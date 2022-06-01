11 признаков, что у вас может случиться сердечный приступ

Сердечнососудистые заболевания считаются убийцей номер 1. Как выяснили врачи, чаще всего они встречаются у людей старше 65 лет, мужчин, с семейным анамнезом, курящих, злоупотребляющих алкоголем, с ожирением и с высоким уровнем холестерина. Однако всем нужно быть настороже, прислушиваясь к сигналам организма. Смотрите также: Бросаем курить! 11 предшественников сердечного приступа

Боль в груди. Могут быть не только болезненные ощущения, но и давление, сдавливание, распирание, которые длятся в течение нескольких минут или дней. Возникает боль потому, что сердце не получает достаточного количества кислорода. Боль в шее, челюсти, руках или спине. Классическая тупая боль в левой руке обычно характерна для мужчин. Женщины обычно склонны чувствовать боль в нижней части живота, нижней части грудной клетки и в верхней части спины. Некоторые люди будут чувствовать боль в челюсти или шее, но не всегда. Иррадиирущая боль может быть связана или не связана с болью в груди, поэтому нужно обязательно обратиться в больницу. Холодный/горячий пот. Липкая кожа кажется холодной и влажной и ни в коем случае не является нормальной. У женщин такое состояние может быть приливом во время климакса. Может быть трудно отличить «нормальные» приливы от потоотделения при сердечном приступе. Если несколько ночей простыни мокрые, то стоит поговорить об этом с врачом. Потеря сознания. Головокружение возникает из-за того, что кровь не попадает в мозг, что может иметь серьёзные причины, которые нужно обязательно проверить. Расстройство желудка, тошнота и рвота. Пожилые люди более подвержены риску несварения желудка, поэтому трудно выяснить причину этих симптомов. Кстати, указывать на сердечнососудистые заболевания может и чувство сытости при пустом желудке. Происходит это потому, что пищеварительная система получает меньше крови и не работает на полную мощь. Одышка или истощение. Беспричинная одышка указывает на сердечный приступ, поэтому возникающая без физической нагрузки одышка должна насторожить. Дополнительно может появиться слабость, истощение или ощущение простуды. Странные удары сердца. Учащённое сердцебиение или ощущение, что как будто сердце пропустило удар - норма. Возможно, было выпито слишком много кофе или недосып, перестарались с тренировкой. Если это случается часто или пропущенный ритм возникает несколько раз подряд, необходимо обратиться к врачу. Аномальное сердцебиение может вызывать тревогу или беспокойство, или оно чувствуется в шее, но не в груди. Опухшие ноги, ступни и лодыжки. Как правило, отёчность возникает на обеих ногах. Сердце не в состоянии тянуть кровь против силы тяжести, и кровь возвращается назад, заставляя ступни, ноги и лодыжки опухать. Должен насторожить отёк на одной ноге, так как это может быть симптомом тромба, который в конечном итоге может вызвать инсульт. Кашель. Обычно кашель является признаком болезни сердца, а не приближающегося сердечного приступа. Это может быть симптомом перегрузки сердца. Слабость сердца позволяет жидкости накапливаться в лёгких, из-за чего и появляется очищающий кашель. Если начинается рвота белой или розовой слизью, нужно провериться. Храп. Может быть признаком апноэ во сне, которое может спровоцировать сердечный приступ или вызвать дополнительную нагрузку на сердце. Если нет человека, который мог бы прокомментировать храп, стоит обратить внимание на такие признаки, как одышка во сне, утренняя сухость во рту или головная боль или дневная сонливость. Путаница в сознании. Существует множество причин спутанности сознания, но одна из них — сердечная недостаточность или ишемическая болезнь сердца. Это происходит из-за того, что химический состав крови меняется, и некоторые вещества в крови выходят за пределы нормы. Мозг также не получает достаточного количества крови, чтобы функционировать должным образом. Смотрите также: Секрет долголетия – в движении. Даже умеренном. Проблема сердечного приступа заключается в том, чтобы понять, что все 11 симптомов в сумме составляют серьёзное заболевание. Чтобы избежать проблем с сердечнососудистой системой, нужно правильно питаться, бросить курить и контролировать уровень холестерина.

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