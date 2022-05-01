Зная это, вы никогда не будете больше есть картошку

Когда вопрос встаёт о пользе картофеля, то мнения всегда разделяются. Кто-то считает его очень вредным, а кто-то очень полезным, так как в нём есть витамины группы В и С, а также минералы – калий, магний и другие. Чтобы каждый мог сделать свой осознанный выбор, всё же стоит узнать немного больше о картошке и её негативном влиянии на организм.

Причины не есть картофель

Увеличивает вес. Учёные Гарварда в течение 12 лет следили за группой участников, состоящей из 120 000 человек, и выяснили, что люди, которые едят много картофеля, набирают в среднем 1,3 кг лишних килограммов. Цифры растут, если в пищу часто употребляются чипсы (1,7 лишних кг) и картофель-фри (3.4 лишних кг). Содержание токсинов. При воздействии света в картофеле вырабатываются токсичные гликоалкалоиды – соланин и чаконин. Именно из-за них появляется под кожурой зеленоватый оттенок. Но, кстати, даже если его и не видно, не факт, что токсины отсутствуют. Они могут навредить пищеварению и усугубить проблемы с кишечником воспалительного характера. Может появиться зуд и сонливость. Чтобы минимизировать производство данных токсинов, нужно хранить картошку в тёмном месте и срезать максимально кожуру, именно в ней 70% вреда. Однако в печёном виде в кожуре убиваются эти токсины, и она становится очень полезной. Жареный картофель вызывает рак. Он очень вкусный, жареный или запечённый при высокой температуре, однако именно в таком виде в нём производится акриламид – известный канцероген. Кроме этого, учёные выявили, что те, кто едят более двух раз в неделю жареный картофель, увеличивают шанс преждевременно умереть по сравнению с теми, кто не употребляет его. Повышает уровень сахара в крови. Картошка имеет высокий гликемический индекс, показывающий, как быстро углеводы поднимают сахар в крови. Поэтому и не стоит много есть её. Как только сахар падает, появляется чувство голода, что приводит к перееданию, повышению риска диабета, сердечным заболеваниям и ожирению. Один из способов свести к минимуму эту проблему — употреблять картофель с хорошим источником нежирного белка, регулирующим выброс сахара в кровь. Также можно охладить картофель после приготовления — это выработает некоторое количество резистентного крахмала, который также регулирует уровень сахара в крови. Однако в холодном виде он вкусен только в салате. Неконтролируемые порции. Он быстро переваривается, поэтому тяжело найти разумную порцию. Но стоит запомнить, что одна стандартная мера заключается в том, чтобы продукты из картофеля не занимали более четверти вашей тарелки. Картофель полон пестицидов. В нём было обнаружено 35 различных пестицидов. 6 из них являются известными канцерогенами, 12 — гормональными разрушителями, 7 — нейротоксинами и 6 могут нести серьёзные последствия для репродуктивного здоровья. Картофель опрыскивают в течение вегетационного периода, непосредственно перед сбором урожая и снова после выкапывания. А поскольку картофель — это корнеплоды, весь этот яд он впитывает глубоко в свою плоть. Его нельзя просто смыть. Ядовитость некоторых частей. Стебли, ветки, глазки, ростки и листья картофеля ядовиты. Поэтому его нужно хорошо очищать, убирая всё лишнее.



Картофель может быть полезным, только если вы очень внимательно относитесь к размеру порции, правильно готовите и едите только органические продукты. В остальных случаях нужно быть с ним осторожным.