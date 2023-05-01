11 вещей, которых вы не знаете о пицце
Известные факты, что пицца может готовиться из любых продуктов, поэтому и не стоит удивляться, что для её приготовления богатые люди могут использовать довольно дорогостоящие ингредиенты. Например, пицца LOUIS XIII содержит в себе сыр, приготовленный из молока чёрного буйвола редчайшей породы, норвежского омара, разных видов икры осетра, а также соуса с добавлением элитных спиртных напитков. В качестве приправы взяли розовую соль из реки Мурей, находящейся в Австралии. Но наверняка вы не знаете, что это не самая дорогая пицца. Как оказалось, «Пицца Рояль 007» намного дороже её, так как состоит из лобстеров, икры, оленины и шотландской сёмги. Её заказал для своей супруги один из владельцев римского ресторана, она обошлась для него в весьма круглую сумму. Хотите узнать другие вещи о пицце, тогда читайте дальше.
11 фактов о пицце
- Сначала пиццей называли приплюснутый хлеб, покрытый сырным соусом, который бедняки применяли в качестве тарелки, куда можно положить остатки еды. Получалось очень сытно и вкусно.
- В привычном для современного человека виде пицца появилась лишь в 17 веке в городе Неаполе и состояла она из оливкового масла, сыра, анчоусов, чеснока и помидоров, но она не имела названия. Первой официально названной пиццей стала «Пицца Маргарита», которую в июне 1889 года приготовили владельцы пиццерии «Бранди» в честь королевы Маргариты – супруги короля Умберто I. Она была трёхцветной, как флаг Италии, и состояла из помидоров, базилика и моцареллы.
- Оказывается, первое блюдо, за которое расплатились биткойнами, была пицца. И сделал это программист из Америки – Ласло Ханьез в 2009 году, заплатив 10 000 единиц криптовалюты, что на сегодняшний день составляет более 3 миллионов евро.
- Любители пиццы могут наслаждаться её запахом, ежедневно используя духи бренда Деметр, которые имеют в своём аромате ноты томатов и итальянских пряностей.
- Известный факт, что американцы обожают пиццу, но многие считают, что они её открыли для себя намного позднее, чем итальянцы. Но на самом деле, это не так. Первая пицца была сделана в Нью-Йорке в 1905 году, то есть буквально через 16 лет после итальянцев, иммигрантом Дженнаро Ломбарди, приготовившим «Маргариту». Сегодня же самая популярная разновидность пиццы в США считается «пеперрони», с пикантной салями.
- Пиццу даже доставляли в космос. В 2001 году пиццерией Pizza Hut был потрачен 1 миллион долларов для доставки ее на МКС. Астронавты были довольны лакомством, а Pizza Hut прославилась на весь мир.
- Но так как постоянно доставлять пиццу в космос очень дорого, то решили найти выход из этой ситуации. Компания Anjan Contractor, г. Остин, штат Техас, получила заказ от NASA и транш на $ 125 000 на создание прототипа 3D-принтера, который будет делать пиццу, смешивая муку, воду и другие ингредиенты. Как только этот аппарат будет сделан, астронавты смогут наслаждаться пиццей прямо на борту космического корабля.
- Никогда не задавались вопросом, как разделить пиццу, чтобы никого не обидеть? Кажется, это совсем просто – найти её центр и поделить её на одинаковые куски. Но на самом деле, это сложно и без математических расчётов не обойтись. Именно поэтому математики и разработали научный метод, как правильно разделить пиццу между всеми.
- Существует музей пиццы в Филадельфии, создатель которого Брайан Дуйер. Здесь можно не только вкусно поесть, но и полюбоваться 500 экспонатами, посвящёнными пицце – игрушки, журналы, книги, газеты, комиксы, видео и аудиозаписи, а также элементы одежды и постельное бельё, картины, обои и многое другое.
- На техническом симпозиуме, посвящённом пицце, в 2013 году было рассказано о новейшем приготовлении пиццы «Лайт», которую разработали нутрициологи. В ней содержится на 30% меньше калорий, чем в обычной, так как для её приготовления используют смесь муки злаковых и бобовых, тесто из которой очень лёгкое и некалорийное. Правда, любители неаполитанской пиццы явно не оценят такое новшество, потому что вкус всё-таки у неё другой.
- За какое время вы съедаете 30-сантиметровую пиццу? Не знаете. А канадец Питер Червински это делает буквально за 41 секунду и побил мировой рекорд по скорости поедания пиццы. Сможете перегнать его?
Теперь, сидя с друзьями в пиццерии, вы всегда сможете похвастаться тем, какие факты вы знаете о пицце. Наверняка им будет интересно узнать о своём любимом блюде столько нового.
|Прогнозы на день
|Нумерология, прогноз на сегодня
|Прогнозы на месяц
|Таро прогноз на месяц
|Нумерология, прогноз на месяц
|Гороскоп стрижек и причёсок на месяц
|Лунный календарь покупок на месяц
|Прогнозы на год
|Гороскопы 2023
|Нумерология, прогноз на 2023 год
|Актуально
|Выпускной 2023
|Причёски на выпускной
|Макияж на выпускной
» Целлюлит