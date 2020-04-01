11 продуктов, которые запрещены во всём мире

Производство продуктов питания строго регулируется во всём мире, поэтому многие страны могут запрещать то, что в других с лёгкостью найдёшь на полках магазина. Часто это делается ради безопасности покупателей, однако часто причины, по которым запрещены некоторые продукты, могут показаться странными. Так американцы до сих пор не доверяют многим экзотическим блюдам, но при этом для них нормой считаются пищевые добавки и продукты с ГМО. Если вы узнаете список некоторых воспрещённых продуктов, а также причины, почему на них наложен запрет, то, возможно, даже удивитесь.

Продукты, которые запрещены во всём мире

Хаггис. Это национальное блюдо Шотландии, которое готовят из овечьего лёгкого, запрещённое в США. Кроме лёгкого, в хаггис входят сердце и печень, к которым добавляют лук, овсянку и сало со специями. Готовят их в овечьем желудке, поэтому в это блюдо часто попадает мокрота из лёгких и кислота желудка. И, хотя их можно убрать, тщательно промыв, однако США всё равно не снимает запрет с этого блюда даже под давлением Британии. Жвачка. В США все поголовно жуют жвачку, при этом неправильно её утилизируя – использованную её можно увидеть повсюду, что не по душе известным своей чистотой жителям Сингапура. Запрет на жвачку в этом государстве вышел в 1992 году с целью предотвращения появления на улицах липкого детрита. Нарушитель будет строго наказан: продавцу жвачек выпишут штраф на сумму 1000 американских долларов или посадят на 2 года в тюрьму. Лосось, выращенный на ферме. Многие государства искусственно выращенный лосось считают вредным, так как его кормят антибиотиками и мелкой рыбой, заражённой токсинами, что чревато потерей зрения у съевшего его. Однако в США большинство употребляемого в пищу лосося выращено именно в таких условиях. Запрет на него существует только в штате Вашингтон, а также в Австралии и Новой Зеландии. Папайя с ГМО. Противники ГМО бьют в колокола, так как такая пища может иметь огромные негативные последствия для человеческого организма, но противоборствующий им лагерь считает, что ГМО продукты лучше противостоят вредным болезням. Так папайя с ГМО выращена для того, чтобы противостоять вирусу кольцевой пятнистости, который просто губит этот фрукт. Однако Евросоюз, Япония и Южная Корея избегают такой продукт, хотя в США его едят с удовольствием. Аки. Этот национальный продукт Ямайки запрещён в Америке, даже при том, что научно доказана его безопасность при употреблении в пищу. Главное, чтобы он был дозревший, так как в зелёном фрукте содержится в больших дозах гипоглицин А и В – токсин, вызывающий рвоту, кому и даже доводящий до летального исхода. Однако, начиная с 2000 года, аки в замороженном или консервированном виде всё-таки разрешили импортировать в США. Казу Марзу. Это грубый сыр, приготовленный на Сардинии из молока, «стареющего» долгий срок с помощью введённых в него личинок мухи. Появляясь на свет, они начинают есть сыр, таким образом смягчая его. Но следует заметить, что обычно в продажу он поступает тогда, когда личинки ещё живы, что чревато отравлениями. Поэтому Казу Марзу и запрещён во многих государствах. Белужья икра. Этот деликатес доступен только очень богатым людям, так как икра белуги ценится выше других за её мягкую текстуру и восхитительный вкус. Следует заметить, что эти рыбы - долгожители, поэтому только к 25-летнему возрасту готовы отложить яйца, а это означает, что если употреблять их икру в пищу, то белуга может очень скоро исчезнуть как вид. Поэтому её занесли в список Красной книги, соответственно, её икра незаконна для продажи. Фуа-гра. Для того, чтобы приготовить это блюдо, нужна утка или гусь с очень жирной печенью. Для получения её птицу принудительно кормят через трубочку большим количеством зерна, обрекая на несчастную и короткую жизнь. Следует заметить, что для фуа-гра подходят только самцы, поэтому самок часто убивают и готовят из них кошачий корм. Однако эта бесчеловечность не остановила США от употребления данного блюда. Исключение только штат Калифорния. Акульи плавники. Акулы – известные хищники, которые могут напасть на человека (до 6 нападений в год). Но люди убивают их в разы больше – 100 миллионов в год, ради того, чтобы приготовить из плавников суп. Однако в США запрещается покупать, продавать и перевозить плавники акул, иначе это может привести к вымиранию данного вида рыб. Но всё же браконьеры, которые готовы даже отрезать плавники у живой акулы, чтобы потом выбросить её тело обратно, есть и по сей день. Бороться с ними бесполезно. Искусственные пищевые красители. Часто их можно встретить в американской промышленности. В их состав входит нефть, которая может привести к весьма плачевным последствиям – аллергии, опухоли головного мозга, гиперактивности и другим. Поэтому в Финляндии, Англии, Франции и Норвегии эти красители под запретом. Мясо с рактопамином. Эту пищевую добавку вводят в корма животных для увеличения их веса или же, напротив, худобы (всё зависит от дозы). Как показали исследования, рактопамин может стать причиной появления у людей тахикардии, сердечно-сосудистых заболеваний и желудочно-кишечного тракта. Рактопамин запретили в России, Европе, Тайване и Китае, однако производители США могут не рассказывать о том, что они используют это вещество, из-за чего потребители их продукции могут и не знать о том, что едят мясо с использованием рактопамина.

Каждый из нас вправе выбирать продукты на свой вкус, но всё же перед тем как покупать их, желательно узнать, может быть, это 11 продуктов, которые запрещены во всём мире, и лучше от них отказаться.