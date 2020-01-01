Испанский омлет - тортилья с картофелем: рецепт с фото

Испанская тортилья традиционно готовится из картошки, лука и яиц. Очень часто в тортилью добавляют болгарский перец, ветчину, бекон и другие ингредиенты. Сегодня мы с вами приготовим по самому простому пошаговому рецепту испанский омлет - тортилью с картофелем.

Ингредиенты для приготовления испанского омлета - тортильи с картофелем

картошка - 3-4 шт. (в завсимости от размера)

куриные яйца - 4 шт.

репчатый лук - 1 шт.

растительное масло - 4 ст.л.

соль - щепотка

Способ приготовления испанского омлета - тортильи с картофелем

1. Подготовьте все ингредиенты для приготовления испанского омлета.

Картошку очистите от кожуры и хорошо вымойте. Нарежьте картошку тонкими кусочками. Если у вас есть специальная тёрка, можно воспользоваться ей.

2. Репчатый лук очистите и нарежьте средними кусочками.

3. В миске соедините нарезанный картофель с луком. Для этого лучше возьмите миску побольше, чтобы было удобно мешать.

4. Добавьте 1 столовую ложку масла и соль по вкусу. Хорошо перемешайте.

5. На разогретую сковородку налейте 2 столовые ложки рафинированного растительного масла и выложите картофель с луком.

Жарьте на среднем огне, не мешая, картошку в течение 7 минут. Затем аккуратно перемешайте и жарьте картошку ещё 5 минут.

6. Куриные яйца разбейте в миску, в которой смешивали картошку. Добавьте немного соли.

7. Перемешайте яйца венчиком.

8. Обжаренную картошку выложите в миску с яичной смесью. Аккуратно перемешайте, чтобы сильно не поломать картошку.

9. На сковородку налейте ещё немного растительного масла и выложите в неё картошку.

Жарьте сначала на сильном огне, а затем сделайте огонь поменьше и жарьте ещё несколько минут. Когда на краях Вы увидите характерную для омлета корочку, нужно аккуратно достать и перевернуть омлет на другую сторону.

10. Я это делаю так: на сковродку кладу тарелку и переворачиваю омлет на тарелку.

Затем сковородку смазываю растительным маслом и аккуратно выкладываю омлет обратно. Жарьте омлет ещё 3 минуты на сильном огне.

Аккуратно достаньте омлет из сковороды и выложите его на тарелку.

Разрежьте испанский омлет на кусочки и подавайте к столу.