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Испанский омлет - тортилья с картофелем: рецепт с фото

Испанская тортилья традиционно готовится из картошки, лука и яиц. Очень часто в тортилью добавляют болгарский перец, ветчину, бекон и другие ингредиенты. Сегодня мы с вами приготовим по самому простому пошаговому рецепту испанский омлет - тортилью с картофелем. 

 

Испанский омлет - тортилья с картофелем: рецепт с фото

 

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Ингредиенты для приготовления испанского омлета - тортильи с картофелем

  • картошка - 3-4 шт. (в завсимости от размера)
  • куриные яйца - 4 шт.
  • репчатый лук - 1 шт.
  • растительное масло - 4 ст.л.
  • соль - щепотка

Ингредиенты для приготовления испанского омлета - тортильи с картофелем

Способ приготовления испанского омлета - тортильи с картофелем

1. Подготовьте все ингредиенты для приготовления испанского омлета.

 

Картошку очистите от кожуры и хорошо вымойте. Нарежьте картошку тонкими кусочками. Если у вас есть специальная тёрка, можно воспользоваться ей. 

 

Нарежьте картошку фото 1

 

2. Репчатый лук очистите и нарежьте средними кусочками.

 

Нарежьте лук фото 2

 

3. В миске соедините нарезанный картофель с луком. Для этого лучше возьмите миску побольше, чтобы было удобно мешать.

 

Соединить картофель и лук фото 3

 

4. Добавьте 1 столовую ложку масла и соль по вкусу. Хорошо перемешайте.

 

Добавьте масло фото 4

 

5. На разогретую сковородку налейте 2 столовые ложки рафинированного растительного масла и выложите картофель с луком. 

 

Жарьте на среднем огне, не мешая, картошку в течение 7 минут. Затем аккуратно перемешайте и жарьте картошку ещё 5 минут.

 

Обжаривать 7 минут фото 5

 

6. Куриные яйца разбейте в миску, в которой смешивали картошку. Добавьте немного соли.

 

Яйца посолить фото 6

 

7. Перемешайте яйца венчиком.

 

Перемешайте яйца фото 7

 

8. Обжаренную картошку выложите в миску с яичной смесью. Аккуратно перемешайте, чтобы сильно не поломать картошку.

 

Соедините яйца и картошку фото 8

 

9. На сковородку налейте ещё немного растительного масла и выложите в неё картошку. 

 

Жарьте сначала на сильном огне, а затем сделайте огонь поменьше и жарьте ещё несколько минут. Когда на краях Вы увидите характерную для омлета корочку, нужно аккуратно достать и перевернуть омлет на другую сторону.

 

Выложите картошку в сковороду фото 9

 

10. Я это делаю так: на сковродку кладу тарелку и переворачиваю омлет на тарелку. 

 

Затем сковородку смазываю растительным маслом и аккуратно выкладываю омлет обратно. Жарьте омлет ещё 3 минуты на сильном огне.

 

Переверните омлет и еще раз обжарьте фото 10

 

Аккуратно достаньте омлет из сковороды и выложите его на тарелку.

 

испанский омлет тортилья с картофелем рецепт фото

 

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Разрежьте испанский омлет на кусочки и подавайте к столу.

 

Как приготовить испанский омлет рецепт с фото


 (голосов: 1)
Автор:
Сегодня, 08:37

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