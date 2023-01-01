13 продуктов, вызывающих рак. Откажитесь от них уже сегодня!

Употребление нездоровой пищи – главный фактор риска появления рака. Скорее всего, об этом знают все, но мало кому известно, что существуют продукты, которые считаются полезными, но которые являются замаскированными канцерогенами. Именно о них и пойдёт речь далее.

13 продуктов, которые вызывают рак

Кола и пепси. В них очень много сахара – любимого продукта раковых заболеваний. К тому же, в них есть карамельный краситель, содержащий в себе канцерогенный химикат. Лучше вместо этих напитков выпить газированную воду, не имеющую карамельный цвет. Жареное красное мясо. Стейк – очень вкусное блюдо, но вот высокая температура для его приготовления может стать причиной появления в стейке канцерогенных углеводов. Да и в целом жареное красное мясо приводит к риску появления рака. Поэтому лучше красное мясо есть редко и не в жареном виде. Попкорн из микроволновки. Любимое блюдо, как детей, так и взрослых, которые не задумываются о его вредности. Во-первых, многие производители используют для данного продукта масляный ароматизатор, который, попадая в микроволновку, выделяет токсин – диацетил. Во-вторых, в этом попкорне есть перфтороктановая кислота, выстилающая пакеты с ним. Ну, а в-третьих, производители обычно не сообщают о том, что их зёрна - ГМО. Поэтому и рекомендуется отказаться от попкорна для микроволновок в пользу органических зёрен, приготовленных в духовом шкафу. Консервированные помидоры. В целом, все консервы опасны, потому что банки покрывают специальными веществами, разрушающими гормоны. Но консервированные помидоры и вовсе - взрывоопасная бомба, так как кислотность томатов способствует проникновению этих химических веществ в пищу. По этой причине рекомендуется есть свежие или же замороженные помидоры. Выращенный лосось. Рыба, выращенная на ферме, кормится неестественной пищей, в которой в обилии разных химикатов, антибиотиков и пестицидов. А так как данный лосось намного толще своего дикого собрата, то в нём накапливается намного больше вредных веществ. Врачи рекомендуют заменить такой вид рыбы на развивающегося в естественной среде, ведь лосось содержит в себе очень много полезных белков. Если же нет возможности приобрести такую рыбу, то при употреблении фермерской надо добавлять очищенный рыбий жир. Искусственные подсластители. Все они изготавливаются химическим путём, поэтому их и нельзя назвать безопасными. Как показали некоторые исследования, такие подсластители провоцируют накопление токсина DKP, который вызывает опухоли головного мозга. В качестве подсластителя лучше выбирать стевию или пюре из яблок или бананов. Рафинированная белая мука. Муку первоначально доводят до белого состояния газообразным хлором, который является химически вредным продуктом. К тому же, белая мука – это углевод, который распадается на сахар – топливо для развития рака. Надо выбирать цельнозерновую муку, не прошедшую отбеливание. Она в разы полезнее рафинированной. Фрукты и овощи. Они очень полезны, но пестициды, распыляемые на них для уничтожения сорняков, например, такие как альтразин, вызывают рак. Поэтому надо покупать органические продукты, которые рекомендуется тщательнейшим образом мыть перед употреблением. Колбасы, хот-доги, мясо в упаковках. Всё это мясо обрабатывается огромным количеством соли, а также такими химическими веществами, как нитраты и нитриты, которые являются очень опасными. Эти добавки нужны для того, чтобы еда была аппетитнее на вид и хранилась как можно дольше, но мало кто думает об их вредности. Поэтому каждый должен сам позаботиться о себе и найти альтернативу обработанному мясу – начать есть свежее органическое. Картофельные чипсы. Их обжаривают в транс-жирах и в них много соли, а некоторые виды чипсов к тому же содержат искусственные красители и консерванты. Лучше вместо этого вредного блюда съесть банановые чипсы или же крендели, воздушный попкорн. Алкоголь. Как показали исследования, те, кто любит пропустить стаканчик-другой спиртного напитка, могут столкнуться с раком головы, шеи, печени, толстой кишки, пищевода и молочных желез. Поэтому любителям выпить рекомендуется пить не более трёх-четырёх порций за раз. За неделю женщинам позволительно выпивать по 7 порций, а мужчинам – 14. Рафинированный сахар. Главный преступник в этой области – это кукурузный сироп, в котором содержится в огромных количествах фруктоза. Например, в половине литра колы или сладкой газировки можно найти 15 чайных ложек сиропа, который очень любит рак. Поэтому при покупке продуктов надо просматривать в них содержание сахара. Лучше конфеты заменить фруктами, а газировку – водой. Маргарин. Он производится из гидрогенизированных масел, а также в нём множество трансжиров, которые очень опасны, даже больше, чем насыщенные – в сливочном масле. Поэтому и рекомендуется заменять сливочное масло и маргарин оливковым, приправленным травами.

Вывод из этого можно сделать один – нужно следить за составом продуктов, ведь в той же диетической еде очень много сахара, искусственных подсластителей, а также разных химических веществ. Надо есть свежие и цельные продукты, желательно приготовленные самостоятельно, только так можно не допустить развития раковых заболеваний.