Это делает тебя толстой! 10 продуктов, которых лучше избегать, если ты хочешь похудеть

То, что мы едим, оказывает огромное влияние на наше здоровье и, следовательно, на вес. Диетологи назвали топ-10 «худших продуктов на Земле», которые делают нас толстыми. Они могут навредить организму, если их употреблять часто и много. Поэтому тем, кто следит за своим весом, нужно свести их употребление к минимуму или же вовсе отказаться от них.

10 продуктов, которых надо избегать худеющим

Продукты с добавлением сахара. Чрезмерное количество сахара в крови вызывает серьёзные заболевания. Продукты, богатые сахаром, высококалорийны, но при этом не дают чувства сытости. Следует соблюдать осторожность при покупке обезжиренных продуктов или продуктов с низким содержанием жира, потому что жир часто компенсируется добавлением большого количества сахара, который улучшает вкус. Мороженое. Кто не любит мороженое? Тем не менее, к сожалению, его любителям приходится смириться с мыслью о том, что в нём много калорий, плюс почти во все виды данного продукта добавлен сахар. Это не означает, что вы должны полностью исключить эту вкусную еду: можно время от времени съедать одно мороженое, но не более. Идеальный вариант — попробовать приготовить его дома, используя меньше сахара и больше полезных ингредиентов: свежие фрукты и цельный йогурт. Кроме того, приготовив его дома, можно будет его дозировать, оставив остатки в морозилке на другой раз. Кофе из бара. Кофеин помогает оставаться бодрым и активным в течение дня, к тому же ускоряет метаболизм и помогает сжигать жир, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Тем не менее, кофе, приготовленный в кафе, содержит другие ингредиенты, помимо простого кофеина, такие как взбитые сливки или шоколадная глазурь и различные добавки, повышающие уровень сахара. На самом деле, этот напиток содержит столько калорий, что может равняться полноценному приёму пищи: не лучший вариант для тех, кто легко набирает вес и хочет похудеть. Поэтому лучше кофе приготовить самостоятельно. Алкоголь и пиво. Хотя взаимосвязь между алкоголем и увеличением веса ещё не до конца изучена, но следует помнить, что в спиртных напитках большое количество калорий. Немного алкоголя, безусловно, не вредно, но немаловажно, какие напитки вы употребляете. Например, пиво может вызвать увеличение веса, особенно заметно оно будет на месте живота. Вино же поможет нормализовать работу сердечнососудистой системы, поэтому его даже рекомендуется выпивать по бокалу в день, но не более. Сладости. Пирожные и печенье считаются вредными продуктами, потому что в них много сахара и очищенной муки. Такие десерты также могут содержать искусственные гидрогенизированные жиры, которые способствуют возникновению некоторых заболеваний. Торты и печенье не утоляют аппетит, через короткое время после их употребления может возникнуть желание перекусить. Единственный десерт, разрешённый на диете, — горький шоколад, он может удовлетворить желание съесть что-то сладенькое во время диеты. Фруктовые магазинные соки. Большинство фруктовых соков, продаваемых в магазинах, содержат большое количество подсластителей или сахаров и, конечно же, на самом деле не являются фруктовыми соками. Эти соки, по сути, могут содержать то же количество калорий, что и газированные напитки, если не больше. В них нет клетчатки и витаминов, содержащихся в свежих фруктах. Таким образом, стакан магазинного апельсинового фруктового сока определённо не будет иметь такого же вкуса и питательных веществ, как настоящий апельсиновый сок, поэтому лучше готовить соки самостоятельно. Фитнес-батончики. Большая часть их содержит огромное количество добавленного сахара, рафинированной муки и вредного масла. В батончиках мало питательных веществ, но много калорий, до такой степени, что батончик среднего размера может содержать до 200-300 ккал. Часто используемые в качестве блокаторов голода, они на самом деле являются обманом, потому что они не являются настоящей здоровой закуской. Когда вы пытаетесь похудеть, лучше отдайте предпочтение фруктам или сухофруктам, орехам. Белый хлеб. Он изготавливается из рафинированной муки и часто содержит сахар, а также имеет высокий гликемический индекс. Следовательно, он может повысить уровень сахара в крови. Употребление всего двух ломтиков белого хлеба с такими характеристиками в день сопряжено с 40-процентным риском увеличения веса и ожирения, но, к счастью, есть много здоровых альтернатив обычному белому хлебу, которые содержат нужное количество углеводов - ржано-злаковый и цельнозерновой хлеб. Подслащенные напитки. Эти напитки делают вас толстыми, а также могут иметь катастрофические последствия для здоровья, если употреблять их в течение длительного времени. Мозг не идентифицирует их как обычную пищу, и это не даст чувства сытости: организм потребует от вас есть больше, чтобы компенсировать голод, и в итоге вы съедите много еды, а значит, и максимальное количество калорий. Сладкие напитки являются одними из первых продуктов, от которых нужно отказаться при попытке похудеть. Картофель фри, чипсы. Будь то жареный, запечённый, приготовленный на пару, в салатах картофель всегда хорош. Тем не менее, картофель фри, особенно если он упакован, является наименее здоровой пищей из всех, а также первой, от которой нужно отказаться, когда вы хотите перестать набирать вес. Исследования подтвердили, что картофельные чипсы, даже в виде одной порции, могут привести к колоссальному увеличению веса. Если хочется поесть картошки, то лучше её запечь – и вкусно, и полезно.

Теперь вы знаете 10 продуктов, которых лучше избегать, если хотите похудеть. Осталось взять волю в кулак и свести их употребление к минимуму. А также не забывать о замене их на более полезные блюда. Лишние кило быстро и надолго исчезнут!