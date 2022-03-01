20 хитростей, как быть сытым на диете

Как быть сытым на диете? Довольно часто у тех, кто сидит на диете, предусматривающей ограниченное количество калорий в день, возникает буквально сразу же после приёма пищи чувство голода. И может так случиться, что искушение пожевать вредную еду победит желание сбросить лишний вес. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, существуют некоторые хитрости, придуманные диетологами. Вот как быть сытым, сидя на диете.

20 способов, как быть сытым, сидя на диете

Пейте много воды. Она наполняет желудок, выводит токсины и обладает очищающей функцией. Пить нужно не менее 6-8 стаканов в день. Это намного улучшит пищеварение. Начните с яблока. Оно богато на воду с низким содержанием калорий. К тому же, яблоко способствует уменьшению поглощения калорий, которые будут после него попадать в организм. Поэтому так полезно есть его непосредственно перед приёмом пищи для снижения аппетита. Ешьте сухофрукты на обед. В них множество полезных веществ. И даже то, что они очень калорийны, не делает их опасными для худеющих, так как для насыщения хватает буквально горсти сухофруктов. Можно к ним добавить грецкие орехи и миндаль. Употребляйте сырые овощи. Жевание пищи немедленно притупит чувство голода. Поэтому так полезно есть морковь, сельдерей, фенхель, которые нужно очень долго пережёвывать. Пейте два-три травяных чая в день. Травяные чаи, особенно в зимний период, - прекрасный способ обмануть чувство голода. Они сразу же заставят вас чувствовать себя сытыми, поэтому возьмите за привычку потреблять ежедневно, по крайней мере, две-три порции травяного чая. Начните есть продукты, богатые на клетчатку. Волокна быстро разбухают в желудке, давая ему сигнал о сытости. Поэтому нужно как можно больше есть овощей и фруктов. Используйте маленькие тарелки. Полупустая тарелка заставляет думать о голоде. Поэтому так важно есть из маленьких тарелок, но зато полных и обильных на еду. Прогуляйтесь после еды. Прекрасный способ переключиться от работы за компьютером или бумажной волокиты, которые часто являются причиной желания что-то перекусить. Прогулка же отвлекает внимание от еды, по крайней мере, на какое-то время. Заготавливайте заранее овощи и фрукты. Наличие порции сырых фруктов и овощей, доступных для употребления в пищу, является идеальным способом облегчить их потребление; знание того, что они у вас есть наготове, и вам не нужно мыть, чистить и резать их, безусловно, делает их более привлекательными для перекуса. Пейте перед каждым приёмом пищи. Как уже было сказано выше, жидкости с нулевой калорийностью - лучший способ временно заполнить желудок и подавить чувство голода. Выпивая большой стакан воды перед завтраком, обедом и ужином, вы почувствуете себя не таким голодным, а значит, и съедите меньше. Ешьте перед каждым приёмом пищи салат. Многие воспринимают салат, как гарнир, но лучше начать не с первых или вторых блюд, а именно с него. Тогда чувство сытости придёт намного быстрее и сохранится как можно дольше. Нарезайте продукты небольшими кусочками. Ешьте медленно, тщательно нарезав перед этим каждый продукт - это поможет вам больше сосредоточиться на том, что вы делаете. Если вы съедите много маленьких кусочков, вы почувствуете себя более сытым. Начните с белка. Белки, особенно нежирные, являются одним из наиболее рекомендуемых продуктов во время диет для похудения. Поменяйте первое и второе и съешьте свою дневную порцию белка в первую очередь, что насытит вас и позволит есть меньше углеводов. Ежедневно ешьте семена чиа. Они помогут надолго сохранить чувство сытости, так как богаты незаменимыми жирными кислотами, антиоксидантами и белками. Их можно добавлять в салаты, йогурты, смузи. Ешьте продукты, богатые на воду. Благодаря им вы не только будете чувствовать себя сытыми, но избавитесь от лишней жидкости и токсинов. Ешьте дыни, арбузы, огурцы, сельдерей и морковь. Предпочитайте горячую пищу холодной. Когда вы едите что-то горячее, нужно делать это медленно, иначе вы обожжётесь; если вы потребляете что-то холодное, вы можете сделать это быстрее. Вот почему медленная еда даёт вашему мозгу время услышать сигнал сытости. Применяйте специи. Экспериментируйте, смешивайте и получайте удовольствие на кухне. Создание новых лёгких блюд станет приятным времяпрепровождением. Сделайте так, чтобы фрукты всегда были под рукой. Пусть у вас на виду будет красивая корзина с аппетитными фруктами. Несколько исследований показали, что их доступность может побудить вас выбирать вместо нездоровой и калорийной закуски фрукты. Знакомы ли вам суперфуды? Это продукты с исключительной питательной ценностью: они содержат много витаминов, минералов, антиоксидантов и других полезных веществ для нашего организма. Кроме того, они очень питательны, поэтому давайте привыкнем включать их в свой рацион. Ешьте недоминантной рукой. Ещё один простой способ почувствовать себя сытым после каждого приёма пищи - это есть неведущей рукой. Прекращение нашего привычного поведения замедлит вас и поможет вашему мозгу и желудку лучше обрабатывать то, что вы едите.

Вот несколько хитростей, как быть сытым даже на диете. Воспользуйтесь ими, и вам никогда не придётся бороться с чувством голода.