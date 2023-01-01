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13 продуктов, вызывающих рак. Откажитесь от них уже сегодня!
Употребление нездоровой пищи – главный фактор риска появления рака. Скорее всего, об этом знают все, но мало кому известно, что существуют продукты, которые считаются полезными, но которые являются замаскированными канцерогенами. Именно о них и пойдёт речь далее.
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13 продуктов, которые вызывают рак
- Кола и пепси. В них очень много сахара – любимого продукта раковых заболеваний. К тому же, в них есть карамельный краситель, содержащий в себе канцерогенный химикат. Лучше вместо этих напитков выпить газированную воду, не имеющую карамельный цвет.
- Жареное красное мясо. Стейк – очень вкусное блюдо, но вот высокая температура для его приготовления может стать причиной появления в стейке канцерогенных углеводов. Да и в целом жареное красное мясо приводит к риску появления рака. Поэтому лучше красное мясо есть редко и не в жареном виде.
- Попкорн из микроволновки. Любимое блюдо, как детей, так и взрослых, которые не задумываются о его вредности. Во-первых, многие производители используют для данного продукта масляный ароматизатор, который, попадая в микроволновку, выделяет токсин – диацетил. Во-вторых, в этом попкорне есть перфтороктановая кислота, выстилающая пакеты с ним. Ну, а в-третьих, производители обычно не сообщают о том, что их зёрна - ГМО. Поэтому и рекомендуется отказаться от попкорна для микроволновок в пользу органических зёрен, приготовленных в духовом шкафу.
- Консервированные помидоры. В целом, все консервы опасны, потому что банки покрывают специальными веществами, разрушающими гормоны. Но консервированные помидоры и вовсе - взрывоопасная бомба, так как кислотность томатов способствует проникновению этих химических веществ в пищу. По этой причине рекомендуется есть свежие или же замороженные помидоры.
- Выращенный лосось. Рыба, выращенная на ферме, кормится неестественной пищей, в которой в обилии разных химикатов, антибиотиков и пестицидов. А так как данный лосось намного толще своего дикого собрата, то в нём накапливается намного больше вредных веществ. Врачи рекомендуют заменить такой вид рыбы на развивающегося в естественной среде, ведь лосось содержит в себе очень много полезных белков. Если же нет возможности приобрести такую рыбу, то при употреблении фермерской надо добавлять очищенный рыбий жир.
- Искусственные подсластители. Все они изготавливаются химическим путём, поэтому их и нельзя назвать безопасными. Как показали некоторые исследования, такие подсластители провоцируют накопление токсина DKP, который вызывает опухоли головного мозга. В качестве подсластителя лучше выбирать стевию или пюре из яблок или бананов.
- Рафинированная белая мука. Муку первоначально доводят до белого состояния газообразным хлором, который является химически вредным продуктом. К тому же, белая мука – это углевод, который распадается на сахар – топливо для развития рака. Надо выбирать цельнозерновую муку, не прошедшую отбеливание. Она в разы полезнее рафинированной.
- Фрукты и овощи. Они очень полезны, но пестициды, распыляемые на них для уничтожения сорняков, например, такие как альтразин, вызывают рак. Поэтому надо покупать органические продукты, которые рекомендуется тщательнейшим образом мыть перед употреблением.
- Колбасы, хот-доги, мясо в упаковках. Всё это мясо обрабатывается огромным количеством соли, а также такими химическими веществами, как нитраты и нитриты, которые являются очень опасными. Эти добавки нужны для того, чтобы еда была аппетитнее на вид и хранилась как можно дольше, но мало кто думает об их вредности. Поэтому каждый должен сам позаботиться о себе и найти альтернативу обработанному мясу – начать есть свежее органическое.
- Картофельные чипсы. Их обжаривают в транс-жирах и в них много соли, а некоторые виды чипсов к тому же содержат искусственные красители и консерванты. Лучше вместо этого вредного блюда съесть банановые чипсы или же крендели, воздушный попкорн.
- Алкоголь. Как показали исследования, те, кто любит пропустить стаканчик-другой спиртного напитка, могут столкнуться с раком головы, шеи, печени, толстой кишки, пищевода и молочных желез. Поэтому любителям выпить рекомендуется пить не более трёх-четырёх порций за раз. За неделю женщинам позволительно выпивать по 7 порций, а мужчинам – 14.
- Рафинированный сахар. Главный преступник в этой области – это кукурузный сироп, в котором содержится в огромных количествах фруктоза. Например, в половине литра колы или сладкой газировки можно найти 15 чайных ложек сиропа, который очень любит рак. Поэтому при покупке продуктов надо просматривать в них содержание сахара. Лучше конфеты заменить фруктами, а газировку – водой.
- Маргарин. Он производится из гидрогенизированных масел, а также в нём множество трансжиров, которые очень опасны, даже больше, чем насыщенные – в сливочном масле. Поэтому и рекомендуется заменять сливочное масло и маргарин оливковым, приправленным травами.
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Вывод из этого можно сделать один – нужно следить за составом продуктов, ведь в той же диетической еде очень много сахара, искусственных подсластителей, а также разных химических веществ. Надо есть свежие и цельные продукты, желательно приготовленные самостоятельно, только так можно не допустить развития раковых заболеваний.