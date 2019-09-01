5 здоровых продуктов, которые помогут избежать переедания

При нестерпимом желании поесть человек обычно утоляет чувство голода нездоровой пищей, которая и становится причиной появления избыточного веса. Однако есть такие вкусные продукты, которые помогают, во-первых, контролировать чувство голода, а во-вторых, они очень полезные, благоприятно влияют на обмен веществ и тем самым способствуют сжиганию калорий.

Здоровые продукты, которые помогут избежать переедания

Банан. В прошлом считалось, что он способствует увеличению веса, но диетологи его «оправдали» - его природные сахара, волокна и антиоксиданты помогают контролировать чувство голода и терять вес без ущерба для здоровья. Желательно съедать по небольшому кусочку банана, каждый раз почувствовав сосание под ложечкой. Его можно добавлять в салаты, коктейли в качестве перекуса. Авокадо. Его высокая концентрация волокон, а также мононенасыщенные кислоты, минералы, входящие в его состав, помогают уменьшить выработку гормонов голода и увеличить чувство сытости. Авокадо – фантастическая еда, которая приносит пользу для пищеварительного тракта и сердечно-сосудистой системы. Нужно употреблять как минимум три авокадо в неделю и добавлять его в смузи и супы. Семена чиа. Они не только способствуют похудению, но и обладают противовоспалительными свойствами. В их состав входят пищевые волокна и антиоксиданты, помогающие уменьшить беспокойство, которое часто вызывает приступ обжорства. Столовую ложку семян чиа нужно добавить в стакан кефира или натуральный коктейль, а также можно использовать в качестве ингредиента в салатах. Папайя. Она - идеальный продукт для похудения, так как в её состав входят ферменты, антиоксиданты и пищевые волокна, улучшающие обмен веществ, тем самым способствуя похудению. Желательно съедать по кусочку папайи при первом желании поесть. Её можно добавлять в смузи или соки. Овёс. Он король зерновых - является одним из лучших продуктов для уменьшения чувства голода. Содержит пищевые волокна, является отличным натуральным средством для подавления аппетита, а также помогает контролировать уровень холестерина и триглицеридов. Также он способствует выработке «грелина» - гормона, который сообщает мозгу, что организм сыт. Овёс можно добавлять во фруктовые соки, смузи, заливать его коровьим, кокосовым или миндальным молоком, употребляя на завтрак.

Итак, с этими продуктами вы всегда будете сыты и здоровы, ведь они ещё и помогают работе желудочно-кишечного тракта!