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10 удивительных фактов, которых вы не знаете о еде
Если задуматься, то машина времени находится на каждой кухне, ведь все запахи имеют свойство переносить нас через годы и расстояния. Например, приготовил вареники с картошкой и тут же оказался на кухне бабушки, которая постоянно лепила их для вас. Или пришёл в гости, где угостили вкуснейшей творожной запеканкой, и очутился в детском садике. Но не только волшебством обладает еда, существуют и другие удивительные факты о ней, которых многие не знают.
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Топ-10 ошеломляющих фактов о еде
- Банан. Мало кто знает, что банановое дерево - вовсе не дерево, потому что его корень не содержит древесной ткани, присущей всем деревьям. Побеги бананов растут около года, а после появления плодов просто отмирают. Но и это ещё не всё. Практически любые бананы, которые мы привыкли видеть у себя на столе – клоны бананов Кавендиш. Этот сорт не имеет косточек, которые есть у оригинала, что и даёт возможность бананам сохранять свой товарный вид на более долгий срок. Косточковые плоды очень быстро портятся.
- Круасаны. Считается, что их изобрели французы, но это не так, потому что они произошли от австрийского kipferl и были завезены во Францию в первой половине 1800-х годов, когда австрийский артиллерийский офицер Август Занг основал в Париже Boulangerie Viennoise. Однако слово «круассан» — французское: оно означает «растущий» и получило своё название от формы полумесяца.
- Кетчуп. Малоизвестный факт, что всеми любимый кетчуп раньше считался лекарством. Именно таким его видел в 1835 году председатель медфакультета американского Университета Уиллоуби в Огайо. Он продавался в таблетках и использовался как действующее средство при диарее, расстройствах желудка и желтухе. К тому же, в Америке существовало мнение, что кетчуп может помочь избавиться от облысения и экземы на ногах, потому что в нём намного больше каротиноидного пигмента ликопин, чем в самих томатах.
- Арахис. Это не орехи, а бобовые. Странно, но факт: они принадлежат к тому же семейству бобовых (Leguminosae), что и горох, фасоль и чечевица.
- Крекеры. Почему в крекерах есть дырки? Чтобы избежать образования пузырей во время приготовления. Без них они могут не приготовиться должным образом: через отверстия выходит пар, и таким образом крекеры остаются плоскими, а не поднимаются, как бисквит. Отверстия также помогают сохранить крекеры хрустящими. Расположение и количество отверстий различаются. Если отверстия расположены слишком близко друг к другу, крекеры получаются более сухими и жёсткими, потому что они теряют много пара; слишком далеко друг от друга - на поверхности крекера будут образовываться маленькие пузырьки.
- Шоколад. Считаете ли вы, что шоколад даёт вам энергию? Есть причина: шоколад — это вещество, которое содержит больше всего в природе теобромина - стимулятора, похожего на кофеин. Как и кофеин, теобромин может помочь вам быть более внимательным и бодрым. Поскольку и кофеин, и теобромин действуют как стимуляторы центральной нервной системы, одновременное употребление кофе и шоколада может усиливать их действие. Но не стоит забывать и о побочных эффектах – беспокойство и возбуждение.
- Лосось. Обратите внимание на то, что лосось, выращенный на ферме, в отличие от своего дикого собрата, имеет белый цвет. Причина такого различия в том, что в природе лосось питается большим количеством креветок, поэтому его цвет красновато-оранжевый. В промышленности его кормят совсем по-другому, поэтому для обеспечения яркого цвета производители применяют разные красители.
- Мёд. Все мы знаем, что любой продукт имеет срок годности. Но только не мёд. Если его правильно хранить, то этот полезнейший природный десерт не пропадёт и через столетия и даже тысячелетия. Но опять же, он должен быть настоящим и храниться в правильных условиях.
- Мясо. Не рекомендуется перед приготовлением мяса его мыть, потому что оно набухает от воды, что мешает в приготовлении вкуснейшей корочки на гриле. Лишь для бульона его можно помыть. Именно поэтому лучше покупать чистое мясо. Куриное же мясо вовсе не стоит мыть, потому что в это время на метр вокруг разлетаются брызги, которые содержат опасные микроорганизмы.
- Мармелад. Кто не любит это вкуснейшее лакомство? Однако мало кто владеет такой интересной информацией, что при его производстве используется карнаубский воск, который также добавляется в средства для полировки машин. Но не стоит тут же отказываться от мармелада. Процент использованного воска в нём всего 2%, а в автомобильных полиролях – около 30.
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Как видите, удивительные факты о наших привычных продуктах настолько интересны, что обычная еда превращается в некое волшебство, которое хочется познать и узнать.
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