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ТОП-10: Что нужно есть после тренировки? 10 лучших продуктов, чтобы восстановить силы и укрепить мышцы

Как считают нутрициологи, идеальным приёмом пищи перед тренировкой является смузи с фруктами и овощами, который надо принимать за час до занятий спортом – это придаст энергию, а значит, позволит чувствовать себя бодрым в течение всего тренировочного времени. Но мало кому известно, что стоит есть после тренировки, чтобы не только укрепить мышцы, но и благоприятно повлиять на общее состояние организма. Специфическая диета спортсменов должна включать в себя продукты, богатые энергией, макроэлементами. Немаловажно, чтобы мышечная масса не терялась, поэтому нужно употреблять идеально сбалансированные блюда, в которые входят углеводы, белки и даже жиры.

 

ТОП-10: Что нужно есть после тренировки? 10 лучших продуктов, чтобы восстановить силы и укрепить мышцы

 

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10 продуктов, полезных после фитнеса для восстановления сил и укрепления мышечной массы

  1. Фрукты и овощи. Фрукты и овощи являются естественными источниками энергии благодаря клетчатке и витаминам. К тому же, они легко усваиваются. Их можно принимать в пищу сырыми, приготовленными или в виде смузи, центрифугировать. Лучшими овощами на выбор являются шпинат, капуста, сельдерей, а из фруктов идеально подходят яблоки, киви и бананы.
  2. Семена чиа. Семена чиа полны питательных веществ, таких как омега-3 жирные кислоты, белок и клетчатка, которые так необходимы для здоровья и укрепления мышц. Но важно не злоупотреблять ими. Хорошо добавить две щепотки в салат, чтобы воспользоваться всеми их полезными свойствами.
  3. Авокадо. Авокадо — вкусный фрукт, богатый незаменимыми жирными кислотами, белками и антиоксидантами, которые помогают организму бороться с образованием свободных радикалов. Хорошо каждый день съедать понемногу авокадо отдельно или добавлять в салат, намазывать или нарезать на хлеб в виде тостов. Ну и, конечно, употреблять вышеперечисленные блюда на выбор после тренировки.
  4. Яйцо. Яйца — это пища, богатая белками, которые стимулируют обмен веществ, тем самым способствуя снижению веса и формированию мышечной массы. Они идеальны как до, так и после тренировки. Рекомендуется их употреблять в вареном виде, как в качестве самостоятельного продукта, так и в качестве дополнения к салатам.
  5. Овёс. Овёс — один из самых полноценных злаков, поэтому он является естественным источником энергии. Он также стабилизирует уровень сахара в крови и способствует метаболической функции, тем самым снижая вес.
  6. Орехи. Орехи идеально подходят в качестве перекуса перед тренировкой и после неё, так как они богаты белком, жирными кислотами и антиоксидантами, дающими много энергии. Более того, благодаря высокому содержанию клетчатки они помогают уменьшить усвоение углеводов.
  7. Греческий йогурт. Греческий йогурт — это продукт, богатый белком и кальцием, поэтому его особенно рекомендуется есть после тренировки, чтобы восстановить потраченную энергию.
  8. Курица. Куриное мясо идеально подходит для употребления после тренировки, так как содержащийся в нём нежирный белок способствует восстановлению мышц.
  9. Рис. Рис является естественным источником энергии, так как это крупа со сложными углеводами. Легко усваиваемый продукт можно употреблять перед тренировкой и после неё.
  10. Мака. Мака — это перуанский корень, который очень полезен для повышения энергии и сопротивляемости болезням. К тому же, мака лечит бесплодие. Его корни нужно есть в сушёном или вареном виде, размельчать в порошок и кидать щепотку в молоко, листья добавляют в салаты. Но его следует принимать только после консультации с врачом, потому что мака не лишён очень серьёзных побочных эффектов.

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Зная, что есть после тренировки, можно подобрать правильные продукты, которые придадут энергии и укрепят мышцы.


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Автор: Татьяна Арнаутова
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