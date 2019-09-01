Психологи не рекомендуют оглядываться на возраст. Их замечание касается внутреннего восприятия, поведения, образа жизни, привычек. Диетологи же добавляют, что всё-таки изменения в свою жизнь стоит внести - пересмотреть свои пищевые привычки, учитывая собственный возраст. У каждого есть свои предпочтения в еде, зачастую ещё с детства. Многие им следуют до старости, но есть такие продукты, которые больше не годятся для употребления их зрелыми людьми. Самый серьёзный этап перестройки организма приходится на пятидесятилетие – замедляются процессы обмена веществ, меняется работа желез внутренней секреции. Привычная еда может стать причиной многих проблем со здоровьем, поэтому от неё лучше отказаться. Вот 7 опасных продуктов после 50 лет, которые нужно убрать из вашего рациона.

7 продуктов, которые нужно исключить после 50 лет

Масло. Кто не любит перекусить бутербродом со свежим маслом или же отобедать картошечкой, обильно политой зажаркой? Употребление слишком большого количества масла противопоказано в любом возрасте, а после пятидесяти тем более. Снижение потребления количества жиров понижает уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи рекомендуют его заменить на оливковое и включить в рацион орехи и авокадо. Бобовые. Они тяжелы для переваривания. Вызывают вздутие живота, метеоризм и изжогу, поэтому желательно не злоупотреблять ими. Но полностью исключать из своего рациона не стоит, так как бобовые помогают снизить уровень холестерина и предупредить развитие диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний. Главное, перед приготовлением их замочить, чтобы в них растворились олигосахариды, вызывающие повышенное газообразование. Рис. Кто-то удивится, но и от него стоит отказаться, так как он часто вызывает запоры. Однако, если таких проблем не возникает, то его можно употреблять в небольших количествах, готовя на воде, не зажаривая и не добавляя сливочное масло. Кофе. Каждая выпитая чашка кофе вызывает увеличение выброса кортизола, гормона стресса. Его избыток в организме истончает кожу, делая её морщинистой. К тому же, он может сужать сосуды и повышать артериальное давление. На некоторых действует как диуретик, в больших количествах вымывает кальций из организма. Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. При покупке обработанных продуктов стоит обратить внимание на этот ингредиент, так как он часто добавляется к хлебу, хлопьям и напиткам. Он может вызвать увеличение веса из-за негативного влияния на обмен веществ. Рафинированные углеводы. Мука, сахар, макаронные изделия, выпечка повышают уровень сахара в крови, что приводит к чрезмерной выработке инсулина в организме. А это может спровоцировать в пожилом возрасте появление диабета. Красное мясо. Особенно оно опасно в переработанном виде, поэтому колбасы должны быть под запретом. В мясе содержатся фосфаты, которые мешают усвоению кальция, а это может привести к остеопорозу.

В молодые годы «мы – то, что мы едим», с возрастом же «мы – то, что мы усваиваем», поэтому нужно приложить немало усилий, чтобы наш организм получал только полезные вещества. А для этого необходимо пересмотреть свою диету, исключив из рациона вышеперечисленные продукты, заменив их на более здоровые.

