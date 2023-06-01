10 удивительных фактов, которых вы не знаете о еде

Если задуматься, то машина времени находится на каждой кухне, ведь все запахи имеют свойство переносить нас через годы и расстояния. Например, приготовил вареники с картошкой и тут же оказался на кухне бабушки, которая постоянно лепила их для вас. Или пришёл в гости, где угостили вкуснейшей творожной запеканкой, и очутился в детском садике. Но не только волшебством обладает еда, существуют и другие удивительные факты о ней, которых многие не знают.

Топ-10 ошеломляющих фактов о еде

Банан. Мало кто знает, что банановое дерево - вовсе не дерево, потому что его корень не содержит древесной ткани, присущей всем деревьям. Побеги бананов растут около года, а после появления плодов просто отмирают. Но и это ещё не всё. Практически любые бананы, которые мы привыкли видеть у себя на столе – клоны бананов Кавендиш. Этот сорт не имеет косточек, которые есть у оригинала, что и даёт возможность бананам сохранять свой товарный вид на более долгий срок. Косточковые плоды очень быстро портятся. Круасаны. Считается, что их изобрели французы, но это не так, потому что они произошли от австрийского kipferl и были завезены во Францию в первой половине 1800-х годов, когда австрийский артиллерийский офицер Август Занг основал в Париже Boulangerie Viennoise. Однако слово «круассан» — французское: оно означает «растущий» и получило своё название от формы полумесяца. Кетчуп. Малоизвестный факт, что всеми любимый кетчуп раньше считался лекарством. Именно таким его видел в 1835 году председатель медфакультета американского Университета Уиллоуби в Огайо. Он продавался в таблетках и использовался как действующее средство при диарее, расстройствах желудка и желтухе. К тому же, в Америке существовало мнение, что кетчуп может помочь избавиться от облысения и экземы на ногах, потому что в нём намного больше каротиноидного пигмента ликопин, чем в самих томатах. Арахис. Это не орехи, а бобовые. Странно, но факт: они принадлежат к тому же семейству бобовых (Leguminosae), что и горох, фасоль и чечевица. Крекеры. Почему в крекерах есть дырки? Чтобы избежать образования пузырей во время приготовления. Без них они могут не приготовиться должным образом: через отверстия выходит пар, и таким образом крекеры остаются плоскими, а не поднимаются, как бисквит. Отверстия также помогают сохранить крекеры хрустящими. Расположение и количество отверстий различаются. Если отверстия расположены слишком близко друг к другу, крекеры получаются более сухими и жёсткими, потому что они теряют много пара; слишком далеко друг от друга - на поверхности крекера будут образовываться маленькие пузырьки. Шоколад. Считаете ли вы, что шоколад даёт вам энергию? Есть причина: шоколад — это вещество, которое содержит больше всего в природе теобромина - стимулятора, похожего на кофеин. Как и кофеин, теобромин может помочь вам быть более внимательным и бодрым. Поскольку и кофеин, и теобромин действуют как стимуляторы центральной нервной системы, одновременное употребление кофе и шоколада может усиливать их действие. Но не стоит забывать и о побочных эффектах – беспокойство и возбуждение. Лосось. Обратите внимание на то, что лосось, выращенный на ферме, в отличие от своего дикого собрата, имеет белый цвет. Причина такого различия в том, что в природе лосось питается большим количеством креветок, поэтому его цвет красновато-оранжевый. В промышленности его кормят совсем по-другому, поэтому для обеспечения яркого цвета производители применяют разные красители. Мёд. Все мы знаем, что любой продукт имеет срок годности. Но только не мёд. Если его правильно хранить, то этот полезнейший природный десерт не пропадёт и через столетия и даже тысячелетия. Но опять же, он должен быть настоящим и храниться в правильных условиях. Мясо. Не рекомендуется перед приготовлением мяса его мыть, потому что оно набухает от воды, что мешает в приготовлении вкуснейшей корочки на гриле. Лишь для бульона его можно помыть. Именно поэтому лучше покупать чистое мясо. Куриное же мясо вовсе не стоит мыть, потому что в это время на метр вокруг разлетаются брызги, которые содержат опасные микроорганизмы. Мармелад. Кто не любит это вкуснейшее лакомство? Однако мало кто владеет такой интересной информацией, что при его производстве используется карнаубский воск, который также добавляется в средства для полировки машин. Но не стоит тут же отказываться от мармелада. Процент использованного воска в нём всего 2%, а в автомобильных полиролях – около 30.

Как видите, удивительные факты о наших привычных продуктах настолько интересны, что обычная еда превращается в некое волшебство, которое хочется познать и узнать.