые помогают снижать сахар в крови. Семена чиа. В их состав входит клетчатка и полезные жиры, антиоксиданты и кальций, а также омега-3 жирные кислоты. Если ежедневно включать в свой рацион эти семена, то через короткий срок снизится уровень холестерина и триглицеридов – очень опасных, если их много. Этот полезный продукт не повлияет на уровень сахара, потому как его гликемический индекс равен единице. Ежевика и черника. У них немного выше гликемический индекс в сравнении с вишней, но они всё же принадлежат к ягодам с низким гликемическим индексом, поэтому их можно есть без опасений о повышении сахара. К тому же, в них есть клетчатка, антоцианы, предотвращающие колебания уровня сахара в крови. Миндаль и разные орехи. Миндаль – отличное составляющее для диабетической диеты, так как он регулирует сахар в крови и останавливает скачки его после еды. Если ежедневно съедать 50-70 г миндаля, то можно держать сахар в норме даже диабетикам. Самый большой среди орехов показатель ГИ у кешью – 22 балла. Цельнозерновые продукты. Нужно заменить рафинированные зёрна на цельные, так как первые настолько сильно обработаны, что вся их питательность просто утеряна. К тому же, в цельных зёрнах содержится клетчатка, питательные вещества и фитохимические вещества – это вещества природного происхождения. Хлеб, изготовленный из цельного зерна, всё же имеет ГИ 51, поэтому его желательно употреблять в умеренных количествах. Яйца. В них, конечно, содержится холестерин, но употребление яиц никак не влияет на уровень плохого холестерина, поэтому болеющим диабетом или преддиабетом их можно безбоязненно включать в свой рацион. Тем более в этом продукте много белка и нулевой гликемический индекс. Кофе. Одна чашка кофе в день – очень полезна, так как она способна снизить риск развития диабета 2 типа на 10 и более процентов. Употребляя кофе, как с кофеином, так и без него, главное, чтобы без сливок, можно не беспокоиться о скачках сахара в крови.

Важно запомнить, что к продуктам с низким гликемическим индексом относятся те, кто имеют его не более 55. Именно их можно включать в свой рацион, например предложенные 11 продуктов, которые снизят сахар в крови.