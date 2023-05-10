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16 здоровых продуктов, которые нужно есть, чтобы похудеть

Если вы хотите похудеть, то ни в коем случае нельзя для этого сокращать количество калорий, потому что это может привести к большим проблемам со здоровьем. Как показали исследования, диета, содержащая менее 1000 калорий в сутки, не может обеспечить сбалансированное питание, в котором нуждается ваш организм, что приводит к дефициту витаминов и минералов, а это чревато развитием серьёзных заболеваний. К тому же, потребление гораздо меньшего количества калорий, чем вам нужно, заставляет тело расщеплять собственные мышцы и ткани органов для получения топлива. Чем меньше у вас мышечной массы, тем медленнее скорость метаболизма, что не идеально для похудения. Поэтому важно построить правильный режим питания. И помогут в этом продукты для похудения, которые способствуют снижению веса и улучшают общее состояние здоровья.

 

16 здоровых продуктов, которые нужно есть, чтобы похудеть

 

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Топ 16 полезных продуктов для похудения

  1. Нежирный белок. Курица, говядина нежирных сортов травяного откорма и другие источники постного белка помогут сохранить ощущение сытости и уменьшат желание много есть, тем самым стабилизируя уровень сахара в крови. Бобовые, фасоль и чечевица богаты клетчаткой, что также придаёт чувство сытости и наполняет организм нежирными белками.
  2. Яйца. В них содержатся практически все витамины, кроме витамина С, а также фосфор, калий и кальций и другие важные минералы. Кроме того, что они являются полноценным источником белка, яйца можно готовить разными способами, что поможет разнообразить свой рацион различными блюдами.
  3. Овощи. Крестоцветные – брокколи, брюссельская или цветная капуста – источник клетчатки и витаминов, что благоприятно влияет на пищеварение. Тёмно-зелёные листовые – являются кладезем белка, витаминов и минералов, а также клетчатки. Сельдерей, хикама и другие хрустящие овощи – прекрасный вариант для низкокалорийных перекусов.
  4. Авокадо. Его плоды богаты клетчаткой и полезными жирами, поэтому они считаются идеальной пищей для снижения чувства голода. Только нужно помнить, что авокадо содержит в себе много калорий, поэтому желательно не переедать.
  5. Яблоки. Они богаты клетчаткой и антиоксидантами. Плод также обладает противовоспалительными свойствами и содержит фитохимические вещества и витамин С.
  6. Ягоды. В них содержится много клетчатки, витамин С и антиоксиданты, что идеально для поддержания здоровья в организме.
  7. Орехи и семена. Они очень полезны для здоровья. Орехи являются хорошим источником клетчатки, белка и полезного жира, а также помогают уменьшить чувство голода. Между тем, семена являются отличным источником минералов и полезных жиров. Следите за порциями, потому что они калорийны. Не переедайте.
  8. Лосось. Он богат белком и омега-3 жирными кислотами, которые могут помочь людям с избыточным весом или ожирением чувствовать себя более сытыми. В целом любая рыба поможет вам чувствовать себя сытыми дольше, чем другие белки, такие как яйца и говядина.
  9. Креветки. Они усиливают чувство сытости. Употребление их снижает аппетит, стимулируя выработку холецистокинина или CCK, гормона, который сигнализирует вашему желудку, что вы сыты. Кроме того, креветки и другие моллюски содержат цинк и селен, два важных минерала для иммунитета и повышения энергии.
  10. Фасоль люпини. Они богаты пребиотическими волокнами, питающими полезные бактерии в кишечнике. Когда ваши кишечные бактерии хорошо питаются, количество и тип присутствующих бактерий увеличивается. Богатый и разнообразный микробиом улучшает здоровье кишечника, что делает клетки более чувствительными к инсулину, помогая удалять жир, накопленный вокруг талии.
  11. Незрелые бананы. Они содержат один из самых богатых в мире источников устойчивого к пребиотикам крахмала, который делает клетки более чувствительными к инсулину, помогая предотвратить накопление жира на талии. В сочетании с белком (скажем, в смузи с протеиновым порошком и/или ореховым маслом) он может утолить голод на несколько часов.
  12. Сырой овёс. Он полон резистентного крахмала — типа крахмала, который сопротивляется пищеварению, — что сильно способствует снижению веса. В процессе пищеварения устойчивый крахмал высвобождает побочные продукты, которые могут сделать ваши клетки более чувствительными к инсулину, помогая уменьшить упрямый жир вокруг живота.
  13. Квашеная капуста. Она является пребиотическим и пробиотическим продуктом, а это означает, что добавляет полезные бактерии в желудочно-кишечный тракт и питает уже существующие полезные бактерии. Квашеная капуста также богата клетчаткой, которая помогает контролировать аппетит и регулировать уровень глюкозы в крови.
  14. Бобовые. Они положительно влияют на чувство сытости и здоровье кишечника. Благодаря высокому содержанию клетчатки вы дольше чувствуете себя сытым, что предотвращает переедание. Кроме того, в них содержатся в обилии питательные вещества, которые также питают кишечные бактерии.
  15. Семена чиа. Они могут помочь в контроле веса двумя способами. Во-первых, они богаты клетчаткой, которая поможет вам чувствовать себя сытым, предотвращая переедание. Во-вторых, они расширяются в воде, поэтому, если вы едите их в незамоченном виде, они растут в вашем желудке, занимая больше места и становясь естественным средством для подавления аппетита.
  16. Вода. Это, конечно, не еда, но она так же важна, когда речь идёт о здоровой потере веса. Все процессы в нашем организме нуждаются в воде для функционирования — обмен веществ является одним из этих процессов, поэтому не забывайте пить воду.

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Зная 16 здоровых продуктов, которые нужно есть, чтобы похудеть, вы сможете избавиться от чувства голода и наполнить свой организм витаминами, минералами и микроэлементами, необходимыми для сохранения здоровья.


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Автор: Татьяна Арнаутова
10 мая 2023
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