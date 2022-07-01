8 лучших продуктов при артрите, которые снижают воспаление

Артрит – это заболевание, сопровождающееся болью, отёком и тугоподвижностью суставов. Иногда невозможно встать с постели, настолько мучительны его обострения. Считается, что им страдают обычно люди пожилого возраста, но на самом деле этот недуг может возникнуть у каждого. Существует несколько типов артрита. Но независимо от того, какой из них беспокоит, чтобы уменьшить воспаление, связанное с артритом, и частично облегчить эту скрежещущую, иррадиирующую, невообразимую боль, нужно добавить в рацион некоторые продукты.

8 продуктов, снижающих воспаление при артрите

Жирная рыба. Сардины, скумбрия, лосось и форель содержат в себе жирные кислоты омега-3, обладающие противовоспалительным действием, а также витамин D (некоторые исследования доказали, что ревматоидный артрит связан с его низким уровнем). Хватит двух порций рыбы в неделю, но её любители могут есть и чаще. Также рекомендуется пить рыбий жир – уйдёт утренняя скованность, уменьшится интенсивность боли и потребность в обезболивающих препаратах. Чеснок. Он обладает сильным противовоспалительным эффектом, который сочетается с его сильным ароматом. Чеснок повышает способность клеток укреплять иммунную систему и уменьшает некоторые воспалительные маркеры артрита. Имбирь. Его можно употреблять в виде чая, в супах или жарком, а также в свежем, порошкообразном или сушёном виде. Компоненты имбиря (более 200 отдельных) работают вместе, чтобы блокировать выработку веществ, вызывающих воспаление в организме. Брокколи. Эта капуста не только уменьшает воспаления, но и содержит ещё и компонент, который может снизить интенсивность артритных болей. Сульфорафан блокирует образование особого вида клеток, играющих ключевую роль в развитии ревматоидного артрита. Он также ограничивает выработку воспалительных маркеров и, таким образом, может замедлять прогрессирование заболевания. Другие крестоцветные овощи - брюссельская и белокочанная капуста, также содержат сульфорафан, но в меньшем количестве, чем брокколи. Грецкие орехи. В них высокое содержание омега-3 жирных кислот, поэтому они могут быть полезны для уменьшения воспаления. Орехи также богаты питательными веществами, облегчающими симптомы артрита. Кроме того, содержат достаточное количество клетчатки, антиоксидантов и ненасыщенных жиров, чтобы обеспечить защиту сердца. Это важно, потому что люди с ревматоидным, псориатическим и подагрическим артритом подвержены повышенному риску сердечных заболеваний. Нужно съедать в день не менее горсти орехов, но не переусердствовать, так как они слишком калорийные. Ягоды. В них содержится много витаминов, минералов и антиоксидантов, а также есть кварцетин и рутин, которые блокируют процессы, вызывающие болезненный отёк и воспаление. Можно выбирать любые ягоды и есть их с удовольствием. Шпинат. Он богат питательными веществами - антиоксидантом кемпферолом, который, как известно, уменьшает дискомфорт, вызванный воспалением. Возможно, благодаря употреблению шпината удастся замедлить или предотвратить прогрессирование остеоартрита. К тому же, он увеличивает выработку эритроцитов, снижает риск развития рака, предотвращает повреждение свободными радикалами, выводит токсины из тяжёлых металлов и помогает бороться с инфекцией. Виноград. Он обладает противовоспалительными свойствами, так как содержит растительное соединение под названием проантоцианидин. Красный виноград содержит ресвератрол - антиоксидант, который помогает предотвратить утолщение суставов, возникающее при артрите. Хорошая новость: красное вино тоже содержит ресвератрол! Так что можно себе иногда позволять бокал «красненького» в качества лекарства!

Нет такой диеты, которая смогла бы полностью вылечить артрит, но можно подобрать продукты, помогающие справиться с воспалением и уменьшающие боль. Найти их не сложно. Главное, добавить их в свой ежедневный рацион.