7 продуктов, исцеляющих от остеопороза, с большим содержанием кальция

Продукты с высоким содержанием кальция и витамина D просто необходимы для повышения плотности костей, однако не стоит забывать о важности для них и витамина С, калия, магния. Поэтому любая диета, направленная на предотвращение потери костной массы, должна быть сбалансированной и содержать в себе фрукты, овощи, а также различные нежирные источники белка. Врачи вместе с диетологами подобрали несколько чудо-продуктов, которые смогут помочь справиться с остеопорозом – заболеванием, имеющим безболезненные симптомы, но при этом провоцирующим переломы, которые очень долго не заживают, делая человека уязвимым для системных инфекций.

7 продуктов при остеопорозе, с высоким содержанием кальция

Тёмно-зелёные растения. Листовая и пекинская капуста, бок-чой, зелень репы содержат в себе не только кальций, но и витамин К, который известен своим свойством снижать риск развития остеопороза. Картофель. В нём содержатся кальций, магний и калий, которые вместе могут стать главными защитниками костей. Дефицит магния может нарушить всасываемость витамина D, а калий способен нейтрализовать кислоты в организме, вымывающие из костей кальций. Только картошку нужно есть в запечённом или вареном виде, жарить строго противопоказано. Цитрусовые. Все знают, что в них много витамина С, который играет большую роль в предотвращении потери костной массы, так как он необходим для развития коллагена – волокнистой части хрящей и костей. Но и это ещё не всё – цитрусовые помогают сохранять кожу гладкой и молодой, поэтому женщинам просто рекомендуется съедать в обязательном порядке по одному апельсину или грейпфруту раз в день. Рыба. Многие сорта жирной рыбы содержат в себе витамин D, помогающий усвоению кальция. К тому же, в рыбе есть омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают не только прочность костей, но и здоровье суставов, сердечнососудистой системы. Например, лосось – прекрасный источник калия, а консервированный он содержит кальций, так как в консервы попадает мясо вместе с костями. То же самое касается и сардин. Свежая или консервированная скумбрия или тунец тоже помогут костям оставаться здоровыми и прочными. Миндаль. Он богат кальцием и калием, поэтому его рекомендуется употреблять в качестве перекуса каждый день. К тому же, миндаль добавит пикантности салатам, если его поджарить и измельчить. Можно приготовить полезнейшую ореховую пасту: взять миндаль, растолочь вместе с солью и намазать на цельнозерновой хлеб. Патока. Известно, что белый сахар – сладкая смерть, тем более для тех, у кого есть остеопороз. В этом случае сахар нужно заменить патокой – натуральным подсластителем, содержащим кальций. Её можно добавлять в выпечку, йогурты, овсянку и смузи. Обогащённые продукты. Молоко на растительной основе, апельсиновый сок, хлопья и хлеб часто обогащаются дополнительным кальцием и витамином D. Поэтому даже веганы и не любители молочной продукции могут получить достаточно витаминов, необходимых для поддержания плотности костной ткани. Рекомендуется покупать больше обогащённых продуктов в зимние месяцы, когда солнечных дней становится очень мало, из-за чего и возникает дефицит витамина D, необходимый для прочности костей.

Остеопороз ослабляет кости и является опасным состоянием потому, что части тела могут сломаться даже после лёгкого удара или ушиба. К счастью, диета имеет большое значение для сохранения и даже восстановления костной массы. Поэтому так важно включать в свой рацион больше полезных для костей продуктов.