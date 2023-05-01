11 вещей, которых вы не знаете о пицце

Известные факты, что пицца может готовиться из любых продуктов, поэтому и не стоит удивляться, что для её приготовления богатые люди могут использовать довольно дорогостоящие ингредиенты. Например, пицца LOUIS XIII содержит в себе сыр, приготовленный из молока чёрного буйвола редчайшей породы, норвежского омара, разных видов икры осетра, а также соуса с добавлением элитных спиртных напитков. В качестве приправы взяли розовую соль из реки Мурей, находящейся в Австралии. Но наверняка вы не знаете, что это не самая дорогая пицца. Как оказалось, «Пицца Рояль 007» намного дороже её, так как состоит из лобстеров, икры, оленины и шотландской сёмги. Её заказал для своей супруги один из владельцев римского ресторана, она обошлась для него в весьма круглую сумму. Хотите узнать другие вещи о пицце, тогда читайте дальше.

11 фактов о пицце

Сначала пиццей называли приплюснутый хлеб, покрытый сырным соусом, который бедняки применяли в качестве тарелки, куда можно положить остатки еды. Получалось очень сытно и вкусно. В привычном для современного человека виде пицца появилась лишь в 17 веке в городе Неаполе и состояла она из оливкового масла, сыра, анчоусов, чеснока и помидоров, но она не имела названия. Первой официально названной пиццей стала «Пицца Маргарита», которую в июне 1889 года приготовили владельцы пиццерии «Бранди» в честь королевы Маргариты – супруги короля Умберто I. Она была трёхцветной, как флаг Италии, и состояла из помидоров, базилика и моцареллы. Оказывается, первое блюдо, за которое расплатились биткойнами, была пицца. И сделал это программист из Америки – Ласло Ханьез в 2009 году, заплатив 10 000 единиц криптовалюты, что на сегодняшний день составляет более 3 миллионов евро. Любители пиццы могут наслаждаться её запахом, ежедневно используя духи бренда Деметр, которые имеют в своём аромате ноты томатов и итальянских пряностей. Известный факт, что американцы обожают пиццу, но многие считают, что они её открыли для себя намного позднее, чем итальянцы. Но на самом деле, это не так. Первая пицца была сделана в Нью-Йорке в 1905 году, то есть буквально через 16 лет после итальянцев, иммигрантом Дженнаро Ломбарди, приготовившим «Маргариту». Сегодня же самая популярная разновидность пиццы в США считается «пеперрони», с пикантной салями. Пиццу даже доставляли в космос. В 2001 году пиццерией Pizza Hut был потрачен 1 миллион долларов для доставки ее на МКС. Астронавты были довольны лакомством, а Pizza Hut прославилась на весь мир. Но так как постоянно доставлять пиццу в космос очень дорого, то решили найти выход из этой ситуации. Компания Anjan Contractor, г. Остин, штат Техас, получила заказ от NASA и транш на $ 125 000 на создание прототипа 3D-принтера, который будет делать пиццу, смешивая муку, воду и другие ингредиенты. Как только этот аппарат будет сделан, астронавты смогут наслаждаться пиццей прямо на борту космического корабля. Никогда не задавались вопросом, как разделить пиццу, чтобы никого не обидеть? Кажется, это совсем просто – найти её центр и поделить её на одинаковые куски. Но на самом деле, это сложно и без математических расчётов не обойтись. Именно поэтому математики и разработали научный метод, как правильно разделить пиццу между всеми. Существует музей пиццы в Филадельфии, создатель которого Брайан Дуйер. Здесь можно не только вкусно поесть, но и полюбоваться 500 экспонатами, посвящёнными пицце – игрушки, журналы, книги, газеты, комиксы, видео и аудиозаписи, а также элементы одежды и постельное бельё, картины, обои и многое другое. На техническом симпозиуме, посвящённом пицце, в 2013 году было рассказано о новейшем приготовлении пиццы «Лайт», которую разработали нутрициологи. В ней содержится на 30% меньше калорий, чем в обычной, так как для её приготовления используют смесь муки злаковых и бобовых, тесто из которой очень лёгкое и некалорийное. Правда, любители неаполитанской пиццы явно не оценят такое новшество, потому что вкус всё-таки у неё другой. За какое время вы съедаете 30-сантиметровую пиццу? Не знаете. А канадец Питер Червински это делает буквально за 41 секунду и побил мировой рекорд по скорости поедания пиццы. Сможете перегнать его?

Теперь, сидя с друзьями в пиццерии, вы всегда сможете похвастаться тем, какие факты вы знаете о пицце. Наверняка им будет интересно узнать о своём любимом блюде столько нового.