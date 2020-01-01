идеальная тренировка для каждого знака зодиака

Вы мечтаете найти такой вид спорта, благодаря которому смогли бы себя и в форме поддержать, и снять стресс, и получить удовольствие? Тогда вам нужно обратиться за советом к гороскопу и подобрать свой фитнес. Вот идеальная тренировка для каждого знака.

Идеальные тренировки для каждого знака зодиака

Овен. Независимый и активный знак Зодиака, обожающий подвергать себя различным испытаниям. У него врожденный дух воина, поэтому ему идеально подойдут в качестве физических нагрузок – боевые искусства. Они не только помогут ему снять стресс, но и придадут гибкость, силу, выносливость, скорость и возможно защитить себя.

Телец. Он знает, как важно держать себя в форме, чтобы быть здоровым. Однако он не уважает спортивные состязания, ведь большие усилия не для него, поэтому ему подойдут бодибилдинг и поднятие тяжестей, помогающие развить мышцы, а также бассейн – для стройности и гибкости тела. Но важный момент – спортивный клуб должен находиться недалеко от дома.

Близнецы. Коммуникабельные и активные представители этого зодиакального созвездия не боятся работать до седьмого пота, главное, чтобы поскорее получить результат. Поэтому им, как никому другому, подойдет табата, позволяющая переходить от одного упражнения к другом в течение короткого времени, чтобы не было времени заскучать.

Рак. Для них спорт – это не столько способ поддержать форму, сколько вариант расслабить тело и освободить душу от тяжестей быта. Все это они смогут получить во время занятий йогой. В конце занятий они будут готовы покорить весь мир.

Лев. Представителям этого знака не хватает терпения, чтобы целыми днями проводить в спортивном зале, но с другой стороны Лев не может и без движения. Только оно помогает ему держать свою физическую форму в норме, поэтому этому знаку подойдет сальса. Кубинская музыка, потрясающие ритмы помогут развить не только гибкость тела, но и поднять настроение.

Дева. Это супер рациональный знак Зодиака, поэтому при выборе физической активности он всегда выбирает что-то практичное, например, упражнения от болей в спине, появившихся на фоне сидячего образа жизни. Деве идеально подойдет пилатес, который укрепит тело, а также подарит ощущение счастья и эйфории.

Весы. Они не любят спорт. Для них он обязанность. Но при этом для Весов важно иметь безупречное тело. Поэтому идеальный вид спорта – это зумба, которая дает возможность повеселиться и пообщаться, а также придать телу прекрасные рельефы.

Скорпион. Интенсивность и страсть – это их основные качества, поэтому в спорте он выбирает самые тяжелые тренировки, после которых можно почувствовать настоящую усталость. Например, им придется по вкусу длительные велотренировки, особенно на свежем воздухе, или же экстремальные виды спорта, связанные с риском.

Стрелец. Любит исследовать мир и совершать длительные прогулки на чистом воздухе, закрытые залы – не для него. Поэтому Стрельцам рекомендуется бег трусцой в парке, чтобы соприкоснуться с природой и при этом укрепить мышцы и похудеть.

Козерог. Кажется, этому знаку спорт неинтересен, ведь для него так важно спокойствие и умиротворение. Но на самом деле это не так. Идеальная тренировка для этого знака – это скалолазание, которое позволит почувствовать себя сильным и уверенным в себе.

Водолей. Оригинальность и закрытость в жизни помогает им раскрыться в спорте. Им придется по душе цирковое обучение, велотренировки и другие подвижные виды спорта. Во время занятий они сосредоточены, настойчивы и уперты – они не страшатся усталости.

Рыбы. Они обожают плавать, поэтому предпочитают занятия в бассейне. Тут они снимают стресс, чувствуют себя прекрасно как физически, так и морально. Вода помогает им расслабиться и найти пути решения всех проблем.

Прежде чем изнурять себя разными упражнениями, стоит прислушаться к советам астрологов, именно они подскажут, какая идеальная тренировка для каждого знака зодиака, которая поддержит в тонусе тело и порадует душу.