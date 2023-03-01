6 правил, чтобы улучшить память и всегда иметь ясный ум у взрослого человека

Наверняка каждый сталкивался с тем, что не мог найти оставленные вчера на полке ключи от квартиры или же припомнить название просмотренного накануне фильма. Чтобы вспомнить, приходилось приложить немалые усилия. На самом деле, забывание – это обычный процесс человеческого организма для разгрузки нервной системы от ненужной информации и перенапряжения. Но если забывчивость стала нормой, то следует воспользоваться советами учёных и психологов, как улучшить память у взрослого человека, у которого данная проблема возникла на фоне стрессов, недосыпаний или вредных привычек, а не из-за медицинских показателей.

Эффективные способы улучшить память

Умственная стимуляция. Чем раньше и больше тренируется мозг, тем лучше будет память. Уже в тридцатилетнем возрасте нейроны умирают с непрекращающейся скоростью. Неизбежное самоуничтожение, которое под силу каждому остановить, если только задаться целью. Ключом к успеху является когнитивная тренировка, золотое правило которой — разнообразие. Интересное хобби, чтение, игра в карты, походы на выставки, в театр, прослушивание концертов. Культурная деятельность обогащает и интеллектуально стимулирует, особенно когда обучение интегрировано в опыт. Учёными доказано, что люди, которые ведут умственно активный образ жизни, имеют более низкий риск развития слабоумия. Социальная жизнь. Общение с друзьями, родными и коллегами благоприятно отражается на работе мозга. Но сегодня в большинстве своём люди ведут одинокий образ жизни, что представляет собой проблему общественного здравоохранения, способствующую возникновению алкоголизма, наркомании, депрессии, тревоги. И чем дольше человек остаётся в одиночестве, тем выше вероятность развития болезни Альцгеймера и снижения когнитивных функций. Ключом к счастливому существованию являются эмоциональные отношения. Именно простая дружеская беседа увеличивает способность мозга к решению сложных интеллектуальных задач. Поэтому так важно выбраться из своей скорлупы и культивировать свои увлечения, вступив в группу или клуб по интересам. Волонтёрство - тоже отличный вариант, потому что люди должны чувствовать себя полезными и ценными. Правильное питание. Нужно есть как можно больше фруктов, овощей, бобовых, злаков, рыбы, оливкового масла первого отжима и орехов – грецких и миндаля, которые способствуют уменьшению нейровоспаления. Согласно исследованиям, у взрослых, придерживающихся такой диеты, сохранялся ясный ум и идеальная память до глубокой старости. Те же, кто употреблял в большом количестве жиры, жаловались на снижение концентрации внимания и более низкую скорость поиска информации и эпизодической памяти в сравнении с первой группой людей, сидящих на диете «разума». Движение. Физическая активность помогает нашим кровеносным сосудам меньше уставать и становиться менее жёсткими, что приводит к уменьшению цереброваскулярных заболеваний и улучшению когнитивных функций. К тому же, упражнения должны сделать клетки более чувствительными к инсулину и помочь контролировать уровень сахара в крови. Чтобы приступить к любому делу и привести мысли в порядок, достаточно нескольких небольших физических нагрузок в течение дня, например, походить пешком или покататься на велосипеде, подняться по ступенькам, а не на лифте. Ходьба, бег, плавание, игра в теннис, танцы, катание на лыжах являются столпами двигательной программы, направленной на улучшение здоровья мозга. Благодаря им снижается риск диабета и сердечнососудистых заболеваний. Стресс. Небольшие дозы стресса имеют положительное значение, так как повышают концентрацию внимания и позволяют добиться лучших результатов. Но если пики напряжения не проходят, а стресс становится хроническим, можно заболеть. Когда проблемы следуют одна за другой без перерыва, состояние тревоги становится постоянным, и организм реагирует на это, как если бы он готовился к неминуемой опасности, с выделением адреналина и норадреналина, которые остаются в крови. Наличие этих гормонов в долгосрочной перспективе повреждает мозг, иммунную, сердечнососудистую и костную системы. Поэтому нужно обязательно найти время для себя – отвлекаться от компьютера, делая небольшие перерывы в течение дня, а также заняться йогой и другими расслабляющими практиками, снимающими стресс, больше находиться на свежем воздухе. Сон. Чтобы держать свой ум в форме, нужно спать 7-8 часов ночью качественным сном. Необходимо составить режим и ежедневно ложиться в одно и то же время, соблюдая такое правило, что за час до сна избегать взаимодействия с гаджетами. Если же пренебрегать данной рекомендацией, то можно оказаться в довольно неприятной ситуации. Нехватка сна негативно сказывается на концентрации, что приводит к авариям на дорогах, невнимательности в работе с финансами, а также это связано с общим упадком сил.

Активная работа мозга – залог здоровой и успешной жизни, поэтому так важно знать, как улучшить память у взрослого человека с помощью питания, спорта и отдыха. Именно они помогут надолго сохранить молодость ума и жизненную энергию.