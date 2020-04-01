Инсулин – один из самых главных гормонов. Его вырабатывает поджелудочная железа для регулирования уровня сахара в крови. Когда же он повышен, поджелудочная начинает производить в большем количестве инсулин, что впоследствии может привести к её истощению, а также к повреждению нервов и других органов. Поэтому учёные, занимающиеся этой проблемой, и предложили естественные варианты снижения инсулина при инсулинорезистентности.

Как снизить инсулин? 14 способов без лекарств

Длительный сон. Нехватка сна ведёт к появлению сердечно-сосудистых заболеваний, развитию диабета и различных инфекций. Согласно исследованиям, если человек много спит, то у него повышается чувствительность к инсулину, а значит и лучше регулируется уровень сахара в крови. Также учёные пришли к выводу, что даже после длительной бессонницы, после восполнения сна можно повысить чувствительность к инсулину. Занятия спортом. Регулярные физические упражнения – самый лучший вариант для повышения чувствительности к инсулину. Согласно исследованиям, час езды на велосипеде в умеренном темпе увеличил инсулиновую чувствительность на двое суток. Также помогает в этом вопросе и аэробика с силовыми тренировками, которые нужно обязательно чередовать. Уменьшить стресс. Стрессовая ситуация негативно сказывается на уровне сахара, так как во время неё идёт выработка таких гормонов, как кортизон и глюкагон, расщепляющих в глюкозу гликоген. Глюкоза поступает в кровоток как быстрый источник энергии. Соответственно, устойчивый стресс связан с повышенным риском инсулинорезистентности. Чтобы избавиться от него, надо практиковать медитацию и не забывать о физических упражнениях. Похудение. Лишний вес увеличивает риск диабета 2 типа. Поэтому похудение – самый лучший вариант добиться желаемой цели: повышения чувствительности. Для похудения можно использовать как физические нагрузки, так и специально подобранную диету. Употребление в больших объёмах растворимых волокон. Как показало исследование, у постоянно употреблявших растворимую клетчатку уровень резистентности к инсулину был значительно ниже. Волокна помогают насыщать полезные бактерии в кишечнике. Продукты, в состав которых входит растворимая клетчатка: овсянка, бобовые, льняное семя, апельсины, брюссельская капуста. Обилие в рационе ярких фруктов и овощей. Они не только питательны, но и обладают мощным оздоровительным эффектом. В них богатые растительные соединения, обладающие антиоксидантами, которые связывают и освобождают свободные радикалы, которые вызывают воспаление в организме. Многие исследования доказали, что диета на овощах и фруктах, которые нужно есть около пяти раз в день, помогает увеличить чувствительность к инсулину. Но нужно быть аккуратнее, чтобы порции фруктов не были большие, так как в них содержится много сахара. Использование специй и трав. Чаще всего применяют в кулинарии для повышения чувствительности к инсулину такие травы, как семена пажитника, содержащие растворимые волокна (их можно есть как в свежем виде, так и в качестве экстракта), куркума, содержащая куркумин, который обладает сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, чеснок, улучшающий секрецию инсулина и обладающий антиоксидантными свойствами. Благодаря своим качествам эти специи помогут повысить чувствительность к инсулину. Корица. В ней много растительных компонентов, которые повышают чувствительность к инсулину за счёт увеличения транспорта глюкозы в клетки. К тому же, она может имитировать инсулин для увеличения поглощения сахара из кровотока. Зелёный чай. Исследования доказали, что употребление зелёного чая может понизить уровень сахара в крови. Полезность зелёного чая связана с его мощным антиоксидантным эпигаллокатехиновым галлатом, повышающим чувствительность к инсулину. Яблочный уксус. Уксус не только понижает уровень сахара в крови, но и задерживает выделение пищи из желудка в кишечник, давая организму больше времени для поглощения сахара в кровь. Сокращение потребления углеводов. Когда организм переваривает углеводы в сахар и выделяет его в кровь, поджелудочная железа вырабатывает инсулин, чтобы транспортировать сахар из крови в клетки. Поэтому нужно углеводы употреблять малыми порциями, тем самым обеспечивая организм меньшим количеством сахара. Немаловажен и тип углеводов: полезнее углеводы с низким гликемическим индексом (GI), поскольку они замедляют выделение сахара в кровь, давая инсулину больше времени для эффективной работы (сладкий картофель, коричневый рис, киноа и некоторые разновидности овсяной муки). Исключение транс-жиров. Они не приносят пользы и повышают риск многих заболеваний. Употребление искусственных трансжиров повышает резистентность к инсулину. Они являются фактором риска для многих других заболеваний, включая диабет, поэтому их стоит избегать (пироги, пончики, фаст-фуды). Сокращение количества сахара. Существует огромная разница между искусственным сахаром и натуральным, который содержится в растениях и овощах. Искусственные встречаются в продуктах с более высокой степенью переработки (кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, конфеты, пирожные, выпечка и сахароза). Добавки. Такие добавки, как хром, магний, берберин и ресвератрол связаны с повышенной чувствительностью к инсулину, снижая инсулинорезистентность.

Низкая чувствительность к инсулину может также привести к хронически высокому уровню сахара в крови, что повышает риск возникновения многих заболеваний, включая диабет и болезни сердца. К счастью, есть вариант, как снизить инсулин. Перечисленные 14 способов без лекарств сделают это быстро и качественно.