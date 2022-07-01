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Никогда больше не покупайте эти 10 продуктов
К сожалению, многие продукты, которые мы едим каждый день, думая, что они очень полезны, на самом деле таковыми не являются. Это могут быть как полуфабрикаты, так и готовые продукты, изготовленные из некачественных компонентов.
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10 продуктов, которые лучше не покупать
- Копчёности и вяленое мясо. Их «долговечность» поддерживается с помощью химических веществ - нитратов или нитритов, которые распадаются на соединения, вызывающие рак, высокое давление, мигрени, а также закупорку артерий.
- Наполнитель «Черника». То, что на этикетке продукта есть надпись «черника», не означает её наличие, поэтому лучше приобрести целые ягоды и добавить их в любимые блюда.
- Продукты с пониженным содержанием жира. Годами формировалось мнение, что жир бывает только плохим, поэтому его нужно избегать. Но на самом деле немного жира в ежедневном рационе – это необходимость для облегчения пищеварительных процессов в организме. Поэтому нужно выбирать продукты с содержанием жира и просто следить за размерами порции.
- Порошковый и бутилированный чай. Он намного дороже, чем в пакетике, и в нём много сахара, больше даже чем в коле или куске пирога. В связи с этим и рекомендуется заваривать чай дома. Это и полезнее, и экономнее. К тому же, можно экспериментировать – комбинировать разные сорта чая, использовать мёд, лимон или мяту.
- Соусы на томатной основе для пасты. Магазинный соус намного дороже, чем приготовленный из свежих томатов, и в нём очень много сахара и соли. За гораздо меньшие деньги, потратив совсем немного времени, можно приготовить соус дома. Летом помидоров очень много и они недорогие, так почему бы не выбрать один день, чтобы приготовить соус самостоятельно? Для этого нужны измельчённые помидоры, немного овощного бульона, немного вина (по желанию), соль и перец, травы по выбору и просто щепотка сахара. При желании можно добавить лук, перец, грибы или морковь. Всё смешать и дать настояться в течение часа.
- Ртуть в рыбе. Употребление в пищу рыбы с высоким содержанием ртути является основной причиной её возникновения в организме. Ртуть выбрасывается в окружающую среду угольными заводами, а затем перемещается по воздуху на большие расстояния, в конечном итоге оседая в водоёмах с рыбой. Мелкие рыбёшки поглощают или проглатывают её, а затем более крупные поедают их, увеличивая при этом концентрацию ртути. Поэтому более крупные хищные рыбы более опасны для употребления в пищу. Лучше избегать (или, по крайней мере, серьёзно ограничивать) королевской макрели, марлина, оранжевого большеголова, акулы, меч-рыбы, тайлфиша, ахи-тунца и большеглазого тунца.
- Энергетические напитки. Понятно, что каждый нуждается в заряде энергии утром или во время её спада в середине дня. С этой целью лучше выпить кофе или чая, а не энергетика. В нём содержится огромное количество сахара вместе с кофеином, которые провоцируют сердечные приступы, судороги и даже смерть.
- Безглютеновые продукты. Если у вас нет диагноза глютеновой болезни или непереносимости глютена, то нет причин покупать продукты без глютена. Они не полезнее, чем стандартные блюда, поскольку всё ещё содержат искусственные ингредиенты и в изобилии сахара, чтобы компенсировать недостающий глютен. Также придётся отказываться от необходимых пищевых волокон и витаминов, содержащихся в обычных продуктах, поэтому необходимо приложить усилия, чтобы компенсировать их недостаток. Соответственно, это не самый разумный выбор, если только вам действительно не нужно исключить глютен по медицинским показаниям.
- Бутилированная вода. Она очень дорогая по сравнению с водопроводной и не обязательно лучшего качества. Многие ботлеры получают воду из муниципального источника, из которого идёт водоснабжение в домах. Бутилированная вода также является экологической катастрофой: для изготовления и доставки всех этих бутылок требуется много ископаемого топлива, а многие тонны выброшенного пластика ежегодно попадают на свалки и в океаны. Даже при немалой стоимости домашних фильтров для воды всё равно потребитель будет в выигрыше по сравнению с использованием бутилированной воды.
- Готовые котлеты. Конечно, очень удобно, возвращаясь домой, купить в магазине готовую еду, на приготовление которой не нужно тратить много времени, но стоит задуматься, стоит ли экономия времени здоровья. Ведь в таких котлетах обычно много приправ, соли, которые не самым лучшим образом влияют на работу ЖКТ. К тому же, в них можно найти кишечную палочку.
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Никогда больше не покупайте эти 10 продуктов, иначе можете оказаться на больничной койке. Некоторые болезни могут даже привести к летальному исходу. Чтобы не допустить этого, лучше потратить лишнее время на поиск полезной еды или приготовление её своими руками.