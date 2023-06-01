ТОП-10: Что нужно есть после тренировки? 10 лучших продуктов, чтобы восстановить силы и укрепить мышцы

Как считают нутрициологи, идеальным приёмом пищи перед тренировкой является смузи с фруктами и овощами, который надо принимать за час до занятий спортом – это придаст энергию, а значит, позволит чувствовать себя бодрым в течение всего тренировочного времени. Но мало кому известно, что стоит есть после тренировки, чтобы не только укрепить мышцы, но и благоприятно повлиять на общее состояние организма. Специфическая диета спортсменов должна включать в себя продукты, богатые энергией, макроэлементами. Немаловажно, чтобы мышечная масса не терялась, поэтому нужно употреблять идеально сбалансированные блюда, в которые входят углеводы, белки и даже жиры.

10 продуктов, полезных после фитнеса для восстановления сил и укрепления мышечной массы

Фрукты и овощи. Фрукты и овощи являются естественными источниками энергии благодаря клетчатке и витаминам. К тому же, они легко усваиваются. Их можно принимать в пищу сырыми, приготовленными или в виде смузи, центрифугировать. Лучшими овощами на выбор являются шпинат, капуста, сельдерей, а из фруктов идеально подходят яблоки, киви и бананы. Семена чиа. Семена чиа полны питательных веществ, таких как омега-3 жирные кислоты, белок и клетчатка, которые так необходимы для здоровья и укрепления мышц. Но важно не злоупотреблять ими. Хорошо добавить две щепотки в салат, чтобы воспользоваться всеми их полезными свойствами. Авокадо. Авокадо — вкусный фрукт, богатый незаменимыми жирными кислотами, белками и антиоксидантами, которые помогают организму бороться с образованием свободных радикалов. Хорошо каждый день съедать понемногу авокадо отдельно или добавлять в салат, намазывать или нарезать на хлеб в виде тостов. Ну и, конечно, употреблять вышеперечисленные блюда на выбор после тренировки. Яйцо. Яйца — это пища, богатая белками, которые стимулируют обмен веществ, тем самым способствуя снижению веса и формированию мышечной массы. Они идеальны как до, так и после тренировки. Рекомендуется их употреблять в вареном виде, как в качестве самостоятельного продукта, так и в качестве дополнения к салатам. Овёс. Овёс — один из самых полноценных злаков, поэтому он является естественным источником энергии. Он также стабилизирует уровень сахара в крови и способствует метаболической функции, тем самым снижая вес. Орехи. Орехи идеально подходят в качестве перекуса перед тренировкой и после неё, так как они богаты белком, жирными кислотами и антиоксидантами, дающими много энергии. Более того, благодаря высокому содержанию клетчатки они помогают уменьшить усвоение углеводов. Греческий йогурт. Греческий йогурт — это продукт, богатый белком и кальцием, поэтому его особенно рекомендуется есть после тренировки, чтобы восстановить потраченную энергию. Курица. Куриное мясо идеально подходит для употребления после тренировки, так как содержащийся в нём нежирный белок способствует восстановлению мышц. Рис. Рис является естественным источником энергии, так как это крупа со сложными углеводами. Легко усваиваемый продукт можно употреблять перед тренировкой и после неё. Мака. Мака — это перуанский корень, который очень полезен для повышения энергии и сопротивляемости болезням. К тому же, мака лечит бесплодие. Его корни нужно есть в сушёном или вареном виде, размельчать в порошок и кидать щепотку в молоко, листья добавляют в салаты. Но его следует принимать только после консультации с врачом, потому что мака не лишён очень серьёзных побочных эффектов.

Зная, что есть после тренировки, можно подобрать правильные продукты, которые придадут энергии и укрепят мышцы.