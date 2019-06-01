6 привычек, вызывающих морщины, которых лучше избегать

Если вам ещё не исполнилось тридцати лет, но вы стали замечать появление морщин, значит, нужно задуматься о своих привычках, провоцирующих эту проблему. Ведь, избавившись от них, вы сможете и в более зрелом возрасте выглядеть как наливное яблочко. Вот 6 привычек, которые вызывают морщины.

Вредные привычки, вызывающие морщины

1. Питьё воды из бутылки. Вода, непосредственно выпитая из бутылки, неестественно напрягает область вокруг рта, из-за чего и появляются мимические морщинки. Поэтому нужно пить воду из чашки или стакана.

2. Сон лицом вниз. Если ваша любимая поза спать - на животе, то срочно меняйте её, так как ваша кожа утром будет напоминать помятую бумагу. А чтобы приучить себя ко сну на спине, приобретите себе ортопедический матрас и подушку, ведь на раскладном диване вы можете заработать только боль в спине. А тогда о каком здоровье кожи лица можно говорить?

3. Телефон ниже глаз. Если вы привыкли держать телефон так, что приходится опускать голову, чтобы увидеть изображение на экране, то не удивляйтесь появлению второго подбородка и преждевременных морщин.

4. Морщить лоб. У вас активная и яркая мимика, поэтому во время удивления, задумчивости или вопроса вы морщите лоб, из-за чего на нём появляются морщины? Значит, вам не обойтись без косметического или обычного пластыря (не тканевого), который нужно будет нарезать на куски необходимого размера. На морщины на лбу обильно нанесите питательный крем и подождите, когда он немного подсохнет, чтобы можно было приклеить пластырь. Делать эту процедуру лучше на ночь. Утром кожа станет гладкой.

5. Прищур. Многие страдающие небольшой близорукостью стесняются надевать очки, поэтому в течение дня они постоянно щурятся, оттягивая уголки век. То же самое касается и любителей походить без солнцезащитных очков во время яркого солнечного дня. Чтобы перестать щуриться, нужно лишь посетить окулиста и подобрать себе правильные очки.

6. Протирание глаз. Большинство женщин, нанося тушь, подводку или же тени, растягивают тонкую кожу век, тем самым провоцируя появление морщин. Поэтому лучше день-другой походить без макияжа или же с лёгким макияжем, чем потом смотреть на морщинистое личико.

Безусловно, с генетикой не поспоришь, не все рождаются с одинаковым тонусом кожи, однако от вредных привычек, вызывающих морщины, можно попробовать избавиться. Ведь это совсем не сложно. Зато результат налицо: в прямом и переносном смысле.