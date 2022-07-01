Никогда больше не покупайте эти 10 продуктов

К сожалению, многие продукты, которые мы едим каждый день, думая, что они очень полезны, на самом деле таковыми не являются. Это могут быть как полуфабрикаты, так и готовые продукты, изготовленные из некачественных компонентов.

10 продуктов, которые лучше не покупать

Копчёности и вяленое мясо. Их «долговечность» поддерживается с помощью химических веществ - нитратов или нитритов, которые распадаются на соединения, вызывающие рак, высокое давление, мигрени, а также закупорку артерий. Наполнитель «Черника». То, что на этикетке продукта есть надпись «черника», не означает её наличие, поэтому лучше приобрести целые ягоды и добавить их в любимые блюда. Продукты с пониженным содержанием жира. Годами формировалось мнение, что жир бывает только плохим, поэтому его нужно избегать. Но на самом деле немного жира в ежедневном рационе – это необходимость для облегчения пищеварительных процессов в организме. Поэтому нужно выбирать продукты с содержанием жира и просто следить за размерами порции. Порошковый и бутилированный чай. Он намного дороже, чем в пакетике, и в нём много сахара, больше даже чем в коле или куске пирога. В связи с этим и рекомендуется заваривать чай дома. Это и полезнее, и экономнее. К тому же, можно экспериментировать – комбинировать разные сорта чая, использовать мёд, лимон или мяту. Соусы на томатной основе для пасты. Магазинный соус намного дороже, чем приготовленный из свежих томатов, и в нём очень много сахара и соли. За гораздо меньшие деньги, потратив совсем немного времени, можно приготовить соус дома. Летом помидоров очень много и они недорогие, так почему бы не выбрать один день, чтобы приготовить соус самостоятельно? Для этого нужны измельчённые помидоры, немного овощного бульона, немного вина (по желанию), соль и перец, травы по выбору и просто щепотка сахара. При желании можно добавить лук, перец, грибы или морковь. Всё смешать и дать настояться в течение часа. Ртуть в рыбе. Употребление в пищу рыбы с высоким содержанием ртути является основной причиной её возникновения в организме. Ртуть выбрасывается в окружающую среду угольными заводами, а затем перемещается по воздуху на большие расстояния, в конечном итоге оседая в водоёмах с рыбой. Мелкие рыбёшки поглощают или проглатывают её, а затем более крупные поедают их, увеличивая при этом концентрацию ртути. Поэтому более крупные хищные рыбы более опасны для употребления в пищу. Лучше избегать (или, по крайней мере, серьёзно ограничивать) королевской макрели, марлина, оранжевого большеголова, акулы, меч-рыбы, тайлфиша, ахи-тунца и большеглазого тунца. Энергетические напитки. Понятно, что каждый нуждается в заряде энергии утром или во время её спада в середине дня. С этой целью лучше выпить кофе или чая, а не энергетика. В нём содержится огромное количество сахара вместе с кофеином, которые провоцируют сердечные приступы, судороги и даже смерть. Безглютеновые продукты. Если у вас нет диагноза глютеновой болезни или непереносимости глютена, то нет причин покупать продукты без глютена. Они не полезнее, чем стандартные блюда, поскольку всё ещё содержат искусственные ингредиенты и в изобилии сахара, чтобы компенсировать недостающий глютен. Также придётся отказываться от необходимых пищевых волокон и витаминов, содержащихся в обычных продуктах, поэтому необходимо приложить усилия, чтобы компенсировать их недостаток. Соответственно, это не самый разумный выбор, если только вам действительно не нужно исключить глютен по медицинским показаниям. Бутилированная вода. Она очень дорогая по сравнению с водопроводной и не обязательно лучшего качества. Многие ботлеры получают воду из муниципального источника, из которого идёт водоснабжение в домах. Бутилированная вода также является экологической катастрофой: для изготовления и доставки всех этих бутылок требуется много ископаемого топлива, а многие тонны выброшенного пластика ежегодно попадают на свалки и в океаны. Даже при немалой стоимости домашних фильтров для воды всё равно потребитель будет в выигрыше по сравнению с использованием бутилированной воды. Готовые котлеты. Конечно, очень удобно, возвращаясь домой, купить в магазине готовую еду, на приготовление которой не нужно тратить много времени, но стоит задуматься, стоит ли экономия времени здоровья. Ведь в таких котлетах обычно много приправ, соли, которые не самым лучшим образом влияют на работу ЖКТ. К тому же, в них можно найти кишечную палочку.

Никогда больше не покупайте эти 10 продуктов, иначе можете оказаться на больничной койке. Некоторые болезни могут даже привести к летальному исходу. Чтобы не допустить этого, лучше потратить лишнее время на поиск полезной еды или приготовление её своими руками.