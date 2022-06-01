11 напитков, вызывающих рак, которых нужно избегать

Рак – одно из самых страшных заболеваний, приводящих к смерти, так как медицина до сих пор не нашла надёжный метод борьбы с ним. К тому же, лечение больных онкологией довольно жёсткое, приводящее к болезненным последствиям. Поэтому так важна профилактика рака, которой чаще всего является правильная еда и напитки. Ведь мало кто задумывается, насколько могут быть вредны последние.

11 «раковых» напитков, которых следует избегать



Водопроводная вода. Многим известно, насколько изношено коммунальное водоснабжение, поэтому для очистки часто используются вредные химикаты – хлор, дибутилфталат и другие, приводящие к онкологии. Поэтому лучше применять для фильтрации кувшины со сменными фильтрами. Бутилированная вода. Во-первых, она может быть набрана из водопровода и налита в бутылку из пластика с красивой и красочной этикеткой. А во-вторых, такая тара выделяет опасные вещества, которые поглощает в себя вода. Алкоголь. Злоупотребление им чревато развитием рака желудка, пищевода, печени, молочной железы и толстой кишки. И хотя считается, что красные вина очень полезны, так как в них есть антиоксиданты, нельзя забывать об этаноле, содержащемся в этом напитке в избытке. Он - основной триггер рака. Энергетические напитки. Они придают уверенности, но при этом наносят огромный вред организму, так как в них содержатся искусственные красители, кофеин и сахар, которые повышают глюкозу в крови и артериальное давление. Газировка обычная. Состоит из сахара, кофеина и химических добавок, одна из которых окрашивает колу в коричневый цвет, являясь при этом известным канцерогеном. Газировка диетическая. В её состав входит минимальное количество натурального сахара и максимальное сахарозаменителей, которые препятствуют метаболическим процессам, вызывают накопление жира и могут стать причиной появления диабета и сердечных заболеваний, а также рака мочевыводящей системы. Очень горячие напитки. Могут стать причиной развития рака горла. Температура напитка должна быть не более 50 градусов. Тогда напитки согреют, а не навредят. Кофейные напитки. Кофе в целом является антиоксидантом: он богат питательными веществами. Но, к сожалению, некоторые напитки на его основе содержат много сахара, особенно с добавлением шоколада, сиропов и карамели со сливками. Регулярное употребление такого напитка становится причиной ожирения и провоцирует диабет и рак. Соки и сокосодержащие напитки. Считается, что свежие соки богаты полезными веществами, однако большая часть их содержится в клетчатке, которой в обилии в мякоти и кожуре фруктов и овощей, но именно она чаще всего обрезается. Если же пить соки без клетчатки, можно заработать рак пищевода и кишечника. Магазинное смузи. Смузи — намного лучше, чем сок, потому что в нём сохраняется полезная клетчатка. Однако такая полезность присуща только домашним напиткам. Магазинные имеют кремовую основу и привлекательный вкус десерта, потому что в них добавляют много дополнительных веществ с большим содержанием жира и сахара. Спортивные напитки. Они не могут привести к раку, но являются ступенькой на этом пути. Хотя спортивные напитки позиционируются как полезные, они содержат большое количество сахара и углеводов. Поэтому лучше пить обычную воду, так как лишние калории в спортивных напитках могут привести к ожирению и диабету 2 типа, которые связаны с повышенным риском развития рака.

Обычная фильтрованная вода лучше всего подходит для нашего организма. Другие напитки в небольших количествах тоже не принесут вреда. Но всё же лучше выпивать в день не менее 2 литров чистой воды, чтобы быть здоровым и бодрым.